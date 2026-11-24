Χρηματιστήριο: Φρένο στην ανοδική αντίδραση – Κατεβάζει ταχύτητα σε συντονισμό με τις διεθνείς αγορές
Χρηματιστήριο: Φρένο στην ανοδική αντίδραση – Κατεβάζει ταχύτητα σε συντονισμό με τις διεθνείς αγορές
«Ξεφουσκώνει» το ράλι στις διεθνείς αγορές που έφερε η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, αποδυναμώνοντας την ανοδική προσπάθεια στην Αθήνα - Η Motor Oil και η Fourlis θα ανακοινώσουν αποτελέσματα μετά τη λήξη της συνεδρίασης
Αδυναμία δείχνει το Χρηματιστήριο Αθηνών να συνεχίσει την χθεσινή ανάκαμψη, η οποία οφείλεται στην υπεραπόδοση των διεθνών αγορών μετά το comeback του Τζένσεν Χουάνγκ στο «τιμόνι» της Nvidia. Ωστόσο, σήμερα τα χρηματιστήρια του εξωτερικού κατεβάζουν ταχύτητα, με το ΧΑ να ακολουθεί στον ίδιο τόνο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (24/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.559,69 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.557,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.571,05 μονάδες.
Η βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος δημιουργεί προϋποθέσεις ανοδικής αντίδρασης στο ΧΑ, το οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δυναμική που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Καταλύτης για τη βελτίωση της ψυχολογίας αποτελεί η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, η οποία πυροδότησε ισχυρό κύμα αγορών στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, με θετικό αντίκτυπο και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Παρά την εντυπωσιακή αντίδραση, οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τη βιωσιμότητα του ράλι που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς παραμένουν τα ερωτήματα για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις προοπτικές διατήρησης της ανοδικής δυναμικής.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (24/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.559,69 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.557,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.571,05 μονάδες.
Η βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος δημιουργεί προϋποθέσεις ανοδικής αντίδρασης στο ΧΑ, το οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δυναμική που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Καταλύτης για τη βελτίωση της ψυχολογίας αποτελεί η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, η οποία πυροδότησε ισχυρό κύμα αγορών στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, με θετικό αντίκτυπο και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Παρά την εντυπωσιακή αντίδραση, οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τη βιωσιμότητα του ράλι που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς παραμένουν τα ερωτήματα για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις προοπτικές διατήρησης της ανοδικής δυναμικής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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