«Ξεφουσκώνει» το ράλι στις διεθνείς αγορές που έφερε η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, αποδυναμώνοντας την ανοδική προσπάθεια στην Αθήνα - Η Motor Oil και η Fourlis θα ανακοινώσουν αποτελέσματα μετά τη λήξη της συνεδρίασης