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Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αύριο (25/11): Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ λόγω της απεργίας, τι ισχύει για τα λεωφορεία
Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αύριο (25/11): Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ λόγω της απεργίας, τι ισχύει για τα λεωφορεία
Περιορισμένη λειτουργία (09:00 - 18:00) σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ την Τετάρτη, το αναλυτικό πρόγραμμα - Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο
Με στάσεις εργασίας στην έναρξη και τη λήξη της βάρδιας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς στην απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο, από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.
Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται κανονικά και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Αναλυτικά, οι τελευταίες αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:
-Από Κηφισιά και Πειραιά: στις 17:35
-Από Μοναστηράκι: προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09
-Από Ομόνοια: προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07
-Από Αττική: προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02
- Από Σύνταγμα (προς όλες τις κατευθύνσεις): στις 18:00
Μέχρι τι ώρα θα κυκλοφορούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ την ΤετάρτηΌπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ θα κυκλοφορούν αποκλειστικά από τις 09:00 έως τις 18:00, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων προς το Αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο, από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.
Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται κανονικά και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Απεργία 25/11 στον ΗΣΑΠ (Γραμμή 1): Οι ώρες των τελευταίων συρμώνΟι σταθμοί του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 09:00 το πρωί, ενώ η σταδιακή απόσυρση των συρμών θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 17:30.
Αναλυτικά, οι τελευταίες αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:
-Από Κηφισιά και Πειραιά: στις 17:35
-Από Μοναστηράκι: προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09
-Από Ομόνοια: προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07
-Από Αττική: προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02
Πώς θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το ΑεροδρόμιοΑντίστοιχα, στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τους τερματικούς και κεντρικούς σταθμούς τις ακόλουθες ώρες:
- Από Σύνταγμα (προς όλες τις κατευθύνσεις): στις 18:00
-Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: στις 17:47
- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: στις 17:44
-Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας: στις 17:36
-Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: στις 17:43
-Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: στις 16:58
-Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: στις 16:54
Γραμμή 6 (Σύνταγμα – Πικροδάφνη)
-Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.
-Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος στις 16:18, ενώ ο τελευταίος συρμός με τερματικό σταθμό τον Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34.
Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος)
-Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος στις 16:07, ενώ ο τελευταίος συρμός προς ΣΕΦ θα αναχωρήσει στις 16:31.
- Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:41, ενώ ο τελευταίος συρμός προς τη στάση 2η Αγίου Κοσμά θα αναχωρήσει στις 17:12.
- Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:51.
Για τα λεωφορεία αναμένονται ανακοινώσεις.
- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: στις 17:44
-Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας: στις 17:36
-Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: στις 17:43
-Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: στις 16:58
-Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: στις 16:54
Τα δρομολόγια του Τραμ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (Γραμμές 6 & 7)Στο δίκτυο του Τραμ, η κυκλοφορία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 09:15 και θα ολοκληρωθεί λίγο μετά τις 17:00, ανάλογα με τη γραμμή και την κατεύθυνση:
Γραμμή 6 (Σύνταγμα – Πικροδάφνη)
-Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.
-Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος στις 16:18, ενώ ο τελευταίος συρμός με τερματικό σταθμό τον Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34.
Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος)
-Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος στις 16:07, ενώ ο τελευταίος συρμός προς ΣΕΦ θα αναχωρήσει στις 16:31.
- Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:41, ενώ ο τελευταίος συρμός προς τη στάση 2η Αγίου Κοσμά θα αναχωρήσει στις 17:12.
- Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:51.
Για τα λεωφορεία αναμένονται ανακοινώσεις.
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