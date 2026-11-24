Περιορισμένη λειτουργία (09:00 - 18:00) σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ την Τετάρτη, το αναλυτικό πρόγραμμα - Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο





Μέχρι τι ώρα θα κυκλοφορούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ την Τετάρτη Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί σε







Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται κανονικά και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Απεργία 25/11 στον ΗΣΑΠ (Γραμμή 1): Οι ώρες των τελευταίων συρμών Οι σταθμοί του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 09:00 το πρωί, ενώ η σταδιακή απόσυρση των συρμών θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 17:30.







-Από Κηφισιά και Πειραιά: στις 17:35

-Από Μοναστηράκι: προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09

Κλείσιμο

-Από Αττική: προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02



Πώς θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το Αεροδρόμιο Αντίστοιχα, στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τους τερματικούς και κεντρικούς σταθμούς τις ακόλουθες ώρες:



- Από Σύνταγμα (προς όλες τις κατευθύνσεις): στις 18:00

Με στάσεις εργασίας στην έναρξη και τη λήξη της βάρδιας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς στην απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί σε Μετρό ΗΣΑΠ και Τραμ θα κυκλοφορούν αποκλειστικά από τις 09:00 έως τις 18:00, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων προς το Αεροδρόμιο.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο, από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνταιΟι σταθμοί του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 09:00 το πρωί, ενώ η σταδιακή απόσυρση των συρμών θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 17:30.Αναλυτικά, οι τελευταίες αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:-Από Κηφισιά και Πειραιά: στις 17:35-Από Μοναστηράκι: προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09-Από Ομόνοια: προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07-Από Αττική: προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02Αντίστοιχα, στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τους τερματικούς και κεντρικούς σταθμούς τις ακόλουθες ώρες:- Από Σύνταγμα (προς όλες τις κατευθύνσεις): στις 18:00

-Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: στις 17:47

- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: στις 17:44

-Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας: στις 17:36

-Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: στις 17:43

-Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: στις 16:58

-Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: στις 16:54



Τα δρομολόγια του Τραμ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (Γραμμές 6 & 7) Στο δίκτυο του Τραμ, η κυκλοφορία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 09:15 και θα ολοκληρωθεί λίγο μετά τις 17:00, ανάλογα με τη γραμμή και την κατεύθυνση:



Γραμμή 6 (Σύνταγμα – Πικροδάφνη)



-Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.

-Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος στις 16:18, ενώ ο τελευταίος συρμός με τερματικό σταθμό τον Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34.



Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος)

-Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος στις 16:07, ενώ ο τελευταίος συρμός προς ΣΕΦ θα αναχωρήσει στις 16:31.



- Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:41, ενώ ο τελευταίος συρμός προς τη στάση 2η Αγίου Κοσμά θα αναχωρήσει στις 17:12.



- Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:51.



Για τα λεωφορεία αναμένονται ανακοινώσεις.