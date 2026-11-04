ΕΚΠΑ για τα επεισόδια στο Μαθηματικό: Κουκουλοφόροι εξωπανεπιστημιακοί εισέβαλαν στο Τμήμα, καλά στην υγεία τους οι τραυματίες

Το υπουργείο Παιδείας ζητά εξηγήσεις από την Πρυτανεία για την αντίδραση της φύλαξης και τα μέτρα ασφαλείας – Σε επικοινωνία με το νοσοκομείο «Γεννηματάς» η διοίκηση του Πανεπιστημίου





Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδικάζει τη «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών» στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και τον τραυματισμό φοιτητών.







Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των τραυματιών, με το ΕΚΠΑ να επισημαίνει ότι βρίσκεται στο πλευρό τους και συνεργάζεται με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» για την ανάρρωσή τους.



«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.







Η ανακοίνωση του ΕΚΠΑ «Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδικάζει τη δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και τον τραυματισμό φοιτητών μας.



Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη.



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Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες.



Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο».



Τι ζητά το υπουργείο Παιδείας από την Πρυτανεία Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας καταδικάζει τα βίαια επεισόδια και έχει ζητήσει άμεση έγγραφη ενημέρωση από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν.



Σε ομάδα κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών αποδίδει η διοίκηση του ΕΚΠΑ την επίθεση στο Τμήμα Μαθηματικών της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου , επιβεβαιώνοντας ότι από τα επεισόδια τραυματίστηκαν φοιτητές. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πανεπιστημίου, η κατάσταση της υγείας των τραυματιών είναι καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο, ενώ το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει άμεσες εξηγήσεις από την Πρυτανεία για όσα συνέβησαν.Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδικάζει τη «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών» στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και τον τραυματισμό φοιτητών.Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και ζητά από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των τραυματιών, με το ΕΚΠΑ να επισημαίνει ότι βρίσκεται στο πλευρό τους και συνεργάζεται με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» για την ανάρρωσή τους.«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Η διοίκηση του Πανεπιστημίου τονίζει ακόμη ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε ζητήματα ασφάλειας των φοιτητών και του προσωπικού. Υπενθυμίζει ότι το τελευταίο διάστημα εκκενώθηκαν δεκάδες χώροι που τελούσαν υπό κατάληψη, οι οποίοι αποδόθηκαν ξανά στην πανεπιστημιακή κοινότητα για την κάλυψη εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών.«Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδικάζει τη δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και τον τραυματισμό φοιτητών μας.Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη.Η βία δεν έχει θέση πουθενά και πολύ περισσότερο σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα Πανεπιστήμια.Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες.Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο».Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας καταδικάζει τα βίαια επεισόδια και έχει ζητήσει άμεση έγγραφη ενημέρωση από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν.

Ειδικότερα, ζητά να ενημερωθεί για τον αριθμό των τραυματιών και το εάν τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς και για τον χρόνο κατά τον οποίο ειδοποιήθηκε η φύλαξη του Πανεπιστημίου και τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε.



Το υπουργείο ζητά επίσης να διευκρινιστεί ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών, αλλά και πώς θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της Πέμπτης (5/11).



Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η βία στους πανεπιστημιακούς χώρους προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα και υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης, ενώ χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έρχονται αντιμέτωπα με τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν και εργάζονται.



Τέλος, το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων, ώστε να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.



Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας «Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.



Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

- Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

- Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

- Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

- Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν.



Οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη».