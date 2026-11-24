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Τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, στο νοσοκομείο βρέφος 9 μηνών
Τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, στο νοσοκομείο βρέφος 9 μηνών
Υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ θα ακολουθήσει απεικονιστικός έλεγχος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (24/11) στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας βρέφος 9 μηνών.
Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται υπό την παρακολούθηση των γιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το βρέφος υποβάλλεται αυτή την ώρα σε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα ακολουθήσει και απεικονιστικός έλεγχος, ώστε οι γιατροί να έχουν πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ούτε για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του βρέφους.
Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται υπό την παρακολούθηση των γιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το βρέφος υποβάλλεται αυτή την ώρα σε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα ακολουθήσει και απεικονιστικός έλεγχος, ώστε οι γιατροί να έχουν πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ούτε για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του βρέφους.
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