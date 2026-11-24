Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για τον συζυγοκτόνο του Θησείου: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο δράστης μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου

Πλέον την οριστική απόφαση για το αν ο 63χρονος θα οδηγηθεί τελικά στις φυλακές ή αν θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό καλείται πλέον να λάβει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο μέσα στις επόμενες ημέρες