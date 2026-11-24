Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για τον συζυγοκτόνο του Θησείου: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο δράστης μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου
Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για τον συζυγοκτόνο του Θησείου: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο δράστης μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου
Πλέον την οριστική απόφαση για το αν ο 63χρονος θα οδηγηθεί τελικά στις φυλακές ή αν θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό καλείται πλέον να λάβει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο μέσα στις επόμενες ημέρες
Διαφωνία ανέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση της σημερινής απολογίας του 63χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο διαμέρισμά τους στο Θησείο. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας γνωμοδότησε υπέρ της προσωρινής κράτησης (προφυλάκισης) του κατηγορουμένου, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Αντίθετα, η ανακρίτρια εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).
Πλέον την οριστική απόφαση για το αν ο 63χρονος θα οδηγηθεί τελικά στις φυλακές ή αν θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό καλείται πλέον να λάβει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, ο κατηγορούμενος τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό.
Δήλωσε μάλιστα συντετριμμένος, υποστηρίζοντας ότι έχει περάσει 39 χρόνια παντρεμένος με το θύμα. Ειδικά για τα περιστατικά του εγκλήματος ανέφερε ότι την Παρασκευή, η σύζυγός του ήταν σε κρίση, σε μανία και ο ίδιος προσπαθούσε να τη σταματήσει, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα. «Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό. Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών, ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο». φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πλέον την οριστική απόφαση για το αν ο 63χρονος θα οδηγηθεί τελικά στις φυλακές ή αν θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό καλείται πλέον να λάβει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, ο κατηγορούμενος τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό.
Τι υποστήριξε ο δράστηςΣύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 63χρονος επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε καυγά που ξέσπασε ανάμεσά τους, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και ότι η σύζυγός του τού επιτέθηκε πρώτη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, απέδωσε το επεισόδιο σε προβλήματα συμπεριφοράς και κρίσεις που, κατά τον ισχυρισμό του, παρουσίαζε το θύμα, ενώ αμφισβήτησε την πρόθεση ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, ανέφερε πως μετά το περιστατικό της φόρεσε καθαρά ρούχα και ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία, περιμένοντας τις Αρχές στο διαμέρισμα.
Δήλωσε μάλιστα συντετριμμένος, υποστηρίζοντας ότι έχει περάσει 39 χρόνια παντρεμένος με το θύμα. Ειδικά για τα περιστατικά του εγκλήματος ανέφερε ότι την Παρασκευή, η σύζυγός του ήταν σε κρίση, σε μανία και ο ίδιος προσπαθούσε να τη σταματήσει, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα. «Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό. Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών, ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο». φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.
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