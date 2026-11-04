«Φασιστική η επίθεση, 18χρονος συμφοιτητής μας έπιασε φωτιά» λέει νεαρή για το άγριο επεισόδιο στο Μαθηματικό στην Πανεπιστημιούπολη
«Φασιστική η επίθεση, 18χρονος συμφοιτητής μας έπιασε φωτιά» λέει νεαρή για το άγριο επεισόδιο στο Μαθηματικό στην Πανεπιστημιούπολη
«Μας επιτέθηκαν με τσεκούρια, λοστάρια και μολότοφ» - Δείτε βίντεο
Φοιτήτρια του Μαθηματικού περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα στην Πανεπιστημιούπολη, καταγγέλλοντας ότι ένας 18χρονος συμφοιτητής της πήρε φωτιά από μολότοφ, ενώ άλλοι φοιτητές τραυματίστηκαν από τσεκούρια και λοστάρια.
«Σήμερα είχαμε προγραμματισμένη γενική συνέλευση ενόψει του τριημέρου του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια αυτής ακούσαμε φασαρία, βγήκαμε έξω από το αμφιθέατρο και είδαμε ομάδα δεκάδων ατόμων, περίπου 50, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό να πραγματοποιούν επίθεση στους φοιτητές», ανέφερε η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου της σχολής.
«Η επίθεση με τσεκούρι, λοστάρι και μολότοφ μέσα σε κλειστούς χώρους είναι μια επίθεση φασιστική. Υπάρχουν τραυματίες συμφοιτητές μας με σπασίματα στα άκρα από τα τσεκούρια και τα λοστάρια. Ένας συμφοιτητής μας, 18 χρονών, έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.
Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επίθεση συνδέεται με τις επικείμενες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας: «Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται λίγες ημέρες πριν το Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ότι είναι πολιτικά καθοδηγούμενες».
«Σήμερα είχαμε προγραμματισμένη γενική συνέλευση ενόψει του τριημέρου του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια αυτής ακούσαμε φασαρία, βγήκαμε έξω από το αμφιθέατρο και είδαμε ομάδα δεκάδων ατόμων, περίπου 50, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό να πραγματοποιούν επίθεση στους φοιτητές», ανέφερε η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου της σχολής.
«Η επίθεση με τσεκούρι, λοστάρι και μολότοφ μέσα σε κλειστούς χώρους είναι μια επίθεση φασιστική. Υπάρχουν τραυματίες συμφοιτητές μας με σπασίματα στα άκρα από τα τσεκούρια και τα λοστάρια. Ένας συμφοιτητής μας, 18 χρονών, έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.
Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επίθεση συνδέεται με τις επικείμενες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας: «Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται λίγες ημέρες πριν το Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ότι είναι πολιτικά καθοδηγούμενες».
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