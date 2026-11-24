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Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για αύξηση των μολύνσεων από τον ιό HIV το 2027, εξαιτίας των περικοπών στη χρηματοδότηση
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για αύξηση των μολύνσεων από τον ιό HIV το 2027, εξαιτίας των περικοπών στη χρηματοδότηση
«Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τον τερματισμό του AIDS και τη στιγμή που θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, περικοπές και η οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούν να ακυρώσουν όσα έχουμε επιτύχει», είπε η επικεφαλής της υπηρεσίας
Η επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το AIDS προειδοποίησε σήμερα ότι οι νέες μολύνσεις από τον ιό HIV ενδέχεται από το επόμενο έτος να αρχίσουν να αυξάνονται συγκριτικά με τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα που καταγράφηκαν πέρυσι, εξαιτίας των περικοπών στη χρηματοδότηση και των εκστρατειών υπέρ των δικαιωμάτων, τη στιγμή που ο κόσμος βρίσκεται προ των πυλών της εξάλειψης της νόσου.
«Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τον τερματισμό του AIDS – πρόκειται για τη σημαντικότερη ιστορία επιτυχίας στην παγκόσμια υγεία – και ακριβώς τη στιγμή που θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, περικοπές και η οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούν να ακυρώσουν όσα έχουμε επιτύχει», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters η Ουίνι Μπιανίμα, εκτελεστική διευθύντρια του Κοινού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS).
«Δεν έχουμε ακόμη δεδομένα, αλλά βλέπουμε σημάδια. Βλέπουμε όλες τις ενδείξεις μιας αντιστροφής», τόνισε, προβλέποντας ότι τα στοιχεία του 2027 θα αρχίσουν να αντικατοπτρίζουν αύξηση των μολύνσεων.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του UNAIDS, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, δείχνουν ότι οι νέες μολύνσεις κατά το περασμένο έτος ανήλθαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, φτάνοντας το 1,2 εκατομμύριο, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το ανώτατο επίπεδο των 3,5 εκατομμυρίων ατόμων το 1994, παρά το γεγονός ότι πέρυσι η διεθνής χρηματοδότηση μειώθηκε κατά σχεδόν το ένα πέμπτο.
Η Μπιανίμα, η οποία κατάγεται από την Ουγκάντα, δήλωσε ότι οι επιπτώσεις των περικοπών στη χρηματοδότηση ενδέχεται σύντομα να αποτυπωθούν στον αριθμό των μολύνσεων, καθώς ορισμένες χώρες δυσκολεύονται να καλύψουν το κενό με δικά τους μέσα, με αποτέλεσμα να κλείνουν κλινικές πρόληψης και να μειώνεται το προσωπικό.
«Όλα αυτά αποτελούν προάγγελο των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν, δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, αύξηση των νέων μολύνσεων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάζει ήδη αυξητική τάση σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Αμερικής.
Εκτός από τις περικοπές στη χρηματοδότηση, η Μπιανίμα επισήμανε ότι μια παγκόσμια πολιτική οπισθοδρόμηση –που στρέφεται κατά της πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων– συνιστά «σοβαρή απειλή».
Ο ΟΗΕ θέτει ως στόχο τον τερματισμό του HIV/AIDS ως απειλή για τη δημόσια υγεία έως το 2030.
Η αυξανόμενη πίεση προς τον ΟΗΕ για αναδιάρθρωση οδήγησε σε δραστικές περικοπές στην υπηρεσία του για το AIDS, η οποία λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια.
Έχει ήδη απολύσει το μισό προσωπικό της και έχει διακόψει τη δραστηριότητά της σε περίπου 30 χώρες, ωστόσο το διοικητικό της συμβούλιο απέρριψε τον περασμένο μήνα ένα σχέδιο για την πλήρη διάλυση του οργανισμού.
«Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τον τερματισμό του AIDS – πρόκειται για τη σημαντικότερη ιστορία επιτυχίας στην παγκόσμια υγεία – και ακριβώς τη στιγμή που θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, περικοπές και η οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούν να ακυρώσουν όσα έχουμε επιτύχει», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters η Ουίνι Μπιανίμα, εκτελεστική διευθύντρια του Κοινού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS).
«Δεν έχουμε ακόμη δεδομένα, αλλά βλέπουμε σημάδια. Βλέπουμε όλες τις ενδείξεις μιας αντιστροφής», τόνισε, προβλέποντας ότι τα στοιχεία του 2027 θα αρχίσουν να αντικατοπτρίζουν αύξηση των μολύνσεων.
The head of the UN agency for AIDS warned on Tuesday that new HIV infections could begin rising from historic lows next year due to funding cuts and anti-rights campaigns, just as the world is on the verge of eradicating the disease. https://t.co/VPiZKFdT5j— Reuters Africa (@ReutersAfrica) November 24, 2026
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του UNAIDS, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, δείχνουν ότι οι νέες μολύνσεις κατά το περασμένο έτος ανήλθαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, φτάνοντας το 1,2 εκατομμύριο, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το ανώτατο επίπεδο των 3,5 εκατομμυρίων ατόμων το 1994, παρά το γεγονός ότι πέρυσι η διεθνής χρηματοδότηση μειώθηκε κατά σχεδόν το ένα πέμπτο.
Η Μπιανίμα, η οποία κατάγεται από την Ουγκάντα, δήλωσε ότι οι επιπτώσεις των περικοπών στη χρηματοδότηση ενδέχεται σύντομα να αποτυπωθούν στον αριθμό των μολύνσεων, καθώς ορισμένες χώρες δυσκολεύονται να καλύψουν το κενό με δικά τους μέσα, με αποτέλεσμα να κλείνουν κλινικές πρόληψης και να μειώνεται το προσωπικό.
«Όλα αυτά αποτελούν προάγγελο των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν, δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, αύξηση των νέων μολύνσεων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάζει ήδη αυξητική τάση σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Αμερικής.
Εκτός από τις περικοπές στη χρηματοδότηση, η Μπιανίμα επισήμανε ότι μια παγκόσμια πολιτική οπισθοδρόμηση –που στρέφεται κατά της πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων– συνιστά «σοβαρή απειλή».
Ο ΟΗΕ θέτει ως στόχο τον τερματισμό του HIV/AIDS ως απειλή για τη δημόσια υγεία έως το 2030.
Η αυξανόμενη πίεση προς τον ΟΗΕ για αναδιάρθρωση οδήγησε σε δραστικές περικοπές στην υπηρεσία του για το AIDS, η οποία λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια.
Έχει ήδη απολύσει το μισό προσωπικό της και έχει διακόψει τη δραστηριότητά της σε περίπου 30 χώρες, ωστόσο το διοικητικό της συμβούλιο απέρριψε τον περασμένο μήνα ένα σχέδιο για την πλήρη διάλυση του οργανισμού.
«Θα πρόκειται (πλέον) για μια πιο σταδιακή μετάβαση σε μικρότερο μέγεθος. Το βασικό έργο θα παραμείνει», δήλωσε η Μπιανίμα, η οποία αποχωρεί από τη θέση της τον Δεκέμβριο για να επικεντρωθεί στον ακτιβισμό γύρω από θέματα όπως η παγκόσμια ανισότητα.
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