Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για αύξηση των μολύνσεων από τον ιό HIV το 2027, εξαιτίας των περικοπών στη χρηματοδότηση

«Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τον τερματισμό του AIDS και τη στιγμή που θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, περικοπές και η οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούν να ακυρώσουν όσα έχουμε επιτύχει», είπε η επικεφαλής της υπηρεσίας