Πάνω από 50 άτομα με κράνη εισέβαλαν σε συνέλευση φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη και πέταξαν μολότοφ: Τρεις τραυματίες, ο ένας από τσεκούρι, δείτε βίντεο

«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί» ανέφερε μάρτυρας για την επίθεση μιλώντας στο protothema.gr.

Εικάζεται ότι οι κουκουλοφόροι μπήκαν στο χώρο από ανοίγματα στη φύλαξη του χώρου, με το πλησιέστερο να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το Μαθηματικό, μιας και πλέον απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων στον χώρο.Η διοίκηση του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ασφάλεια, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των δραστών.