Πάνω από 50 άτομα με κράνη εισέβαλαν σε συνέλευση φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη και πέταξαν μολότοφ: Τρεις τραυματίες, ο ένας από τσεκούρι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιστημιούπολη ΕΚΠΑ Μολότοφ Επίθεση με μολότοφ Φοιτητές Τραυματίες

Πάνω από 50 άτομα με κράνη εισέβαλαν σε συνέλευση φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη και πέταξαν μολότοφ: Τρεις τραυματίες, ο ένας από τσεκούρι, δείτε βίντεο

Οι άλλοι δύο τραυματίες από την επίθεση στο τμήμα του Μαθηματικού στο ΕΚΠΑ έχουν εγκαύματα από μολότοφ - «Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ» ανέφερε μάρτυρας για την επίθεση

Πάνω από 50 άτομα με κράνη εισέβαλαν σε συνέλευση φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη και πέταξαν μολότοφ: Τρεις τραυματίες, ο ένας από τσεκούρι, δείτε βίντεο
Φρίξος Δρακοντίδης
Ελένη Μήτση
UPD: 428 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα σοβαρό επεισόδιο με τουλάχιστον τρεις τραυματίες σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν πάνω από 50 άτομα με κράνη μπήκαν σε αίθουσα στο τμήμα Μαθηματικού του ΕΚΠΑ και επιτέθηκαν με μολότοφ, στειλιάρια και ρόπαλα σε φοιτητές από διάφορους πολιτικούς συλλόγους που πραγματοποιούσαν συνέλευση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει τραυματιστεί στα πόδια από τσεκούρι.

Οι άλλοι δύο έχουν ελαφρά τραύματα από μολότοφ. Και οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο «Γεννηματάς».


Φοιτήτρια στο Φυσικό που ήταν παρούσα περιέγραψε ως εξής την επίθεση: «Ήρθαν κάποιοι και έριξαν μολότοφ, πέτυχαν έναν πρωτοετή στο πρόσωπο. Ήρθαν και με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί και του σκίστηκε το πόδι. Ευτυχώς δεν τον πέτυχαν καλά, γιατί μπορεί να έχανε το πόδι του. Γινόταν εκείνη τη στιγμή συνέλευση στο Μαθηματικό, το οποίο είναι στο ίδιο κτίριο με το δικό μας, στον ίδιο διάδρομο που κάνω μάθημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν για να γίνει η κατάληψη για το Πολυτεχνείο».
Πάνω από 50 άτομα με κράνη εισέβαλαν σε συνέλευση φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη και πέταξαν μολότοφ: Τρεις τραυματίες, ο ένας από τσεκούρι, δείτε βίντεο


«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί» ανέφερε μάρτυρας για την επίθεση μιλώντας στο protothema.gr.

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«Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» ανέφερε άλλη μάρτυρας για το περιστατικό δείχνοντας στο βίντεο το μπουφάν του νεαρού θύματος που έχει γίνει στάχτη.

Πάνω από 50 άτομα με κράνη εισέβαλαν σε συνέλευση φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη και πέταξαν μολότοφ: Τρεις τραυματίες, ο ένας από τσεκούρι, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πηγές από το Πανεπιστήμιο, η συνέλευση των φοιτητών γίνονταν ενόψει των κινητοποιήσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.


Εικάζεται ότι οι κουκουλοφόροι μπήκαν στο χώρο από ανοίγματα στη φύλαξη του χώρου, με το πλησιέστερο να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το Μαθηματικό, μιας και πλέον απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων στον χώρο.

Πάνω από 50 άτομα με κράνη εισέβαλαν σε συνέλευση φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη και πέταξαν μολότοφ: Τρεις τραυματίες, ο ένας από τσεκούρι, δείτε βίντεο

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ασφάλεια, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των δραστών.
Φρίξος Δρακοντίδης
Ελένη Μήτση
UPD: 428 ΣΧΟΛΙΑ

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