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Ο Άρης έγινε μέλος της EuroLeague One Team
Ο Άρης έγινε μέλος της EuroLeague One Team
Η ΚΑΕ Άρης περνάει ένα ξεχωριστό μήνυμα, καθώς εντάσσεται στο πρόγραμμα EuroLeague Basketball One Team και συνεργάζεται με το «Τζάμπολ Αγάπης», προσφέροντας σε 20 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού την ευκαιρία να παίξουν μπάσκετ
Μια σημαντική πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα αναλαμβάνει ο Άρης, ο οποίος γίνεται μέλος του προγράμματος EuroLeague Basketball One Team, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα συμπερίληψης μέσα από το αγαπημένο άθλημα.
Σε συνεργασία με το «Τζάμπολ Αγάπης», οι «κίτρινοι» δίνουν την ευκαιρία σε 20 παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να γνωρίσουν τον κόσμο του μπάσκετ, συμμετέχοντας σε προπονήσεις που πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης: «Ο ΑΡΗΣ γίνεται μέλος της Euroleague Basketball One Team.
Μαζί με το Τζάμπολ Αγάπης κάθε Παρασκευή στο Παλέ, 20 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μαθαίνουν μπάσκετ και δεξιότητες ζωής: συνεργασία, αυτοπεποίθηση, χαρά.
Δίπλα τους είναι εθελοντές και άνθρωποι του ΑΡΗ. Γιατί στο γήπεδο χωράμε όλοι. Ακολουθήστε το @euroleagueoneteam για να δείτε πώς το μπάσκετ αλλάζει κοινότητες σε όλη την Ευρώπη».
Σε συνεργασία με το «Τζάμπολ Αγάπης», οι «κίτρινοι» δίνουν την ευκαιρία σε 20 παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να γνωρίσουν τον κόσμο του μπάσκετ, συμμετέχοντας σε προπονήσεις που πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης: «Ο ΑΡΗΣ γίνεται μέλος της Euroleague Basketball One Team.
Μαζί με το Τζάμπολ Αγάπης κάθε Παρασκευή στο Παλέ, 20 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μαθαίνουν μπάσκετ και δεξιότητες ζωής: συνεργασία, αυτοπεποίθηση, χαρά.
Δίπλα τους είναι εθελοντές και άνθρωποι του ΑΡΗ. Γιατί στο γήπεδο χωράμε όλοι. Ακολουθήστε το @euroleagueoneteam για να δείτε πώς το μπάσκετ αλλάζει κοινότητες σε όλη την Ευρώπη».
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