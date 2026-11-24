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Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αγοράζουν νέους πυραύλους Patriot έναντι €4 δισ.
Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αγοράζουν νέους πυραύλους Patriot έναντι €4 δισ.
Σύμφωνα με το Reuters, περίπου €2,42 δισ. θα διατεθούν για νέους κατευθυνόμενους πυραύλους τύπου GEM-Τ, ενώ σχεδόν €2 δισ. θα κοστίσουν οχήματα μεταφοράς και σταθμοί ελέγχου πυρός για το σύστημα
Νέους πυραύλους Patriot και συναφή εξοπλισμό θα αποκτήσουν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέρεται σε έγγραφα των υπουργείων Οικονομικών και Άμυνας τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 2,42 δισεκατομμύρια θα διατεθούν για νέους κατευθυνόμενους πυραύλους τύπου GEM-Τ, ενώ σχεδόν 2 δισεκατομμύρια θα κοστίσουν οχήματα μεταφοράς και σταθμοί ελέγχου πυρός για το σύστημα. Παρότι ο ακριβής αριθμός των πυραύλων δεν έχει διευκρινιστεί, η βασική σύμβαση προβλέπει ελάχιστη παραγγελία 480 μονάδων και η παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το 2030 έως το 2033. Τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα πάντως, διευκρινίζεται, εξαρτώνται από παράγοντες όπως η προμήθεια εξαρτημάτων από τις ΗΠΑ. Τα έγγραφα των υπουργείων Οικονομικών και Άμυνας αναφέρουν ακόμη ότι εντός του τρέχοντος έτους θα καταβληθεί προκαταβολή ύψους 568 εκατομμυρίων ευρώ, δαπάνη η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή της Bundestag εντός Δεκεμβρίου.
Το σύστημα Patriot έχει σχεδιαστεί για την αντιαεροπορική άμυνα έναντι αεροσκαφών, πυραύλων cruise και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Bundeswehr. Τμήμα της παραγγελίας —αξίας περίπου 28 εκατομμυρίων ευρώ— προορίζεται για την αντικατάσταση πυραύλων που μεταφέρθηκαν από τα αποθέματα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία.
Ως κύριος ανάδοχος για τους κατευθυνόμενους πυραύλους λειτουργεί η κοινοπραξία Comlog, η οποία ανήκει εξ ημισείας στην MBDA Deutschland —στην οποία συμμετέχουν οι Airbus, BAE Systems και Leonardo— και στην αμερικανική αμυντική εταιρεία Raytheon. Η MBDA θα αναλάβει την παραγωγή και τη συναρμολόγηση των πυραύλων στις εγκαταστάσεις της στο Σρομπενχάουζεν της Βαυαρίας, ενώ οι πυραυλοκινητήρες στερεού καυσίμου θα παρέχονται από την εταιρεία Bayern-Chemie, με έδρα το Ασάου αμ Ιν.
Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 2,42 δισεκατομμύρια θα διατεθούν για νέους κατευθυνόμενους πυραύλους τύπου GEM-Τ, ενώ σχεδόν 2 δισεκατομμύρια θα κοστίσουν οχήματα μεταφοράς και σταθμοί ελέγχου πυρός για το σύστημα. Παρότι ο ακριβής αριθμός των πυραύλων δεν έχει διευκρινιστεί, η βασική σύμβαση προβλέπει ελάχιστη παραγγελία 480 μονάδων και η παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το 2030 έως το 2033. Τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα πάντως, διευκρινίζεται, εξαρτώνται από παράγοντες όπως η προμήθεια εξαρτημάτων από τις ΗΠΑ. Τα έγγραφα των υπουργείων Οικονομικών και Άμυνας αναφέρουν ακόμη ότι εντός του τρέχοντος έτους θα καταβληθεί προκαταβολή ύψους 568 εκατομμυρίων ευρώ, δαπάνη η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή της Bundestag εντός Δεκεμβρίου.
Το σύστημα Patriot έχει σχεδιαστεί για την αντιαεροπορική άμυνα έναντι αεροσκαφών, πυραύλων cruise και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Bundeswehr. Τμήμα της παραγγελίας —αξίας περίπου 28 εκατομμυρίων ευρώ— προορίζεται για την αντικατάσταση πυραύλων που μεταφέρθηκαν από τα αποθέματα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία.
Ως κύριος ανάδοχος για τους κατευθυνόμενους πυραύλους λειτουργεί η κοινοπραξία Comlog, η οποία ανήκει εξ ημισείας στην MBDA Deutschland —στην οποία συμμετέχουν οι Airbus, BAE Systems και Leonardo— και στην αμερικανική αμυντική εταιρεία Raytheon. Η MBDA θα αναλάβει την παραγωγή και τη συναρμολόγηση των πυραύλων στις εγκαταστάσεις της στο Σρομπενχάουζεν της Βαυαρίας, ενώ οι πυραυλοκινητήρες στερεού καυσίμου θα παρέχονται από την εταιρεία Bayern-Chemie, με έδρα το Ασάου αμ Ιν.
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