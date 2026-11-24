Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, με τη συμμετοχή της Ελλάδας – Εντοπίστηκαν 321 ιστοσελίδες με 7,3 εκατ. επισκέψεις τον χρόνο, ενώ 60 εκατ. Ευρωπαίοι εκτιμάται ότι χρησιμοποιούν παράνομες υπηρεσίες IPTV

αρχές 11 χωρών, υπό τον συντονισμό της Europol, εντοπίζοντας συναλλαγές άνω των 26 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Η επιχείρηση οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας 57 παράνομων υπηρεσιών IPTV και στον εντοπισμό 321 ιστοσελίδων που διέθεταν παράνομα περιεχόμενο προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα.



Η πενθήμερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 στη Σεβίλλη της Ισπανίας, με τη συμμετοχή περίπου 40 ατόμων, μεταξύ των οποίων 30 στελέχη των διωκτικών αρχών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και οι ΗΠΑ.



321 ιστοσελίδες που εντοπίστηκαν συγκέντρωναν συνολικά περισσότερες από 7,3 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό των χρηματικών ροών που τροφοδοτούσαν τις παράνομες υπηρεσίες.



Στο στόχαστρο οι πληρωμές με κρυπτονομίσματα Κεντρικός στόχος της επιχείρησης ήταν να εντοπιστούν τα δίκτυα χρηματοδότησης πίσω από τις παράνομες υπηρεσίες IPTV και να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που αποκόμιζαν κέρδη από την ψηφιακή πειρατεία.



Οι ερευνητές παρακολούθησαν ύποπτες συναλλαγές σε δίκτυα blockchain, αναζητώντας συνδέσεις ανάμεσα στις παράνομες πλατφόρμες, τα ψηφιακά πορτοφόλια και τους ανθρώπους που τα διαχειρίζονταν.



Binance, Coinbase και Chainalysis.



Όπως επισημαίνει η Europol, η χρήση κρυπτονομισμάτων δεν καθιστά αόρατους τους εμπλεκόμενους σε παράνομες δραστηριότητες. Αντίθετα, η ανάλυση των συναλλαγών επιτρέπει στις αρχές να ακολουθούν τη διαδρομή του χρήματος και να εντοπίζουν τους πραγματικούς δικαιούχους των παράνομων εσόδων.



Η στρατηγική των αρχών μετατοπίζεται πλέον από την απλή διακοπή λειτουργίας των παράνομων υπηρεσιών στον εντοπισμό και την εξάρθρωση της οικονομικής υποδομής που επιτρέπει τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

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60 εκατομμύρια χρήστες παράνομων IPTV στην Ευρώπη Το μέγεθος της παράνομης αγοράς αποτυπώνεται στα στοιχεία της Συμμαχίας κατά της Οπτικοακουστικής Πειρατείας (AAPA). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες IPTV. Οι απώλειες για τους νόμιμους παρόχους περιεχομένου υπολογίζονται σε 4,83 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ τα κράτη χάνουν επιπλέον 1,08 δισ. ευρώ από μη καταβληθέντες φόρους.



Οι παράνομες υπηρεσίες προσφέρουν έναντι χαμηλής μηνιαίας συνδρομής πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές μεταδόσεις και κινηματογραφικές παραγωγές, χωρίς να καταβάλλουν τα απαραίτητα δικαιώματα στους νόμιμους κατόχους του περιεχομένου.



Τα χρήματα από τις συνδρομές μεταφέρονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ψηφιακών πορτοφολιών και ενδιάμεσων προσώπων, δημιουργώντας ένα σύνθετο δίκτυο οικονομικών συναλλαγών που οι διωκτικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν.



Η Ελλάδα μεταξύ των 11 χωρών της επιχείρησης Η Ελλάδα συμμετείχε στη διεθνή επιχείρηση μαζί με ακόμη δέκα χώρες, στο πλαίσιο της συνεργασίας των ευρωπαϊκών και διεθνών διωκτικών αρχών για την αντιμετώπιση της ψηφιακής πειρατείας.



Σε μεγάλη διεθνή επιχείρηση κατά της παράνομης διαδικτυακής τηλεοπτικής πειρατείας προχώρησαν οι διωκτικές, υπό τον συντονισμό της, εντοπίζοντας. Η επιχείρηση οδήγησε στην αναστολή λειτουργίαςκαι στον εντοπισμόπου διέθεταν παράνομα περιεχόμενο προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα.Η πενθήμερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 στη Σεβίλλη της Ισπανίας, με τη συμμετοχή περίπου 40 ατόμων, μεταξύ των οποίων 30 στελέχη των διωκτικών αρχών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τοΟιπου εντοπίστηκαν συγκέντρωναν συνολικά περισσότερες από, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό των χρηματικών ροών που τροφοδοτούσαν τις παράνομες υπηρεσίες.Κεντρικός στόχος της επιχείρησης ήταν να εντοπιστούν τα δίκτυα χρηματοδότησης πίσω από τις παράνομες υπηρεσίες IPTV και να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που αποκόμιζαν κέρδη από την ψηφιακή πειρατεία.Οι ερευνητές παρακολούθησαν ύποπτες συναλλαγές σε δίκτυα blockchain, αναζητώντας συνδέσεις ανάμεσα στις παράνομες πλατφόρμες, τα ψηφιακά πορτοφόλια και τους ανθρώπους που τα διαχειρίζονταν.Στην επιχείρηση συνέδραμαν μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και εξειδικευμένες εταιρείες ανάλυσης συναλλαγών, μεταξύ των οποίων οιΌπως επισημαίνει η Europol, η χρήση κρυπτονομισμάτων δεν καθιστά αόρατους τους εμπλεκόμενους σε παράνομες δραστηριότητες. Αντίθετα, η ανάλυση των συναλλαγών επιτρέπει στις αρχές να ακολουθούν τη διαδρομή του χρήματος και να εντοπίζουν τους πραγματικούς δικαιούχους των παράνομων εσόδων.Η στρατηγική των αρχών μετατοπίζεται πλέον από την απλή διακοπή λειτουργίας των παράνομων υπηρεσιών στον εντοπισμό και την εξάρθρωση της οικονομικής υποδομής που επιτρέπει τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.Το μέγεθος της παράνομης αγοράς αποτυπώνεται στα στοιχεία της Συμμαχίας κατά της Οπτικοακουστικής Πειρατείας (AAPA). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες IPTV.Οι παράνομες υπηρεσίες προσφέρουν έναντι χαμηλής μηνιαίας συνδρομής πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές μεταδόσεις και κινηματογραφικές παραγωγές, χωρίς να καταβάλλουν τα απαραίτητα δικαιώματα στους νόμιμους κατόχους του περιεχομένου.Τα χρήματα από τις συνδρομές μεταφέρονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ψηφιακών πορτοφολιών και ενδιάμεσων προσώπων, δημιουργώντας ένα σύνθετο δίκτυο οικονομικών συναλλαγών που οι διωκτικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν.συμμετείχε στη διεθνή επιχείρηση μαζί με ακόμη δέκα χώρες, στο πλαίσιο της συνεργασίας των ευρωπαϊκών και διεθνών διωκτικών αρχών για την αντιμετώπιση της ψηφιακής πειρατείας.

Τον συντονισμό είχε η Europol μέσω της Συντονισμένης Συμμαχίας για την Καταπολέμηση των Εγκλημάτων κατά της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IPC3), παρέχοντας αναλυτική υποστήριξη, διασταυρώσεις πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συμμετεχόντων.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), η Interpol και η AAPA.



Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν στις εθνικές έρευνες για την ταυτοποίηση υπόπτων, τον εντοπισμό των παράνομων υπηρεσιών και την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες.