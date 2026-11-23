Μπιμπίλας: Όταν μπήκα στη Βουλή δεν ήξερα καν ότι οι βουλευτές παίρνουν 7.000 ευρώ, εξοργίστηκα - Οι Έλληνες παίρνουν 800 με 1000 ευρώ
Μπιμπίλας: Όταν μπήκα στη Βουλή δεν ήξερα καν ότι οι βουλευτές παίρνουν 7.000 ευρώ, εξοργίστηκα - Οι Έλληνες παίρνουν 800 με 1000 ευρώ
Αυτό λοιπόν εμένα με ενόχλησε και λέω «αυτοί οι άνθρωποι έχουν συναποφασίσει ότι οι Έλληνες θα παίρνουν 800 με 1.000 ευρώ και ο βουλευτής θα παίρνει αυτά τα λεφτά;», απαράδεκτο, είπε ο ηθοποιός και βουλευτής
Την έντονη διαφωνία του με τις βουλευτικές αποζημιώσεις εξέφρασε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποκαλύπτοντας ότι όταν εξελέγη στη Βουλή δεν γνώριζε το ύψος του μισθού του και εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε το ποσό. Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε το απαράδεκτο γεγονός ότι ένας βουλευτής αμείβεται με 7.000 ευρώ, την ώρα που πολλοί Έλληνες, όπως τόνισε, ζουν με 800 έως 1.000 ευρώ τον μήνα.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, και με αφορμή τη συμμετοχή του σε δύο παραστάσεις τη φετινή σεζόν διευκρίνισε ότι ο ίδιος αντλεί ευτυχία από το θέατρο και όχι από τα χρήματα. Με την ευκαιρία, ξεκαθάρισε πως δεν ενεπλάκη στην πολιτική προσβλέποντας στα λεφτά. Μάλιστα, εξήγησε πως δεν γνώριζε το καν ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης, όταν εξελέγη βουλευτής.
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«Φέτος έχω τη μεγάλη χαρά να παίζω σε δύο καινούργια θέατρα. Να μου πεις γιατί σε δύο. Γιατί εγώ βρίσκω την ευτυχία μέσα στο θέατρο, όχι το χρήμα. Το χρήμα δεν με ενδιαφέρει γιατί πολλοί μου λένε ''κάτσε στη Βουλή να παίρνεις χρήματα''. Όταν μπήκα στη Βουλή δεν ήξερα καν πόσος ήταν ο μισθός και εξοργίστηκα όταν έμαθα πόσος ήταν ο μισθός», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας, ο Σπύρος Μπιμπίλας χαρακτήρισε απαράδεκτο το να λαμβάνει ένας βουλευτής 7.000 ευρώ, την ώρα που οι περισσότεροι πολίτες αμείβονται με 800 έως 1.000 ευρώ. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο αριθμός των βουλευτών θα έπρεπε να ήταν μικρότερος. «Ο μισθός είναι 7.000, αλλά μείον τις κρατήσεις, μείον αυτά που δίνεις στο κόμμα, μείον τη χορηγία. Αυτό λοιπόν εμένα με ενόχλησε και λέω ''αυτοί οι άνθρωποι έχουν συναποφασίσει ότι οι Έλληνες θα παίρνουν 800 με 1000 ευρώ και ο βουλευτής θα παίρνει αυτά τα λεφτά;'' Απαράδεκτο. Γι' αυτό και δεν θέλω να είμαι. Αυτή είναι άποψή μου και θα τη λέω. Και 300 δεν έπρεπε να είναι, λιγότεροι έπρεπε, δεν χρειάζονται. Έτσι και αλλιώς δεν έρχονται», πρόσθεσε.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, και με αφορμή τη συμμετοχή του σε δύο παραστάσεις τη φετινή σεζόν διευκρίνισε ότι ο ίδιος αντλεί ευτυχία από το θέατρο και όχι από τα χρήματα. Με την ευκαιρία, ξεκαθάρισε πως δεν ενεπλάκη στην πολιτική προσβλέποντας στα λεφτά. Μάλιστα, εξήγησε πως δεν γνώριζε το καν ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης, όταν εξελέγη βουλευτής.
Δείτε το βίντεο
«Φέτος έχω τη μεγάλη χαρά να παίζω σε δύο καινούργια θέατρα. Να μου πεις γιατί σε δύο. Γιατί εγώ βρίσκω την ευτυχία μέσα στο θέατρο, όχι το χρήμα. Το χρήμα δεν με ενδιαφέρει γιατί πολλοί μου λένε ''κάτσε στη Βουλή να παίρνεις χρήματα''. Όταν μπήκα στη Βουλή δεν ήξερα καν πόσος ήταν ο μισθός και εξοργίστηκα όταν έμαθα πόσος ήταν ο μισθός», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας, ο Σπύρος Μπιμπίλας χαρακτήρισε απαράδεκτο το να λαμβάνει ένας βουλευτής 7.000 ευρώ, την ώρα που οι περισσότεροι πολίτες αμείβονται με 800 έως 1.000 ευρώ. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο αριθμός των βουλευτών θα έπρεπε να ήταν μικρότερος. «Ο μισθός είναι 7.000, αλλά μείον τις κρατήσεις, μείον αυτά που δίνεις στο κόμμα, μείον τη χορηγία. Αυτό λοιπόν εμένα με ενόχλησε και λέω ''αυτοί οι άνθρωποι έχουν συναποφασίσει ότι οι Έλληνες θα παίρνουν 800 με 1000 ευρώ και ο βουλευτής θα παίρνει αυτά τα λεφτά;'' Απαράδεκτο. Γι' αυτό και δεν θέλω να είμαι. Αυτή είναι άποψή μου και θα τη λέω. Και 300 δεν έπρεπε να είναι, λιγότεροι έπρεπε, δεν χρειάζονται. Έτσι και αλλιώς δεν έρχονται», πρόσθεσε.
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