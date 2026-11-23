Μπιμπίλας: Όταν μπήκα στη Βουλή δεν ήξερα καν ότι οι βουλευτές παίρνουν 7.000 ευρώ, εξοργίστηκα - Οι Έλληνες παίρνουν 800 με 1000 ευρώ

Αυτό λοιπόν εμένα με ενόχλησε και λέω «αυτοί οι άνθρωποι έχουν συναποφασίσει ότι οι Έλληνες θα παίρνουν 800 με 1.000 ευρώ και ο βουλευτής θα παίρνει αυτά τα λεφτά;», απαράδεκτο, είπε ο ηθοποιός και βουλευτής