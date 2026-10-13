Πώς αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποπομπή Γκιλφόιλ: Υπάρχουν ερωτήματα και πρέπει να δοθούν απαντήσεις
Πώς αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποπομπή Γκιλφόιλ: Υπάρχουν ερωτήματα και πρέπει να δοθούν απαντήσεις
Ερωτούν τι θέση τηρεί η ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις που αφορούν την απερχόμενη πρέσβη
Η αποπομπή της Κλίμπερλι Γκιλφόιλ είναι γεγονός πολύ σοβαρό για το οποίο πρέπει να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τις εξελίξεις, αλλά και σχετικά με τις καταγγελίες για τη δράση της, τονίζουν κόμματα της αντιπολίτευσης.
Εύλογο χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ το ερώτημα «τι θέση τηρεί η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις» που αφορούν την απερχόμενη πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Σε δήλωσή του ο υπεύθυνος του τομέα Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «η αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή Τύπο σε σχέση -μεταξύ άλλων- με τη μέχρι σήμερα θητεία της στη χώρα μας, δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα».
Αφού επισημάνει ότι εκκρεμεί η ενημέρωση από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο των συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, καταλήγει λέγοντας ότι «εύλογο είναι πλέον το ερώτημα, τι θέση τηρεί η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις ως άνω εξελίξεις; Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την Πρέσβειρα των ΗΠΑ για τα παραπάνω περιστατικά; Σκοπεύει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις ΗΠΑ ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως “θέατρο” για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;».
Το ΚΚΕ θεωρεί ότι «η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, από την κυβέρνηση Τραμπ για τους δικούς της λόγους, εκθέτει ανεπανόρθωτα πρώτα από όλα την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία έπλεκε το εγκώμιό της πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα και πολύ περισσότερο μετά, αποκρύπτοντας τον ρόλο και τις παρεμβάσεις της. Εκθέτει όμως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντισμού, στελέχη των οποίων έσπευσαν να καταθέσουν τα διαπιστευτήρια τους και να 'ξεπλύνουν' την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ».
Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
«Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με όρους δημοσίων σχέσεων ούτε μπορεί να υποτάσσεται σε ξένα και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι στρατηγικές συμμαχίες απαιτούν ισοτιμία και αμοιβαίο σεβασμό», καταλήγει η ανακοίνωση.
Τέλος σε δήλωσή του ο τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛ.Α.Σ. Χάρη Τζήμητρας, χαρακτηρίζει την παραίτηση «πολύ σοβαρή εξέλιξη σε μια αλυσίδα γεγονότων και καταγγελιών το τελευταίο διάστημα».
Σημειώνει δε ότι «σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη της υπόθεσης Γκιλφόιλ αποδεικνύει γιατί η χώρα θα πρέπει μεν να διατηρεί τις στρατηγικές τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές, όχι με όρους δεδομένου συμμάχου αλλά στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, κάτι που δεν είδαμε π.χ. κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο».
Εύλογο χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ το ερώτημα «τι θέση τηρεί η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις» που αφορούν την απερχόμενη πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Σε δήλωσή του ο υπεύθυνος του τομέα Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «η αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή Τύπο σε σχέση -μεταξύ άλλων- με τη μέχρι σήμερα θητεία της στη χώρα μας, δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα».
Αφού επισημάνει ότι εκκρεμεί η ενημέρωση από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο των συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, καταλήγει λέγοντας ότι «εύλογο είναι πλέον το ερώτημα, τι θέση τηρεί η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις ως άνω εξελίξεις; Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την Πρέσβειρα των ΗΠΑ για τα παραπάνω περιστατικά; Σκοπεύει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις ΗΠΑ ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως “θέατρο” για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;».
Το ΚΚΕ θεωρεί ότι «η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, από την κυβέρνηση Τραμπ για τους δικούς της λόγους, εκθέτει ανεπανόρθωτα πρώτα από όλα την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία έπλεκε το εγκώμιό της πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα και πολύ περισσότερο μετά, αποκρύπτοντας τον ρόλο και τις παρεμβάσεις της. Εκθέτει όμως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντισμού, στελέχη των οποίων έσπευσαν να καταθέσουν τα διαπιστευτήρια τους και να 'ξεπλύνουν' την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ».
Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
«Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με όρους δημοσίων σχέσεων ούτε μπορεί να υποτάσσεται σε ξένα και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι στρατηγικές συμμαχίες απαιτούν ισοτιμία και αμοιβαίο σεβασμό», καταλήγει η ανακοίνωση.
Τέλος σε δήλωσή του ο τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛ.Α.Σ. Χάρη Τζήμητρας, χαρακτηρίζει την παραίτηση «πολύ σοβαρή εξέλιξη σε μια αλυσίδα γεγονότων και καταγγελιών το τελευταίο διάστημα».
Σημειώνει δε ότι «σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη της υπόθεσης Γκιλφόιλ αποδεικνύει γιατί η χώρα θα πρέπει μεν να διατηρεί τις στρατηγικές τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές, όχι με όρους δεδομένου συμμάχου αλλά στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, κάτι που δεν είδαμε π.χ. κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο».
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