Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να παραιτηθεί: «Της ευχόμαστε καλή επιτυχία»



Η απάντηση της Γκιλφόιλ: «Ο Ντίτερς μου οφείλει 150.000 δολάρια»

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Μάλιστα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το AP, δήλωσε, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά οργισμένοι» με όσα έχουν γίνει γνωστά για τη Γκιλφόιλ και ότι είναι πιθανό να αποφασίσουν εντός της εβδομάδας για τις επόμενες κινήσεις τους.











Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την κατάσταση. Μάλιστα, η ενόχλησή του φέρεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι επισκέφθηκε την Αθήνα μόλις την περασμένη εβδομάδα, με την Γκιλφόιλ να τον υποδέχεται με μια θερμή αγκαλιά κατά την άφιξή του και να τον συνοδεύει στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις δημόσιες εκδηλώσεις του, την ώρα που οι καταγγελίες εναντίον της βρίσκονταν ήδη στο προσκήνιο.