Μητσοτάκης στο Bloomberg: Δύσκολος ο χειμώνας, η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των νοικοκυριών



«Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική επιτυχία»

Επενδύσεις και προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό



Αναλυτικά η συνέντευξη του Πρωθυπουργού

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την ενεργειακή πίεση με την ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ανέφερε ότι έχει ήδη ανακοινωθεί επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες.«Δεν μπορώ να δεχθώ ότι άνθρωποι στη βόρεια Ελλάδα [...] δεν θα έχουν πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεστάνουν τα σπίτια τους», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φορολογία των καυσίμων, αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει σχετικά υψηλή φορολογία στον συγκεκριμένο τομέα.Όπως εξήγησε, η ουσιαστική μείωση των φόρων στα καύσιμα θα μπορούσε να γίνει μόνο εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση, ώστε η απώλεια εσόδων να μην υπολογίζεται στον δημοσιονομικό δείκτη δαπανών που καλείται να τηρήσει η χώρα.«Ο μόνος τρόπος για να μειώσω σημαντικά τους φόρους στα καύσιμα είναι αυτό να αποτελέσει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία», ανέφερε. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ανάγκη προσωρινής στήριξης των νοικοκυριών δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης. Όπως ανέφερε, ήδη περισσότερο από το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Παράλληλα, χαρακτήρισε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη τη διατήρηση δυνατοτήτων διύλισης, σημειώνοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν σημαίνει πως τα ορυκτά καύσιμα μπορούν να εγκαταλειφθούν άμεσα. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στα ελληνικά διυλιστήρια, σημειώνοντας ότι εξάγουν σημαντικές ποσότητες πετρελαϊκών προϊόντων.Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας από την κρίση του 2010 έως σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας έχει αλλάξει σημαντικά.Όπως είπε, λίγοι θα ανέμεναν πριν από μερικά χρόνια ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δανείζεται με κόστος χαμηλότερο από εκείνο τεσσάρων χωρών της G7.Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική επίδοση που έχει επιτευχθεί. «», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα παραμείνει προσηλωμένη στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.«Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να περάσουμε μια κρίση σαν αυτή που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πριν από μία δεκαετία. Επομένως, δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από τους δημοσιονομικούς μας στόχους», σημείωσε.Στη συνέντευξη έγινε επίσης αναφορά στην προσπάθεια προσέλκυσης εύπορων ιδιωτών, επενδυτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα.Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση πραγματοποίησε επαφές στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη με μεγάλους δημιουργούς πλούτου και διαχειριστές hedge funds, προκειμένου να καταγράψει τι θα απαιτούσε η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Όπως είπε, στη συνέχεια προσαρμόστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο και πλέον έχουν υπάρξει κινήσεις εγκατάστασης επενδυτών και εταιρειών στη χώρα.Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τους στην Ελλάδα συμβάλλει στην οικονομία αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για Έλληνες εργαζόμενους.«Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας τόπος για να επισκεφθεί κανείς. Είναι και ένας τόπος για να κάνει επιχειρήσεις», είπε. Ως πλεονεκτήματα της χώρας ανέφερε το, τηνκαι τηνΙδιαίτερη αναφορά έκανε στους, σημειώνοντας ότι αρκετές εταιρείες επιλέγουν την Ελλάδα για την εγκατάσταση γραφείων, καθώς μπορούν να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό με κόστος που παραμένει ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.Στο τέλος της συνέντευξης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για τηνΤράπεζας. Ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο υποψήφιο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη σημαντικό θεσμικό ρόλο μέσω της προεδρίας του Eurogroup από Έλληνα αξιωματούχο και ότι ανοίγουν αρκετές σημαντικές ευρωπαϊκές θέσεις.Όπως σημείωσε, η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη, καθώς συμμετέχει στη διαχείριση μέρους της σχετικής διαδικασίας. «», ανέφερε.Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επανήλθε στο ζήτημα της προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού και κεφαλαίων στην Ελλάδα, συνδέοντάς το με την επιστροφή ανθρώπων που στο παρελθόν είχαν φύγει από τη χώρα αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.Όπως ανέφερε, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στο φαινόμενο της φυγής ταλέντου που χαρακτήρισε προηγούμενες περιόδους.: Έχουμε μαζί μας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι μαζί μας τώρα για να μας πει περισσότερα. Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που σας βλέπω.: Καλημέρα: Η Ελλάδα γνωρίζει τη ναυτιλία όσο καλά η Γερμανία γνώριζε κάποτε το ποδόσφαιρο. Εξηγήστε μας λίγο…: Η Γερμανία έχει τώρα νέο προπονητή: Ίσως ο Klopp αλλάξει τα πράγματα, θα του δώσουμε πίστωση χρόνου: Για να δούμε: Επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να διασφαλίσουμε την ταχεία αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας;: Ως ναυτιλιακή χώρα, προφανώς το ζήτημα της ναυτιλίας μας αφορά άμεσα. Ως Ελλάδα, έχουμε ήδη παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και στην αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθι. Δυστυχώς, όμως, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.Για τον λόγο αυτό, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνα κάλεσμα να διασφαλίσουμε ότι η έννοια της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας δεν θα τεθεί ποτέ προς διαπραγμάτευση. Δεν μπορούμε ποτέ να δεχτούμε τέλη. Δεν μπορούμε ποτέ να δεχτούμε την καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου για τη διέλευση από ανοιχτές θαλάσσιες οδούς.Αυτό πρέπει να αποτελέσει παγκόσμια προτεραιότητα, διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε το κόστος του εμπορίου θα αυξηθεί. Ίσως αυτό είναι καλό για τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι ενδέχεται να κερδίσουν πολλά χρήματα, αλλά θα είναι κακό για το παγκόσμιο εμπόριο. Θα είναι κακό για τον πληθωρισμό.: Έχει η Ευρώπη κάποιο ρόλο να διαδραματίσει πέρα από την Ερυθρά Θάλασσα, στα Στενά του Ορμούζ;: Θα μπορούσε. Ωστόσο, για να διαδραματίσουμε αυτόν τον ρόλο, πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Πιστεύω ότι κανείς δεν θα στείλει στρατιωτικά μέσα σε μια περιοχή όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Επομένως, θα μπορούσε να συμβεί. Συνέβη στην Ερυθρά Θάλασσα. Και προσωπικά, θα ήθελα να δω την Ευρώπη να αναλαμβάνει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην περιοχή του Κόλπου.: Έχετε συνομιλήσει με τους μεγάλους Έλληνες πλοιοκτήτες σχετικά με αυτά τα τέλη; Διότι λένε ότι είναι πρόθυμοι να τα πληρώσουν.: Ορισμένοι εξ αυτών έχουν πει κάτι τέτοιο. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και τους το έχουμε καταστήσει απόλυτα σαφές. Θα θέταμε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο. Οι πλοιοκτήτες, ασφαλώς, έχουν τη δυνατότητα να μετακυλήσουν τις χρεώσεις αυτές στον τελικό καταναλωτή. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού.: Και αυτό γίνεται αισθητό και εγχώρια, με την αύξηση των τιμών: Όλοι νιώθουν την πίεση στις χώρες τους. Τουλάχιστον η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά καλύτερη θέση από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Ξεπερνάμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Μειώνουμε το χρέος μας με ρυθμό ρεκόρ.Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι έχω στη διάθεσή μου κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά αυτό δεν είναι απεριόριστο. Επομένως, σε κάποιο σημείο, ίσως και η Ευρώπη να πρέπει να αναλάβει δράση και να μας δώσει περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα που, όπως προβλέπω, θα είναι δύσκολος.: Κι εγώ πιστεύω ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Εισάγετε αργό πετρέλαιο, αλλά διαθέτετε διυλιστήρια για την παραγωγή ντίζελ στη χώρα σας.: Πράγματι: Προφανώς παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην Αμερική, το ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ. Πώς τα ερμηνεύετε όλα αυτά, ειδικά δεδομένου ότι οι φόροι στη βενζίνη στη χώρα σας ξεπερνούν το 50%;: Καταρχάς, τα διυλιστήρια είναι σημαντικά. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της πράσινης μετάβασης, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι δεν πρόκειται να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα στο άμεσο μέλλον. Επομένως, το να διαθέτουμε δυνατότητα διύλισης στην Ευρώπη αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Τα διυλιστήριά μας είναι επιτυχημένα. Εξάγουν πολλά προϊόντα στο εξωτερικό.Ταυτόχρονα, είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει σχετικά υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Όμως, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι να λάβουμε απαλλαγή από την Ευρώπη, ώστε αυτή η μείωση να μην υπολογίζεται στο όριο δαπανών. Διαφορετικά, δεν διαθέτουμε τον δημοσιονομικό χώρο…: Πώς πηγαίνουν οι συνομιλίες με τις Βρυξέλλες;: Νομίζω ότι αρχίζει. Και νομίζω ότι αναπτύσσεται κάποια δυναμική προς αυτή τη συζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την πράσινη μετάβαση. Η Ελλάδα παράγει πάνω από το 55% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σημαίνει απλώς ότι, στη διάρκεια ενός δύσκολου χειμώνα, θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά μας.Έχω ήδη ανακοινώσει ότι θα επιδοτήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι αποδεκτό ότι, ξέρετε, οι κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας -ναι, κάνει κρύο στη βόρεια Ελλάδα, δεν έχουμε μόνο παραλίες και ηλιοφάνεια- δεν θα έχουν πετρέλαιο θέρμανσης.: Εδώ είμαστε λάτρεις των νησιών.: Ναι, η κατάσταση στα νησιά είναι ελαφρώς καλύτερη.: Αν αναλογιστώ πού βρίσκονταν το 2010 οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και η ελληνική οικονομία, σε σύγκριση με σήμερα, νομίζω ότι η συζήτηση με τους Ευρωπαίους εταίρους σας ίσως έχει αλλάξει αρκετά, ως προς το τι έχετε την ελευθερία να κάνετε και τι όχι, δεδομένου ότι πλέον έχετε πλεόνασμα και η Γαλλία αντιμετωπίζει ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε εσείς στο παρελθόν. Πόσο έχει αλλάξει η συζήτηση, καθώς η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων…: Μέχρι ενός σημείου, ναι. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν πως η Ελλάδα σήμερα θα δανειζόταν με κόστος χαμηλότερο από εκείνο τεσσάρων χωρών του G7. Επομένως, τα πηγαίνουμε πολύ καλά ως προς τις δημοσιονομικές μας επιδόσεις.Τούτου λεχθέντος, δεν πρόκειται να θέσω σε κίνδυνο αυτή την επιτυχία. Ναι, αυτό μου δίνει κάποια αξιοπιστία στην Ευρώπη όταν μιλώ για πιθανές απαλλαγές.Αλλά, και πάλι, πρέπει να φορέσω το ευρωπαϊκό μου καπέλο, όχι μόνο το ελληνικό. Γι’ αυτό θα παραμείνω απολύτως προσηλωμένος στους δημοσιονομικούς κανόνες, επειδή έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να περάσουμε μια κρίση σαν αυτή που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πριν από μια δεκαετία. Επομένως, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Άρα, ο μόνος τρόπος για να μειώσω σημαντικά τους φόρους στα καύσιμα είναι να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.: Δεδομένου ότι τα δημόσια οικονομικά σας είναι πλέον σε τάξη, σε ποιον βαθμό βλέπετε επιχειρήσεις, εύπορους ιδιώτες και δισεκατομμυριούχους από το Ηνωμένο Βασίλειο να μετακινούνται στην Ελλάδα, ενδεχομένως για να εγκατασταθούν;: Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία και για τους τηλεθεατές σας. Κάναμε κάτι σχετικά απλό. Πήγαμε στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, ρωτήσαμε τους μεγάλους δημιουργούς πλούτου, τους διαχειριστές επενδυτικών ταμείων, των hedge funds: «Τι θα χρειαζόταν για να έρθετε στην Ελλάδα;» Προσαρμόσαμε το ρυθμιστικό μας πλαίσιο.Και λίγους μήνες μετά, ο Chris Rokos έρχεται στην Ελλάδα. Η Millennium ανοίγει γραφείο στην Ελλάδα. Και, φυσικά, αυτό συμβάλλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Αλλά, επίσης, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν θέσεις εργασίας για νέους Έλληνες. Είμαστε, λοιπόν, αρκετά ικανοποιημένοι με όσα έχουμε πετύχει. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας τόπος να επισκεφτεί κανείς, είναι και ένας τόπος για επιχειρηματική δραστηριότητα.: Επικοινωνήσατε απευθείας με τον Chris, τον Chris Rokos;: Δεν έχω συνομιλήσει μαζί του προσωπικά, αλλά του έχει μιλήσει ο Υπουργός Οικονομικών. Όταν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, θα χαρώ πάρα πολύ να τον συναντήσω.: Ωραία, προσβλέπουμε σε αυτή η συνάντηση. Ίσως μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς εκεί για μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.: Αυτό αφορά και τους διαχειριστές κεφαλαίων που μπορεί να μας παρακολουθούν από τη Νέα Υόρκη. Εννοώ…: Τι θα μπορούσατε να πείτε για να τους πείσετε;: Έχουμε ένα πολύ καλό φορολογικό καθεστώς, που μπορεί να ανταγωνιστεί οποιοδήποτε άλλο, σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και την πρόσβαση σε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί για την Ελλάδα είναι ότι διαθέτουμε εξαιρετικά δημόσια πανεπιστήμια. Και πολλές εταιρείες τεχνολογίας, για παράδειγμα, επιλέγουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα επειδή μπορούν να βρουν πολύ καλά καταρτισμένους μηχανικούς με κόστος που εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.: Φαντάζομαι ότι σήμερα το πρωί, υπάρχουν κάποιοι χρηματιστές σε αυτές τις αίθουσες συναλλαγών που σκέφτονται να επικοινωνήσουν με τη διοίκηση της εταιρείας τους αρκετά σύντομα, «μπορώ να έχω αυτή τη μετάθεση;».: Ίσως θα μπορούσατε να μεταφέρετε την εκπομπή σας στην Ελλάδα...: Συζητήσαμε γι’ αυτό πριν, να μεταφέρουμε το στούντιο…: Κηρύττετε στους ήδη πιστούς αυτή τη στιγμή: Μας έχουν μείνει μερικά λεπτά, οπότε θα ήθελα να το θέσω. Ξεκινά μία κούρσα για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως γνωρίζετε, η θέση θα μείνει κενή τους επόμενους 12 μήνες περίπου, δεν έχω ιδέα πότε ακριβώς, διότι δεν ξέρουμε πότε θα παραιτηθεί η Πρόεδρος της ΕΚΤ. Έχετε κάποιον υποψήφιο σε αυτόν τον αγώνα; Υπάρχει κάποιος που θα θέλατε να δείτε στον θώκο αυτό;: Καταρχάς, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένας Έλληνας είναι Πρόεδρος του Eurogroup. Δεν θα πίστευαν πολλοί, ξέρετε, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό πριν από μερικά χρόνια. Οπότε, ουσιαστικά, έχουμε ρόλο στη διαχείριση της διαδικασίας.Αλλά, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλές θέσεις που ανοίγουν. Θα είναι μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Πρέπει επίσης να είμαστε ουδέτεροι, επειδή διαχειριζόμαστε μέρος της διαδικασίας. Είμαι βέβαιος, ξέρετε, ότι θα γίνουν καλές επιλογές. Πρόκειται για τρεις σημαντικές θέσεις που ανοίγουν και υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι.: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας: Σας ευχαριστώ πολύ