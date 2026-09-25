«Όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς» είπε ο βουλευτής της ΝΔ Κουλκουδίνας και προκάλεσε αντιδράσεις

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Αντιδρά η αντιπολίτευση

Η δήλωση του βουλευτή αναφέρει:Με έκπληξη και απογοήτευση παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης να επιδίδονται σε μια συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης των όσων δήλωσα σε πρόσφατη τηλεοπτική μου συνέντευξη.Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου, ανέπτυξα μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία για τον τρόπο εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των πολιτών, καθώς και για την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερα ως ενδεικτικό στοιχείο αυτής της αντοχής το γεγονός ότι, παρά την αύξηση των καυσίμων, οι επίσημοι δείκτες δεν καταγράφουν μείωση της κίνησης των οχημάτων.Τόνισα μάλιστα με απόλυτη σαφήνεια ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόκειται να θέσουν το ζήτημα άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεκδίκηση και την εξασφάλιση του απαιτούμενου δημοσιονομικού χώρου που θα επιτρέψει περαιτέρω ελαφρύνσεις.Δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Παρουσιάζουν ανυπόστατα ότι δήθεν δήλωσα πως «η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους».Η απομόνωση μιας φράσης από το γενικότερο πλαίσιο της ανάλυσής μου και η αυθαίρετη σύνδεσή της με τις αποφάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αποτελεί κλασικό δείγμα δημοσιογραφικής αλλοίωσης και φτηνής μικροπολιτικής εκμετάλλευσης.Εν τω μεταξύ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι η δήλωση του βουλευτή παρουσιάστηκε αποσπασματικά.Μιλώντας την Παρασκευή στην ΕΡΤ δήλωσε: «Ο κ. Κουλκουδίνας αν ακούσετε όλη τη συνέντευξη και απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση έδειξε και ζήτησε να στηριχθούν όσο παραπάνω γίνεται οι πολίτες για τα καύσιμα, για την ακρίβεια και σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε ανάλγητος. Άρα εδώ νομίζω ότι είναι η κλασική περίπτωση όπου τα λίγα δευτερόλεπτα στη λογική των social media παρουσιάστηκαν αποσπασματικά σε σχέση με το σύνολο των νοημάτων που ο ίδιος εξέπεμψε και μάλιστα έκανε και στη συνέχεια και μία δήλωση».Για το ζήτημα των δηλώσεων του βουλευτή, ο Παύλος Χρηστίδης από τοπρότεινε τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης πανευρωπαϊκά. Θα μπορούσε να γίνει εκτάκτως μία επιλογή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το έχει κοστολογήσει στα 300 εκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσε αυτό να είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πραγματικά κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα».Ο γραμματέας της ΚΕ τουΝίκος Παππάς δήλωσε ότι «η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ, επιμένει σε γραμμή “Κουλκουδίνα”.Αντί να μειώσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή «Κουλκουδίνα»: “Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε”.Καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».Ο Κώστας Καρπουχτσής από την. ζήτησε τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, την επιβολή πλαφόν και τη μείωση του ΦΠΑ.