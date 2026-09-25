Μαρινάκης: Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης εξαιτίας των αυξήσεων στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο γνωστοποίησε πως στις 30 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης.«Οι ανακοινώσεις, όπως έγινε και τους προηγούμενους μήνες, γίνονται για τον επόμενο μήνα, την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα, για να υπάρχει πλήρης εικόνα από τα συναρμόδια υπουργεία και πρωτίστως το υπουργείο Οικονομικών για την κατάσταση η οποία υφίσταται την ημέρα εκείνη των ανακοινώσεων από την πλευρά του κράτους μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις των διυλιστηρίων», είπε αρχικά.Τους τελευταίους μήνες και το κράτος και τα διυλιστήρια προέβησαν σε μια σειρά από μέτρα που μείωσαν όσο παραπάνω γινόταν τις συνέπειες της κρίσης, αυτής της παγκόσμιας κρίσης που αγγίζει πολύ την Ευρώπη και τη χώρα μας.Ακόμα ανέφερε ότι στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και «μία μέρα πριν, στις 14/10, θα έχουμε νέες ανακοινώσεις, συνολικά και για τα καύσιμα κίνησης και για το πετρέλαιο θέρμανσης».Τόνισε επίσης ότι το πλαίσιο για τα μέτρα στήριξης το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και σημείωσε πως πρώτον «τους πολίτες τους ενδιαφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος στην τσέπη τους. Δηλαδή να είναι όσο γίνεται μικρότερες οι συνέπειες».«Λιγότερη σημασία έχουν για τον κόσμο τα εργαλεία. Περισσότερη σημασία έχει η ουσία, δηλαδή όσο γίνεται να έχουμε λιγότερες αυξήσεις. Ο στόχος είναι με τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε, τη διπλή παρέμβαση που περιέγραψε ο πρωθυπουργός να πέσει όσο γίνεται πιο κάτω, στο χαμηλότερο δυνατό σημείο από εκείνο το οποίο έκλεισε», προσέθεσε.Το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκε ήταν «οι πάρα πολύ επικίνδυνες για τα επόμενα χρόνια διατυπώσεις» όπως τις χαρακτήρισε για την κοστολόγηση.«Το ακούμε δυστυχώς από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, όλων των άλλων κομμάτων, το έλα μωρέ με την κοστολόγηση, ότι σιγά τόση σημασία έχει κοστολόγηση. Αυτό έφερε την Ελλάδα στο σημείο που ήρθε με το ένα μνημόνιο μετά το άλλο, από τη δεκαετία του 8’0 μέχρι τα δύσκολα χρόνια της κρίσης», συμπλήρωσε.«Το γεγονός ότι μπορούμε για τους επόμενους μήνες να έχουμε κάποια αποθέματα ως οικονομία, είναι αποτέλεσμα δυο παραμέτρων, δυο παραγόντων, δυο πολιτικών. Το ένα ότι εισπράχθηκαν αυτά τα λεφτά, άρα εφαρμόστηκε μια πολιτική που ενώ μειώθηκαν οι φόροι από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής βρέθηκαν τα χρήματα αυτά. Το δεύτερο είναι ότι έγινε μια συνετή οικονομική διαχείριση κόντρα στα αιτήματα της αντιπολίτευσης, όταν ξεκίνησε η κρίση αυτή και δεν δόθηκαν όλα εμπροσθοβαρώς», σημείωσε.