Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan Τζέιμς Ντάιμον στη Νέα Υόρκη

Ο Ντάιμον συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας – Στο επίκεντρο επίσης οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης