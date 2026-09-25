Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan Τζέιμς Ντάιμον στη Νέα Υόρκη
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Τζέιμς Ντάιμον Κυριάκος Μητσοτάκης JP Morgan

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan Τζέιμς Ντάιμον στη Νέα Υόρκη

Ο Ντάιμον συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας – Στο επίκεντρο επίσης οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan Τζέιμς Ντάιμον στη Νέα Υόρκη
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Με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, Τζέιμς Ντάιμον, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους, ο κ. Ντάιμον συνεχάρη τον Έλληνα πρωθυπουργό για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να προωθήσει η Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.
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