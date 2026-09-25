Όχι στην άρση ασυλίας Πλεύρη - Θεοδωρικάκου, ναι για Πολάκη εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας
Όχι στην άρση ασυλίας Πλεύρη - Θεοδωρικάκου, ναι για Πολάκη εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας
Οι τρεις υποθέσεις θα συζητηθούν την προσεχή Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής - Πώς ψήφισαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων
Όχι στην άρση ασυλίας των υπουργών Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και ναι σε αυτή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σε δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την προσεχή Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
Στο πρώτο αίτημα, που αφορά σε δικογραφία για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχηματίστηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «όχι» ψήφισαν ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ. Η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, ενώ ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «ναι».
Ο κ. Πλεύρης, που άφησε την τελική κρίση στα μέλη της Επιτροπής, υποστήριξε ότι η καταγγελία προήλθε από ειδικό φρουρό, τον οποίο είχε πελάτη στο παρελθόν, για SMS που του είχε στείλει στο πλαίσιο προεκλογικής συγκέντρωσης. Μάλιστα, όπως είπε στα μέλη της Επιτροπής, οι δυο τους, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης, έχουν ανταλλάξει και άλλα SMS. Στο ίδιο πλαίσιο επικαλέστηκε γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ, στην οποία είχε προσφύγει ο ειδικός φρουρός, η οποία αρχειοθέτησε την υπόθεση, καθώς έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαία η επιβολή διορθωτικού μέτρου και ότι η προσωπική σχέση δικαιολογούσε την αποστολή του SMS. Αντίστοιχη γνωμοδότηση για την υπόθεση υπάρχει και για την περίπτωση του Τάκη Θεοδωρικάκου.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος που μετείχε στην Επιτροπή, υποστήριξε ότι ψήφισε ναι στα δύο αιτήματα επειδή οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν άπτονται του πυρήνα του άρθρου 62 του Συντάγματος για τη βουλευτική ασυλία, αλλά κινούνται στις παρυφές του. Επίσης, ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί των δύο υπουργών επί των πραγματικών περιστατικών, θα πρέπει να κριθούν από τη Δικαιοσύνη και όχι τη Βουλή.
Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας στην άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη. «Υπέρ» ψήφισε η ΝΔ και «κατά» η αντιπολίτευση.
Η δικογραφία σε βάρος του κ. Πολάκη σχηματίστηκε μετά από μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή, για ψευδή καταμήνυση, με αφορμή όσα ανέφερε ο βουλευτής στην απολογία του στις 17 Μαρτίου 2026 .
Ο κ. Πολάκης, σε υπόμνημα του προς την Επιτροπή, έκανε λόγο για «πρόδηλη, εκδικητική και καταχρηστική στρατηγική μήνυση τύπου SLAPP» και για «στοχευμένη πολιτική δίωξη». Η υπόθεση εντάσσεται στη μακροχρόνια αντιδικία των δύο ανδρών.
Το ΠΑΣΟΚ αιτιολόγησε την καταψήφιση με το επιχείρημα ότι η ασυλία του κ. Πολάκη έχει αρθεί επανειλημμένα για την ίδια αντιδικία και με το σκεπτικό ότι «η Βουλή δεν μπορεί να γίνει δικαστήριο».
Στο πρώτο αίτημα, που αφορά σε δικογραφία για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχηματίστηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «όχι» ψήφισαν ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ. Η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, ενώ ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «ναι».
Ο κ. Πλεύρης, που άφησε την τελική κρίση στα μέλη της Επιτροπής, υποστήριξε ότι η καταγγελία προήλθε από ειδικό φρουρό, τον οποίο είχε πελάτη στο παρελθόν, για SMS που του είχε στείλει στο πλαίσιο προεκλογικής συγκέντρωσης. Μάλιστα, όπως είπε στα μέλη της Επιτροπής, οι δυο τους, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης, έχουν ανταλλάξει και άλλα SMS. Στο ίδιο πλαίσιο επικαλέστηκε γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ, στην οποία είχε προσφύγει ο ειδικός φρουρός, η οποία αρχειοθέτησε την υπόθεση, καθώς έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαία η επιβολή διορθωτικού μέτρου και ότι η προσωπική σχέση δικαιολογούσε την αποστολή του SMS. Αντίστοιχη γνωμοδότηση για την υπόθεση υπάρχει και για την περίπτωση του Τάκη Θεοδωρικάκου.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος που μετείχε στην Επιτροπή, υποστήριξε ότι ψήφισε ναι στα δύο αιτήματα επειδή οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν άπτονται του πυρήνα του άρθρου 62 του Συντάγματος για τη βουλευτική ασυλία, αλλά κινούνται στις παρυφές του. Επίσης, ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί των δύο υπουργών επί των πραγματικών περιστατικών, θα πρέπει να κριθούν από τη Δικαιοσύνη και όχι τη Βουλή.
Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας στην άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη. «Υπέρ» ψήφισε η ΝΔ και «κατά» η αντιπολίτευση.
Θετική εισήγηση στην άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη
Η δικογραφία σε βάρος του κ. Πολάκη σχηματίστηκε μετά από μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή, για ψευδή καταμήνυση, με αφορμή όσα ανέφερε ο βουλευτής στην απολογία του στις 17 Μαρτίου 2026 .
Ο κ. Πολάκης, σε υπόμνημα του προς την Επιτροπή, έκανε λόγο για «πρόδηλη, εκδικητική και καταχρηστική στρατηγική μήνυση τύπου SLAPP» και για «στοχευμένη πολιτική δίωξη». Η υπόθεση εντάσσεται στη μακροχρόνια αντιδικία των δύο ανδρών.
Το ΠΑΣΟΚ αιτιολόγησε την καταψήφιση με το επιχείρημα ότι η ασυλία του κ. Πολάκη έχει αρθεί επανειλημμένα για την ίδια αντιδικία και με το σκεπτικό ότι «η Βουλή δεν μπορεί να γίνει δικαστήριο».
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