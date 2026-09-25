Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Η τηλεϊατρική λειτουργεί ήδη, συγγνώμη που δεν περιμέναμε να γίνετε πρωθυπουργός για να τη φτιάξετε

Ο υπουργός Υγείας απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε εξαγγείλει ότι θα εγκαταστήσει σύστημα τηλεϊατρικής στα Κέντρα Υγείας, παρουσιάζοντας το σύστημα που ήδη λειτουργεί στη χώρα