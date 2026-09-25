Ο Καραμέρος το τερμάτισε: «Η κυβέρνηση κάνει βίαιη πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει το αίμα», δείτε βίντεο
Ο Καραμέρος το τερμάτισε: «Η κυβέρνηση κάνει βίαιη πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει το αίμα», δείτε βίντεο
Αντιδράσεις στα social media από την αναφορά του βουλευτή που παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάει στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα
Φωτιές άναψε στα social media ένας αδόκιμος παραλληλισμός στον οποίο κατέφυγε ο Γιώργος Καραμέρος στην προσπάθειά του να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και να τονίσει την ανάγκη δημιουργίας ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης.
Μιλώντας στην τηλεόραση του ANT1, o πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκε και οδεύει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επέλεξε να περιγράψει την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών ως μια… «πλασμαφαίρεση», επιχειρώντας να μεταφέρει στην πολιτική αντιπαράθεση τους όρους μιας υπόθεσης που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
«Η κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά . Και για να μην αφήσει περιθώριο παρερμηνείας ως προς τον παραλληλισμό που επιχειρούσε, πρόσθεσε: «Για την ακρίβεια μας πίνει και το αίμα με το καλαμάκι».
Όπως ήταν φυσικό, η ενέργειά του προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα με τους χρήστες να μιλούν για ακραίο λαϊκισμό.
Δείτε βίντεο
Δείτε σχόλια στο Χ για την άποψη που εξέφρασε
Μιλώντας στην τηλεόραση του ANT1, o πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκε και οδεύει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επέλεξε να περιγράψει την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών ως μια… «πλασμαφαίρεση», επιχειρώντας να μεταφέρει στην πολιτική αντιπαράθεση τους όρους μιας υπόθεσης που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
«Η κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά . Και για να μην αφήσει περιθώριο παρερμηνείας ως προς τον παραλληλισμό που επιχειρούσε, πρόσθεσε: «Για την ακρίβεια μας πίνει και το αίμα με το καλαμάκι».
Όπως ήταν φυσικό, η ενέργειά του προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα με τους χρήστες να μιλούν για ακραίο λαϊκισμό.
Δείτε βίντεο
Δείτε σχόλια στο Χ για την άποψη που εξέφρασε
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