Ο Καραμέρος το τερμάτισε: «Η κυβέρνηση κάνει βίαιη πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει το αίμα», δείτε βίντεο

Φωτιές άναψε στα social media ένας αδόκιμος παραλληλισμός στον οποίο κατέφυγε οστην προσπάθειά του να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και να τονίσει την ανάγκη δημιουργίας ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης.Μιλώντας στην τηλεόραση του ANT1, o πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκε και οδεύει στην ΕΛΑΣ του, επέλεξε να περιγράψει την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών ως μια… «πλασμαφαίρεση», επιχειρώντας να μεταφέρει στην πολιτική αντιπαράθεση τους όρους μιας υπόθεσης που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.», ανέφερε χαρακτηριστικά . Και για να μην αφήσει περιθώριο παρερμηνείας ως προς τον παραλληλισμό που επιχειρούσε, πρόσθεσε:Όπως ήταν φυσικό, η ενέργειά του προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα με τους χρήστες να μιλούν για ακραίο λαϊκισμό.