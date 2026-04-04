Οι διάλογοι Αραμπατζή με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα», «να πάρει μία παράταση»
Η βουλευτής Σερρών που ήταν το 2021 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επικοινωνούσε με τον Δημήτρη Μελά ζητώντας μικροεξυπηρετήσεις για ψηφοφόρους της
Εξυπηρετήσεις για ψηφοφόρους της κτηνοτρόφους - που όμως δεν έφταναν στην αποφυγή του ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές, αλλά αφορούσαν μία παράταση για λόγους υγείας - ζητούσε η Φωτεινή Αραμπατζή, βουλευτής Σερρών και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021 από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά.
Όπως είναι γνωστό, η ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει αμελλητί στη Βουλή τους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους της βουλευτού με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποφασιστεί αν η κα Αραμπατζή θα οδηγηθεί ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, με βάση το άρθρο 86 του συντάγματος.
Διαβάστε την απομαγνητοφώνηση:
Ο πρώτος διάλογος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Έχουν έλεγχο. Οι οποίοι είχαν και 7/10 του 2020 έλεγχο. Τους πήραν χθες από τη Θεσσαλονίκη
ΜΕΛΑΣ: Πού βρίσκονται αυτοί;
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Βρίσκονται στην Αγγίστα Σερρών
ΜΕΛΑΣ: Δεν έχει κάτι εκεί πέρα καινούργιο
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ναι με πήρε ο άνθρωπος, δεν με έχει πάρει ποτέ. Ο αδερφός είναι και πρόεδρος, ήταν εν πάσει περιπτώσει και πρόεδρος της Κοινότητας.
ΜΕΛΑΣ: Ναι
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν με έχει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει, Φωτεινή, είμαι στο αμήν, με πήραν πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι, λέει, 7/10 μας έκαναν έλεγχο, εγώ εκείνη τη μέρα είχα χειρουργείο, ήμουν χειρουργημένος. Και λέω, γιατί δεν είπες τίποτα;
ΜΕΛΑΣ: Μπράβο. Αφού είχε και ανωτέρα βία και τέτοια. Τέλος πάντων.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τώρα σου στέλνω τα ΑΤΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;
Ο πρώτος διάλογος
ΜΕΛΑΣ: Ε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του ‘πούνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, αν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.
ΑΡΑΜΑΠΤΖΗ: Του είναι - και επίσης να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα. Γίνεται;
ΜΕΛΑΣ: Ναι, ναι γίνεται.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία σου έχω στείλει στο μειλ, στο…
ΜΕΛΑΣ: Στο gmail
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Στο μήνυμα σου τα ΑΤΜ.
ΜΕΛΑΣ: Ωραία, ωραία εντάξει. Θα πάρω εγώ τη Θεσσαλονίκη.
Ο δεύτερος διάλογος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία, λοιπόν ένας είναι ο Κ.. Άρα του λέω μέσα στον Οκτώβριο;
ΜΕΛΑΣ: Ναι, ναι, ναι
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να του δώσω μια τέτοια.
ΜΕΛΑΣ: Ναι, βέβαια βέβαια
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Μη γίνει καμία στραβή όμως.
ΜΕΛΑΣ: Όχι, όχι θα πληρωθούν.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Λοιπόν ένα αυτό και ένα δεύτερο. Έχω τρία ΑΦΜ.
ΜΕΛΑΣ: Ναι
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τα οποία τους κάνουν, ε, σε ένα από τα τρία γιατί είναι μαζί και οι τρεις, είναι μπαμπάς και παιδιά.
ΜΕΛΑΣ: Ναι, συστεγαζόμενοι; Ή δεν είναι κτηνοτρόφοι;
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κτηνοτρόφοι είναι
ΜΕΛΑΣ: Ναι, οκέι. Συστεγαζόμενοι στον ίδιο στάβλο; Δεν ξέρεις.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν ξέρω αν είναι συστεγαζόμενοι
ΜΕΛΑΣ: Οκ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα