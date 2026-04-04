Οι διάλογοι Αραμπατζή με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα», «να πάρει μία παράταση»

Κλείσιμο

Εξυπηρετήσεις για ψηφοφόρους της κτηνοτρόφους - που όμως δεν έφταναν στην αποφυγή του ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές, αλλά αφορούσαν μία παράταση για λόγους υγείας - ζητούσε η Φωτεινή Αραμπατζή, βουλευτής Σερρών και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021 από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά.Όπως είναι γνωστό, η ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει αμελλητί στη Βουλή τους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους της βουλευτού με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποφασιστεί αν η κα Αραμπατζή θα οδηγηθεί ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, με βάση το άρθρο 86 του συντάγματος.Διαβάστε την απομαγνητοφώνηση:ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Έχουν έλεγχο. Οι οποίοι είχαν και 7/10 του 2020 έλεγχο. Τους πήραν χθες από τη ΘεσσαλονίκηΜΕΛΑΣ: Πού βρίσκονται αυτοί;ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Βρίσκονται στην Αγγίστα ΣερρώνΜΕΛΑΣ: Δεν έχει κάτι εκεί πέρα καινούργιοΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ναι με πήρε ο άνθρωπος, δεν με έχει πάρει ποτέ. Ο αδερφός είναι και πρόεδρος, ήταν εν πάσει περιπτώσει και πρόεδρος της Κοινότητας.ΜΕΛΑΣ: ΝαιΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν με έχει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει, Φωτεινή, είμαι στο αμήν, με πήραν πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι, λέει, 7/10 μας έκαναν έλεγχο, εγώ εκείνη τη μέρα είχα χειρουργείο, ήμουν χειρουργημένος. Και λέω, γιατί δεν είπες τίποτα;ΜΕΛΑΣ: Μπράβο. Αφού είχε και ανωτέρα βία και τέτοια. Τέλος πάντων.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τώρα σου στέλνω τα ΑΤΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;