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Μουντιάλ 2026: Επίσημη καταγγελία των Ιρανών στη FIFA για τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ
Μουντιάλ 2026: Επίσημη καταγγελία των Ιρανών στη FIFA για τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιραν καταγγέλλει σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζει προκειμένου να αγωνιστεί στα παιχνίδια που διεξάγονται στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία ενώπιον της FIFA για τους περιορισμούς που υφίσταται η εθνική ομάδα στα ταξίδια της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τους αγώνες της για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Η Ομοσπονδία είχε ζητήσει να μεταβεί στο Λος Άντζελες δύο ημέρες πριν από το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής εναντίον του Βελγίου, δεδομένου ότι η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, επιδιώκοντας να έχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε οι παίκτες να εγκλιματιστούν και να ξεκουραστούν. Ωστόσο, το αίτημά της απορρίφθηκε από τις αμερικανικές αρχές.
«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν θεωρεί ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι ασύμβατοι με την αρχή των ίσων όρων ανταγωνισμού για τις συμμετέχουσες ομάδες και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τεχνική και αγωνιστική προετοιμασία των αποστολών», ανέφερε ο οργανισμός σε επίσημη ανακοίνωσή του στην οποία συμπληρώνει: «Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση αυτή, υπέβαλε τη διαμαρτυρία της στη FIFA μέσω των επίσημων καναλιών».
Αυτή η ίδια κατάσταση είχε επαναληφθεί και στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, όταν οι αμερικανικές αρχές επέτρεψαν στην εθνική ομάδα του Ιράν να ταξιδέψει μόλις μία ημέρα πριν από τη σέντρα.
Το Ιράν καταγγέλλει σωρεία προβλημάτων για τη διεξαγωγή των αγώνων του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, η εθνική ομάδα της ασιατικής χώρας έχει εγκαταστήσει το προπονητικό της κέντρο και τη βάση των επιχειρήσεών της για το Μουντιάλ στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικού, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, δεκαπέντε μέλη της αποστολής, καθώς και αρκετά μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου, δεν έλαβαν την απαραίτητη άδεια εισόδου για να εισέλθουν στο αμερικανικό έδαφος.
Επιπλέον, πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου, η Ομοσπονδία είχε καταγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τα εισιτήρια αγώνων που της αναλογούσαν βάσει των κανονισμών της FIFA, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την παρουσία των Ιρανών φιλάθλων στις κερκίδες.
Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου στην οποία δίνει το «παρών» το Ιράν, καθώς και η έβδομη φορά που συμμετέχει συνολικά στην ιστορία του. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα να προκριθεί πέρα από την πρώτη φάση των ομίλων.
Μέχρι στιγμής, ούτε η FIFA ούτε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) έδωσαν κάποια επίσημη απάντηση στην καταγγελία των Ιρανών.
Η Ομοσπονδία είχε ζητήσει να μεταβεί στο Λος Άντζελες δύο ημέρες πριν από το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής εναντίον του Βελγίου, δεδομένου ότι η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, επιδιώκοντας να έχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε οι παίκτες να εγκλιματιστούν και να ξεκουραστούν. Ωστόσο, το αίτημά της απορρίφθηκε από τις αμερικανικές αρχές.
«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν θεωρεί ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι ασύμβατοι με την αρχή των ίσων όρων ανταγωνισμού για τις συμμετέχουσες ομάδες και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τεχνική και αγωνιστική προετοιμασία των αποστολών», ανέφερε ο οργανισμός σε επίσημη ανακοίνωσή του στην οποία συμπληρώνει: «Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση αυτή, υπέβαλε τη διαμαρτυρία της στη FIFA μέσω των επίσημων καναλιών».
Αυτή η ίδια κατάσταση είχε επαναληφθεί και στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, όταν οι αμερικανικές αρχές επέτρεψαν στην εθνική ομάδα του Ιράν να ταξιδέψει μόλις μία ημέρα πριν από τη σέντρα.
Το Ιράν καταγγέλλει σωρεία προβλημάτων για τη διεξαγωγή των αγώνων του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, η εθνική ομάδα της ασιατικής χώρας έχει εγκαταστήσει το προπονητικό της κέντρο και τη βάση των επιχειρήσεών της για το Μουντιάλ στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικού, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, δεκαπέντε μέλη της αποστολής, καθώς και αρκετά μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου, δεν έλαβαν την απαραίτητη άδεια εισόδου για να εισέλθουν στο αμερικανικό έδαφος.
Επιπλέον, πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου, η Ομοσπονδία είχε καταγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τα εισιτήρια αγώνων που της αναλογούσαν βάσει των κανονισμών της FIFA, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την παρουσία των Ιρανών φιλάθλων στις κερκίδες.
Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου στην οποία δίνει το «παρών» το Ιράν, καθώς και η έβδομη φορά που συμμετέχει συνολικά στην ιστορία του. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα να προκριθεί πέρα από την πρώτη φάση των ομίλων.
Μέχρι στιγμής, ούτε η FIFA ούτε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) έδωσαν κάποια επίσημη απάντηση στην καταγγελία των Ιρανών.
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