Προσιτή στέγη, περιβάλλον και αμβλώσεις: Τι πρότειναν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης

H πρόταση της ΝΔ για «δυναμικές πολεοδομίες» προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ - Το ΠΑΣΟΚ έφερε στη συζήτηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και το ζήτημα των αμβλώσεων