Προσιτή στέγη, περιβάλλον και αμβλώσεις: Τι πρότειναν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης
Προσιτή στέγη, περιβάλλον και αμβλώσεις: Τι πρότειναν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης
H πρόταση της ΝΔ για «δυναμικές πολεοδομίες» προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ - Το ΠΑΣΟΚ έφερε στη συζήτηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και το ζήτημα των αμβλώσεων
Προσιτή στέγη και περιβαλλοντικό ισοζύγιο πρότεινε η ΝΔ, συνταγματική κατοχύρωση της άμβλωσης και της ελεύθερης πρόσβασης των ακτών το ΠΑΣΟΚ, κατά την τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος για τα άρθρα 17 (ιδιοκτησία), 21 (οικογένεια) και 24 (προστασία του περιβάλλοντος).
«Η ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής με τη διεύρυνση της συνταγματικής διάταξης, ώστε να καλύπτει και τη μέριμνα του κράτους για προσιτή στέγη δεν είναι μια ευχή, αλλά μια κατεύθυνση στον κοινό νομοθέτη να προτεραιοποιεί και να εντατικοποιεί την κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Η ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της στέγης υπήρξε αντικείμενο κατ’ αρχήν σύγκλισης. Ωστόσο, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής πρότεινε να υπάρξει συνταγματική ρύθμιση, ώστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην «επαρκή και προσιτή κατοικία», με μέριμνα του κράτους, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει παρέμβαση στο κόστος στέγασης.
Ο κ. Στυλιανίδης πρότεινε να κατοχυρωθεί ένα «περιβαλλοντικού ισοζυγίου», βάσει του οποίου θα θεσπίζονται αντισταθμιστικά μέτρα για το περιβαλλοντικό κόστος κάθε κρατικής παρέμβασης και ζήτησε τη συνταγματική προστασία των ζώων ως «έμβιων και αισθανόμενων όντων».
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Καιρίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη αποτελεσματικής αναθεώρησης του άρθρου. «Έχουμε φτάσει στην απόλυτη παράνοια, να καταργείται ο ΝΟΚ του 2012 το 2026. Μιλάμε για ανάπτυξη και δεν έχουμε λύσει το στοιχειώδες, καθώς ο Έλληνας δεν ξέρει πού μπορεί να χτίσει», είπε.
Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ, δια της Νάντιας Γιαννακοπούλου πρότεινε την κατοχύρωση της προστασίας των ακτών, ζητώντας το Σύνταγμα να γίνει «ασπίδα κάθε Δήμου απέναντι στην ιδιωτικοποίηση».
Ωστόσο, η πρόταση της ΝΔ για «δυναμικές πολεοδομίες» προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλου Ξανθόπουλου που προειδοποίησε ότι μια τέτοια έννοια «μπορεί να ανοίξει ανομολόγητες ορέξεις σε παντοειδείς επενδυτές», συνδέοντας το και με την πρόσφατη υπόθεση με το σκάνδαλο των πολεοδομιών.
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι σύμφωνος με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος,
«Δεν είναι μόνο γεωγραφικά, αλλά και εθνικά ευαίσθητες οι περιοχές της παραμεθορίου», είπε, εκτιμώντας ότι μια συνταγματική δέσμευση ενδεχομένως θα προκαλέσει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Ο κ. Βλάχος άφησε μάλιστα αιχμές κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν έχει πάρει απαντήσεις στις ερωτήσεις που κατέθεσε.
Παράλληλα, ο κ. Βλάχος άφησε αιχμές και για την προστασία του περιβάλλοντος, ζητώντας να ανατεθεί η αρμοδιότητα για το δάσος στη νομοθετική εξουσία και όχι στη δικαστική.«Το κράτος δεν προστάτευσε το περιβάλλον, στην Ανατολική Αττική έχουν κτιστεί τα πάντα. Τι προστάτεψε ακριβώς η νομολογία του ΣτΕ;», διερωτήθηκε, καταλογίζοντας «υποκρισία» και «διγλωσσία» στην αντιπολίτευση.
«Η ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής με τη διεύρυνση της συνταγματικής διάταξης, ώστε να καλύπτει και τη μέριμνα του κράτους για προσιτή στέγη δεν είναι μια ευχή, αλλά μια κατεύθυνση στον κοινό νομοθέτη να προτεραιοποιεί και να εντατικοποιεί την κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Η ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της στέγης υπήρξε αντικείμενο κατ’ αρχήν σύγκλισης. Ωστόσο, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής πρότεινε να υπάρξει συνταγματική ρύθμιση, ώστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην «επαρκή και προσιτή κατοικία», με μέριμνα του κράτους, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει παρέμβαση στο κόστος στέγασης.
Για την προστασία του περιβάλλοντοςΟι μετέχοντες στην επιτροπή συμφώνησαν στη ρητή αναφορά της κλιματικής αλλαγής στο άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο κ. Στυλιανίδης πρότεινε να κατοχυρωθεί ένα «περιβαλλοντικού ισοζυγίου», βάσει του οποίου θα θεσπίζονται αντισταθμιστικά μέτρα για το περιβαλλοντικό κόστος κάθε κρατικής παρέμβασης και ζήτησε τη συνταγματική προστασία των ζώων ως «έμβιων και αισθανόμενων όντων».
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Καιρίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη αποτελεσματικής αναθεώρησης του άρθρου. «Έχουμε φτάσει στην απόλυτη παράνοια, να καταργείται ο ΝΟΚ του 2012 το 2026. Μιλάμε για ανάπτυξη και δεν έχουμε λύσει το στοιχειώδες, καθώς ο Έλληνας δεν ξέρει πού μπορεί να χτίσει», είπε.
Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ, δια της Νάντιας Γιαννακοπούλου πρότεινε την κατοχύρωση της προστασίας των ακτών, ζητώντας το Σύνταγμα να γίνει «ασπίδα κάθε Δήμου απέναντι στην ιδιωτικοποίηση».
Ωστόσο, η πρόταση της ΝΔ για «δυναμικές πολεοδομίες» προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλου Ξανθόπουλου που προειδοποίησε ότι μια τέτοια έννοια «μπορεί να ανοίξει ανομολόγητες ορέξεις σε παντοειδείς επενδυτές», συνδέοντας το και με την πρόσφατη υπόθεση με το σκάνδαλο των πολεοδομιών.
Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την παραμεθόριο, συμφώνησε ο Γιώργος Βλάχος της ΝΔΠρόταση για την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση ακινήτων στην παραμεθόριο υπέβαλε ο κ. Δουδωνής, λέγοντας ότι θα πρέπει να αποτραπεί το φαινόμενο της απόκτησης ακινήτων μέσω εταιρειών - βιτρίνα σε κράτη-μέλη της ΕΕ, κάνοντας λόγο για «κατάχρηση δικαιώματος». Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι διατυπωμένη με τρόπο που να χρησιμοποιεί τις προβλέψεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι σύμφωνος με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος,
«Δεν είναι μόνο γεωγραφικά, αλλά και εθνικά ευαίσθητες οι περιοχές της παραμεθορίου», είπε, εκτιμώντας ότι μια συνταγματική δέσμευση ενδεχομένως θα προκαλέσει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Ο κ. Βλάχος άφησε μάλιστα αιχμές κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν έχει πάρει απαντήσεις στις ερωτήσεις που κατέθεσε.
Παράλληλα, ο κ. Βλάχος άφησε αιχμές και για την προστασία του περιβάλλοντος, ζητώντας να ανατεθεί η αρμοδιότητα για το δάσος στη νομοθετική εξουσία και όχι στη δικαστική.«Το κράτος δεν προστάτευσε το περιβάλλον, στην Ανατολική Αττική έχουν κτιστεί τα πάντα. Τι προστάτεψε ακριβώς η νομολογία του ΣτΕ;», διερωτήθηκε, καταλογίζοντας «υποκρισία» και «διγλωσσία» στην αντιπολίτευση.
Το ΠΑΣΟΚ προτείνει κατοχύρωση της άμβλωσηςΤο ΠΑΣΟΚ έφερε στη συζήτηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και το ζήτημα των αμβλώσεων, προτείνοντας τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της γυναίκας στη διακοπή της κύησης.
«Δεν εφευρίσκουμε ένα δικαίωμα, το θωρακίζουμε», είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, που επικαλέστηκε και το γαλλικό παράδειγμα, όπου η άμβλωση έχει κατοχυρωθεί συνταγματικά με ευρύτατη πλειοψηφία, το 2024. Υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ που νομοθέτησε την άμβλωση το 1986 «παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της τότε ΝΔ», υποστήριξε ότι η συνταγματική κατοχύρωση είναι επιβεβλημένη, καθώς όσοι επιχειρούν να επαναφέρουν το ζήτημα υπό τη μορφή δημόσιας διαβούλευσης, ανοίγουν μια «κερκόπορτα».
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