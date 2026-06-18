Χρειάζεται κοινωνική αναδιανομή, είπε ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ του Τσίπρα - «Oι πλουσιότεροι να φορολογηθούν για να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος»

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Την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5% σε 15% πρότεινε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα και συγκεριμένα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Μπαλατσούκας.Ο κ. Μπαλατσούκας συνέδεσε την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. με την ανάγκη, όπως είπε, μιαςυποστηρίζοντας ότι το σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι διαφορετικό από την περίοδο της κρίσης. «Από το 2019-2020 και μετά, είναι ότι ζούμε σε ένα διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό context. Δεν βρισκόμαστε στα χρόνια της κρίσης. Αυτό νομίζω είναι σαφέστατο», σημείωσε.Ο κ. Μπαλατσούκας υποστήριξε ότι «πρέπει οπωσδήποτε οι πλούσιοι, οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος», φέρνοντας ως παράδειγμα τη φορολόγηση των μερισμάτων. Όπως είπε, «1.500 ΑΦΜ δηλώνουν 900.000 ευρώ» και τα εισοδήματα αυτά «δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε από μισθωτή εργασία», αλλά «από μερίσματα».Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η πρόταση προκύπτουν από «εμπεριστατωμένες και συγκεκριμένες έρευνες» της ΕΛ.Α.Σ. και οδηγούν σε ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα που το κόμμα εμφανίζει ως πλήρως υπολογισμένο. «Συγκεκριμένα σήμερα, ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό, στα 465 εκατ. ευρώ».Η τοποθέτηση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. εντάχθηκε στη συζήτηση για την ακρίβεια, όπου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις μισθών που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια ακυρώνονται στην πράξη από τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής.«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταθέσει ήδη μία δέσμη 5 μέτρων που αφορούν την ανακούφιση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αξιακό υπόβαθρο. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ταξικά, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι η πρώτη των εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών και επίσης είναι των νοσηλευτών και των γιατρών του ΕΣΥ», είπε χαρακτηριστικά.Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής posokanei.gov.gr, η οποία δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε πραγματικό χρόνο από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πλατφόρμα επιτρέπει σύγκριση τιμών από πολλαπλά σούπερ μάρκετ, ιστορικό τιμών, σύγκριση με χώρες της Ευρωζώνης και δημιουργία λιστών αγορών.Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Αλεξάνδρα Σδούκου, υποστήριξε ότι η πλατφόρμα ενισχύει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό στην αγορά, δίνοντας στους καταναλωτές ένα εργαλείο άμεσης ενημέρωσης για τις τιμές. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να εξαντλήσει τη θητεία της.«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει περιοδείες από την πρώτη μέρα που εξελέγη. Αυτή είναι μια κουλτούρα και του ίδιου του πρωθυπουργού και του κόμματός μας, να κάνουμε περιοδείες από το ξεκίνημα της θητείας μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιατί πρέπει να είμαστε κοντά στους πολίτες, πρέπει να ακούμε τα προβλήματά τους», είπε η κ. Σδούκου.