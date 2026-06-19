«Πιθανώς είναι άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης»: Ο Τραμπ υπεραμύνεται της συμφωνίας με το Ιράν, ενώ το χάσμα με το Ισραήλ βαθαίνει

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς πως ο Τραμπ είναι ο μόνος διεθνής σύμμαχος που αντιμετωπίζει φιλικά το Ισραήλ και οι επικρίσεις σε βουλευτές του Νετανιάχου, εξόργισαν και προβλημάτισαν το Τελ Αβίβ - Δεν βλέπει όρια στις δυνάμεις του ο Αμερικανός πρόεδρος