Ερευνητής αμφισβητεί τα μυστικά της μακροζωίας της Ικαρίας: «Δηλώνονταν 9.000 άτομα ως 100 ετών ενώ είχαν πεθάνει»

Οι υπεραιωνόβιοι, τα λάθη στα αρχεία και οι νεκροί που συνέχιζαν να εισπράττουν συντάξεις

Ο όρος Blue Zones έγινε παγκόσμιο φαινόμενο μέσα από το έργο του Αμερικανού συγγραφέα, ο οποίος ανέπτυξε γύρω από αυτόν βιβλία, ντοκιμαντέρ και συμβουλές ευζωίας. Ο, ωστόσο, αντιμετωπίζει με έντονο σκεπτικισμό αυτό το οικοδόμημα.Κατά την άποψή του, όταν τα θεμελιώδη δεδομένα γύρω από την ηλικία των ανθρώπων δεν είναι απολύτως ακριβή, τότε και τα περίφημα «» που προκύπτουν από αυτά τα στοιχεία γίνονται πολύ λιγότερο βέβαια.Η κριτική του επεκτείνεται και στη σύγχρονη βιομηχανία της αντιγήρανσης, η οποία έχει εξελιχθεί σε αγορά δισεκατομμυρίων. Στο βιβλίο γίνεται αναφορά και στον, τον Αμερικανό επιχειρηματία που έχει γίνει γνωστός για τα ακραία προγράμματαπου ακολουθεί.Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η τεράστια εμπορική επιτυχία αυτών των πρακτικών βασίζεται σε έναν από τους αρχαιότερους ανθρώπινους φόβους: τον φόβο της γήρανσης και της φθοράς.Η ιδέα ότι υπάρχει κάποιο κρυφό μυστικό, μια συγκεκριμένη δίαιτα, ένα συμπλήρωμα,, αποτελεί μια εξαιρετικά ελκυστική υπόσχεση για εκατομμύρια ανθρώπους.Ο Newman δεν υποστηρίζει ότι η διατροφή, η, ηή τοδεν επηρεάζουν την υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Αντιθέτως, αναγνωρίζει ότι αυτοί οι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο.Η ένστασή του αφορά το σημείο όπου οι παρατηρήσεις αυτές μετατρέπονται, όπως υποστηρίζει, σε παγκόσμιους μύθους, εμπορικά προϊόντα και υποσχέσεις σχεδόν αθανασίας.Στο επίκεντρο της έρευνας του Newman βρίσκονται κυρίως οι άνθρωποι που φέρονται να έχουν ξεπεράσει τα 110 χρόνια ζωής.Σύμφωνα με όσα αναφέρει, σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται σοβαρές ασυνέπειες όταν εξετάζονται πιο προσεκτικά τα στοιχεία. Διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης, αντικρουόμενα έγγραφα, ελλιπείς καταγραφές και οικογενειακές αφηγήσεις που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν πλήρως συνθέτουν μια εικόνα πολύ πιο περίπλοκη από αυτή που συχνά παρουσιάζεται.Ένα από τα παραδείγματα που αναφέρει είναι εκείνο του Jiroemon Kimura, ο οποίος πέθανε στην Ιαπωνία το 2013 και είχε αναγνωριστεί ως ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο, με ηλικία 116 ετών και 54 ημερών. Παρότι η ηλικία του θεωρήθηκε επίσημα επιβεβαιωμένη, ο Newman υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντιφάσεις και προβληματικά δημογραφικά στοιχεία που αξίζουν περαιτέρω διερεύνηση.Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Sogen Kato στην Ιαπωνία.Το 2010 ο Kato εμφανιζόταν στα επίσημα αρχεία ως 111 ετών. Όταν όμως οι αρχές επιχείρησαν να τον εντοπίσουν, βρήκαν τη σορό του μουμιοποιημένη μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του. Είχε πεθάνει δεκαετίες νωρίτερα, ενώ συγγενείς του συνέχιζαν να εισπράττουν τη σύνταξή του.Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε ανθρώπους που εμφανίζονταν στα μητρώα ως υπερήλικες. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι αρκετοί από αυτούς ήταν είτε νεκροί είτε αγνοούμενοι εδώ και χρόνια.Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τον Newman, δείχνει ότι πίσω από ορισμένα εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία μακροζωίας ενδέχεται να κρύβονται προβλήματα καταγραφής και όχι απαραίτητα κάποια μοναδική συνταγή ζωής.Το τελικό συμπέρασμα του βιβλίου είναι σαφές: η επιστήμη της μακροζωίας πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα και όχι σε εντυπωσιακές αφηγήσεις.Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, πίσω από αρκετές ιστορίες ανθρώπων που παρουσιάστηκαν ως σύμβολα εξαιρετικής μακροβιότητας ίσως να μην κρυβόταν κάποιο μοναδικό μυστικό ζωής, αλλά λανθασμένες καταγραφές, ελλιπή ληξιαρχεία, καθυστερημένες διαγραφές και περιπτώσεις οικογενειακής απάτης.