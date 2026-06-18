Θεοδωρικάκος: Επενδύουμε σε έρευνα και καινοτομία, ενίσχυση 286 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

«Η πατρίδα μας μετατράπηκε από μια χώρα-υπόσχεση, σε έναν ώριμο, θεσμικά θωρακισμένο και εξαιρετικά δυναμικό πόλο τεχνολογίας αιχμής στη νοτιοανατολική Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης