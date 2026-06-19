Morgan Stanley: Υποβαθμίζει την ενέργεια στην Ευρώπη και ανεβάζει το ποντάρισμα στις τράπεζες

Το βασικό μήνυμα της Morgan Stanley είναι ότι η αγορά έχει αρχίσει να αποτιμά το σενάριο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, αλλά όχι πλήρως - Γιατί υποβαθμίζεται η ενέργεια, εξαίρεση οι υπηρεσίες πετρελαίου