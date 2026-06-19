Morgan Stanley: Υποβαθμίζει την ενέργεια στην Ευρώπη και ανεβάζει το ποντάρισμα στις τράπεζες
Morgan Stanley: Υποβαθμίζει την ενέργεια στην Ευρώπη και ανεβάζει το ποντάρισμα στις τράπεζες
Το βασικό μήνυμα της Morgan Stanley είναι ότι η αγορά έχει αρχίσει να αποτιμά το σενάριο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, αλλά όχι πλήρως - Γιατί υποβαθμίζεται η ενέργεια, εξαίρεση οι υπηρεσίες πετρελαίου
Η σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αλλάζει ξανά τον χάρτη των επενδυτικών επιλογών στην Ευρώπη, με τη Morgan Stanley να προχωρά σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής της για τις ευρωπαϊκές μετοχές. Ο αμερικανικός οίκος υποβαθμίζει τον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο σε ουδέτερη στάση, ενώ διατηρεί και ενισχύει τη θετική θέση του για τις τράπεζες.
Το βασικό μήνυμα της Morgan Stanley είναι ότι η αγορά έχει αρχίσει να αποτιμά το σενάριο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, αλλά όχι πλήρως. Οι μετοχές που θεωρούνται περισσότερο ωφελημένες από την αποκλιμάκωση έχουν ήδη υπεραποδώσει έναντι των πιο αρνητικά εκτεθειμένων τίτλων, ωστόσο η συνολική εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς δείχνει ότι η κίνηση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Το εύρος της αγοράς βελτιώνεται αργά, οι εισροές σε ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν περιορισμένες και η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επενδυτική ατζέντα.
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Το βασικό μήνυμα της Morgan Stanley είναι ότι η αγορά έχει αρχίσει να αποτιμά το σενάριο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, αλλά όχι πλήρως. Οι μετοχές που θεωρούνται περισσότερο ωφελημένες από την αποκλιμάκωση έχουν ήδη υπεραποδώσει έναντι των πιο αρνητικά εκτεθειμένων τίτλων, ωστόσο η συνολική εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς δείχνει ότι η κίνηση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Το εύρος της αγοράς βελτιώνεται αργά, οι εισροές σε ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν περιορισμένες και η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επενδυτική ατζέντα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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