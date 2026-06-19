Ο νεοεκλεγείς βουλευτής Μπέρναμ ζητά θεμελιώδεις αλλαγές στη Βρετανία

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι επιθυμεί μια οικονομία που λειτουργεί για όλους και ζήτησε την επανεκβιομηχάνιση της βόρειας Αγγλίας, αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης ενώ είπε πως θα απαντήσει και για την αδικία του συστήματος μετανάστευσης