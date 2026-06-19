Βίντεο: Η Βουλή μετατράπηκε σε... βάρκα Βίκινγκς στη Νορβηγία για το Μουντιάλ, οι βουλευτές έκαναν κουπί
ΚΟΣΜΟΣ
Νορβηγία Βίκινγκς Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο

Βίντεο: Η Βουλή μετατράπηκε σε... βάρκα Βίκινγκς στη Νορβηγία για το Μουντιάλ, οι βουλευτές έκαναν κουπί

Οι βουλευτές μιμήθηκαν τους Βίκινγκς

Βίντεο: Η Βουλή μετατράπηκε σε... βάρκα Βίκινγκς στη Νορβηγία για το Μουντιάλ, οι βουλευτές έκαναν κουπί
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Ο πυρετός του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει φτάσει μέχρι και το νορβηγικό κοινοβούλιο, όπου οι βουλευτές έκαναν…. κωπηλασία σαν τους Βίκινγκς.

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ στη Βοστόνη, οι οπαδοί της χώρας, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κράνη Βίκινγκς φωτογραφήθηκαν να κωπηλατούν σε μπαρ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις κυλιόμενες σκάλες γύρω από το γήπεδο.

Σε αυτό το κλίμα, η συνεδρίαση της Βουλής της Νορβηγίας την Πέμπτη διακόπηκε για λίγο όταν ο πρόεδρος πρότεινε να κάνουν κουπί, ιδέα που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους τους βουλευτές που μιμήθηκαν τους Βίκινγκς.

@reuters Norwegian lawmakers performed the iconic "Viking Row" in a session in parliament to show support for Norway’s national soccer team as it competes in the World Cup. #noway #vikingrow #football #soccer #worldcup ♬ original sound - Reuters
Ο επόμενος αγώνας της Νορβηγίας είναι εναντίον της Σενεγάλης στις 22 Ιουνίου.

Βίντεο με τους οπαδούς της Εθνικής Νορβηγίας να κάνουν... κουπί: 

@overtime They are ALL rowing 😱 #amazing #football #fans #worldcup #norway ♬ original sound - Overtime
Κλείσιμο

@whistle Norway fans bringing the energy 🇳🇴🔥 #worldcup #norway #fifaworldcup #worldcup2026 #soccer ♬ original sound - Whistle

@espnfc Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the #WorldCup ♬ original sound - ESPN FC

@meninblazers NORWAY FANS HAVE TAKEN OVER A SHOPPING MALL 😂🇳🇴 #FIFAWorldCup #Norway #Boston ♬ original sound - Men in Blazers
23 ΣΧΟΛΙΑ

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