Έμμεση η εμπλοκή Καραμανλή με τους καλλιεργητές που πήραν 224.686 ευρώ - Το συζητούσαν συνεργάτες του Λιβανού με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν υπάρχει στη δικογραφία καταγεγραμμένη συνομιλία, δική του ή συνεργατών του - Για το ίδιο θέμα βρίσκεται αντιμέτωπος με δίωξη και ο Σπήλιος Λιβανός - Για «πρωτοφανή θεσμική σκευωρία» μιλούν οι εισαγγελείς

Η πρόταση για άρση της βουλευτής ασυλίας του κ. Κώστα Καραμανλή και μάλιστα για αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα δεν στηρίζεται σε καταγραφή δικής του συνομιλίας ή κάποιου στενού του συνεργάτη, σύμφωνα με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τον επικαλούνται μετακλητοί υπάλληλοι του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, σε συνομιλίες που έχουν καταγραφεί και παρουσιάζονται στην πορισματική Έκθεση. Να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση έχει ζητηθεί και η παραπομπή του κ. Λιβανού σε προανακριτική έρευνα, με χωριστή δικογραφία σύμφωνα με το άρθρο 86 του συντάγματος.



Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα η έμμεση εμπλοκή του κ. Καραμανλή σχετίζεται με υπόθεση 37 παραγωγών που εντάχθηκαν στην πληρωμή του “Μέτρου 11” της βιολογικής γεωργίας αν και αρχικά οι αιτήσεις τους είχαν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες. Οι 37 παραγωγοί πληρώθηκαν παρανόμως κατά την ευρωπαϊκή Εισαγγελία ποσά από 1.186,75 ευρώ έως 20.882,79 ευρώ. Το άθροισμα ωστόσο των ποσών ανέρχεται σε 224.686,58 ευρώ μετατρέποντας το αποδιδόμενο αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στον κ. Καραμανλή σε κακούργημα, αφού πρόκειται για ποσό μεγαλύτερο των 120.000 ευρώ.



Όπως προκύπτει από την δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή οι εισαγγελείς επικαλούμενοι αποκλειστικά τις συνομιλίες στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετακλητών συνεργατών του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού μιλούν για «άνωθεν» ή «κρίσιμη» πολιτική πίεση”, για «οργάνωση συσκέψεων σε Υπουργικά γραφεία» και για «πρωτοφανή θεσμική σκευωρία».



Αναλυτικά το απόσπασμα της δικογραφίας έχει ως εξής:



«Αφού απέτυχαν οι νόμιμες και διοικητικές οδοί, ενεργοποιήθηκε η άνωθεν πολιτική πίεση: οι 37 παραγωγοί κατέθεσαν ιεραρχικές προσφυγές απευθείας στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Σπήλιος Λιβανός), ενεργοποιώντας παράλληλα τον βουλευτή Σερρών Κώστα Καραμανλή για να ασκήσει την κρίσιμη πολιτική πίεση. Ο εν λόγω βουλευτής παρενέβη άμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου. Όπως αποκαλύπτεται από τις νόμιμα καταγεγραμμένες συνομιλίες, οργανώθηκε ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο για να ικανοποιηθεί η παρέμβαση: “… αυτή του Καραμανλή … που ενδιαφέρεται ο… που είναι 37 άτομα, με τα βιολογικά” αναφέρεται χαρακτηριστικά ταυτοποιώντας τον αριθμό των εμπλεκομένων. (σημείωση: τα κενά στην teleyta;ia πρόταση υπάρχουν στην δικογραφία).



Και συνεχίζει η δικογραφία:



«Σε επόμενη συνομιλία (συνεργατών του Σπήλιου Λιβανού), περιγράφεται με σαφήνεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικογραφία : «Λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, εί.. είχε γίνει μια συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι από τον Καραμανλή. Σε μια σύσκεψη λοιπόν είπε ο Υπουργός (Λιβανός) τι θα μπορούσε να γίνει…”. Μετά τη σύσκεψη, το γραφείο του Υπουργού (Λιβανός) διαβίβασε την εντολή προς τους υφισταμένους του και συγκεκριμένα στους συνεργάτες του Π.Α., Ν.Κ., και Ν.Κ., απαιτώντας να ικανοποιηθεί το αίτημα πάση θυσία, αρκεί “να μην επηρεάζεται κάτι” σε πολιτικό κόστος. Η εντολή του γραφείου του τότε Υπουργού μεταφέρθηκε στη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη φράση: “μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερα το θέμα… και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε».



Λαμβάνοντας το “πράσινο φως” (“το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε) στήθηκε μια πρωτοφανής θεσμική σκευωρία, προκειμένου να καταστρατηγηθεί το πληροφοριακό σύστημα πριν κλείσει το οικονομικό έτος του Ευρωπαϊκού Ταμείου, αναφέρεται στη δικογραφία, που συνεχίζει ως εξής: από τη μια πλευρά παρότι ο νόμος απαιτούσε ουσιαστικό έλεγχο, το Υπουργείο απλώς υπάκουσε στην εντολή. Μάλιστα η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Α.Β καθοδήγησε την συνεργάτιδά του τότε Υπουργού Σ.Σ να φτιάξει ένα απλό “κειμενάκι” βαφτίζοντας αυθαίρετα την αργοπορία των 37 παραγωγών ως δήθεν “ανωτέρα βία” χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο μόνο και μόνο για να υπάρξει ψευδής νομιμοφάνεια. Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μέλας έχοντας έγκριση της Διοίκησης / Υπουργείου επικοινώνησε απευθείας με τον διαχειριστή του ΚΥΔ Α.Μ. του έδειξε να μπει στο σύστημα, να ανεβάσει ξανά τις ίδιες ακριβώς εκπρόθεσμες συμβάσεις, αλλά αυτή τη φορά να κάνει “κλικ” στο πεδίο “Αίτημα Ανωτέρας Βίας”.