ΥΠΕΞ: Μονομερείς και αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο ενέργειες κρατών, στερούνται οιουδήποτε νομικού ερείσματος

Στο επίκεντρο της συνάντησης Γεραπετρίτη- Φιντάν: Η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, οι περιφερειακές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στο Κυπριακό





Όπως επεσήμανε, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του ότι «έχει δημιουργηθεί μια αναίτια ένταση» στην Ελλάδα και την Τουρκία, λόγω των διαρροών σε μέσα ενημέρωσης για κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. «Επανέλαβε ότι μονομερείς και αντίθετες με το







Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Γεραπετρίτη- Φιντάν, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του



Αναφορικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι «αποτυπώνει με ορθό τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση στην Τουρκία». Ερωτηθείσα σχετικά με το θέμα της αιγιαλίτιδας ζώνης, επεσήμανε ότι «αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα κυρίαρχου κράτους που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα το ασκήσει σε χρόνο και τόπο που θα επιλέξει».







Ερωτηθείσα σχετικά με δήλωση της Κάγια Κάλας ότι προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία με την Τουρκία, η κ. Ζωχιού σημείωσε πως και η Ελλάδα θέλει «να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της ΕΕ και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ».



«Τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και οι σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση», τόνισε.



Κλείσιμο Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά στο Κυπριακό Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε ακόμη στη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, σε συνέχεια των επαφών της με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.



«Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, προς την εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού ζητήματος, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και στο πλαίσιο των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», επεσήμανε. Ακόμη, πρόσθεσε, ο υπουργός τόνισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής και κινητικότητας που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη.



«Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα, με στόχο την επίτευξη της επανεκκίνησης των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ», επεσήμανε.



Σημείωσε πως «η απαράδεκτη αξίωση περί “λύσης των δύο κρατών”, δεν βοηθά στις προσπάθειες με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό και βεβαίως δεν πρόκειται να γίνει δεκτή για έναν πολύ απλό λόγο: ότι είναι εκτός πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως έχει, άλλωστε, πει και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ».



Στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού , στο περιθώριο της τακτικής ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών.Όπως επεσήμανε, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του ότι «έχει δημιουργηθεί μια αναίτια ένταση» στην Ελλάδα και την Τουρκία, λόγω των διαρροών σε μέσα ενημέρωσης για κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. «Επανέλαβε ότι μονομερείς και αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο ενέργειες κρατών, για θέματα για τα οποία απαιτείται ή προβλέπεται ρητώς από το Διεθνές Δίκαιο ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διμερής συνεννόηση, στερούνται παντελώς οιουδήποτε νομικού ερείσματος, και ως εκ τούτου δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», τόνισε η κ. Ζωχιού.«Για το κυοφορούμενο βάσει διαρροών αυτό νομοσχέδιο, θα επαναλάβω ότι όταν αυτό δημοσιευθεί και έχουμε πλήρη εικόνα, τότε και εμείς θα αντιδράσουμε αναλόγως. Άλλωστε, προετοιμαζόμαστε για όλα τα δυνατά σενάρια και δεν εφησυχάζουμε», υπογράμμισε.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Γεραπετρίτη- Φιντάν, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό . Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης θέματα διμερούς ενδιαφέροντος και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.Αναφορικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι «αποτυπώνει με ορθό τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση στην Τουρκία». Ερωτηθείσα σχετικά με το θέμα της αιγιαλίτιδας ζώνης, επεσήμανε ότι «αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα κυρίαρχου κράτους που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα το ασκήσει σε χρόνο και τόπο που θα επιλέξει».Αναφορικά με την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επεσήμανε πως δεν έχει καθοριστεί κάποια νέα συνάντηση, σε ό,τι αφορά τον υπουργό Εξωτερικών, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη διευθέτηση, σχετικά με επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου στην Ελλάδα, όπως σημείωσε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.Ερωτηθείσα σχετικά με δήλωση της Κάγια Κάλας ότι προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία με την Τουρκία, η κ. Ζωχιού σημείωσε πως και η Ελλάδα θέλει «να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της ΕΕ και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ».«Τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και οι σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση», τόνισε.Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε ακόμη στη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, σε συνέχεια των επαφών της με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.«Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, προς την εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού ζητήματος, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και στο πλαίσιο των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», επεσήμανε. Ακόμη, πρόσθεσε, ο υπουργός τόνισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής και κινητικότητας που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη.«Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα, με στόχο την επίτευξη της επανεκκίνησης των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ», επεσήμανε.Σημείωσε πως «η απαράδεκτη αξίωση περί “λύσης των δύο κρατών”, δεν βοηθά στις προσπάθειες με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό και βεβαίως δεν πρόκειται να γίνει δεκτή για έναν πολύ απλό λόγο: ότι είναι εκτός πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως έχει, άλλωστε, πει και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ».

Αναφορικά με τη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, επεσήμανε πως θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από πλευράς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.



Έκτακτη συνεδρίαση ΣΑΗΕ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας και με την υποστήριξη όλων των εκλεγμένων κρατών μελών του ΣΑΗΕ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και το παλαιστινιακό ζήτημα, σημείωσε η κ. Ζωχιού.



«Στην τοποθέτησή της, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, αναμένεται να επαναλάβει ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η άμβλυνση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, μέσω της μαζικής, απρόσκοπτης και άνευ όρων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της περιοχής», τόνισε.



«Είναι απαραίτητη η μετάβαση και η πλήρης εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου βάσει του Ψηφίσματος 2803 του ΣΑΗΕ», επεσήμανε και επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι «η ειρήνη στην περιοχή είναι δυνατή μόνο μέσω της αναβίωσης μιας αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας και της δημιουργίας ενός σαφούς πολιτικού ορίζοντα για τους Παλαιστίνιους, που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών, την οποία υποστηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας που επιθυμεί μια Μέση Ανατολή, στην οποία οι κάτοικοί της μπορούν να ζουν ειρηνικά και με αξιοπρέπεια».



«Η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ, οφείλει να θέτει και να ανακινεί θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα, πόσο μάλλον όταν αυτά επηρεάζουν και την ευρύτερη γειτονιά της, την περιφερειακή σταθερότητα», σημείωσε και τόνισε πως μία από τις προτεραιότητες της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ήταν η προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις.



«Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα μαίνεται. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να ανακινούμε θέματα, τα οποία πιστεύουμε ότι χρήζουν της προσοχής της παγκόσμιας κοινότητας».



Κύριο μέλημα η άνευ όρων αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ Το υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. «Συγχαίρουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής διπλωματικής εξέλιξης. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για την αποκατάσταση της περιφερειακής σταθερότητας και την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας», ανέφερε η κ. Ζωχιού. «Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί των επιμέρους πτυχών της συμφωνίας και η διασφάλιση της ταχείας, πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της».



«Κύριο μέλημα αποτελεί η άνευ όρων αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η συνέχιση των προσπαθειών για την εδραίωση βιώσιμης ειρήνης, ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας».



Προτεραιότητα της Ελλάδας η οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη Αναφορικά με τη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάερ, στην πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα, η κ. Ζωχιού σημείωσε πως «επιβεβαιώνει την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και των διαύλων επικοινωνίας με την Ανατολική Λιβύη».



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και τα κύρια σημεία συζήτησης ήταν η οικονομική συνεργασία και η προώθηση επενδύσεων σε τομείς, όπως ο τομέας της ενέργειας και κατασκευαστικός τομέας, η απευθείας αεροπορική σύνδεση Βεγγάζης-Αθήνας και η αμοιβαία βούληση για την αναβάθμιση της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών.



Για την παράτυπη μετανάστευση, «συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαύδο», σημείωσε και πρόσθεσε πως αναφέρθηκαν στη σημασία συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα.



«Αναδείχθηκε ο ρόλος της Ελλάδας, ως αξιόπιστου συνομιλητή στην ΕΕ και στο ΣΑΗΕ. Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ μιας πολιτικής επίλυσης του Λιβυκού, χωρίς επεμβάσεις τρίτων».



Αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, με τη Λιβύη, ως γνήσια γειτονική χώρα με αντικείμενες ακτές, βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».



Επιπλέον, η ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μετέβη στην Τρίπολη για το δεύτερο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για οριοθέτηση ΑΟΖ. Οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και επόμενος γύρος θα διεξαχθεί στην Αθήνα, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνουν στο προσεχές διάστημα.



«Οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για συνέχιση του εποικοδομητικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου, καθώς και για περαιτέρω προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος», επεσήμανε. Η κ. Παπαδοπούλου συναντήθηκε επίσης με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ, ενώ είχε συνάντηση, στο υπουργείο Εξωτερικών, με τον γενικό γραμματέα της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατηγό Αλ Ταμίνι.



Η θέση της Ελλάδας «εκφράστηκε σε όλες τις συναντήσεις για το παράνομο, ανυπόστατο, αλλά και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο καταστρατηγεί το Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα».



«Οι τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη λαμβάνουν χώρα στην Τρίπολη. Οι συνομιλίες αυτές, και στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο, είχαν την ίδια σύνθεση. Όμως, κατά τις επαφές του υπουργού Εξωτερικών και της υφυπουργού, με αξιωματούχους της πλευράς της Βεγγάζης, οι τελευταίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις», επεσήμανε.



Ισχυρή πολιτική δέσμευσης στην ενταξιακή πορεία των Δ. Βαλκανίων Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στη Σερβία, ενώ ανέφερε ότι αύριο ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο και στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.



Στόχος των επισκέψεων του υπουργού Εξωτερικών είναι «να επιβεβαιώσει την ισχυρή πολιτική δέσμευση της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και να τονίσει τη σταθερή προσήλωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε αυτόν τον στόχο, ιδίως ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027». Ακόμη «στόχος είναι η Ελλάδα να στηρίξει εμπράκτως την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με την παροχή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των εταίρων της περιοχής».



Συνάντηση με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Αναφορικά με τη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη δέσμευση της Ελλάδας «να συνεχίσει να παρέχει τη στήριξή της προς το Πατριαρχείο και να εργάζεται για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στα Ιεροσόλυμα και τη Μέση Ανατολή, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Αγίων Τόπων».



«Υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης του Status Quo των Ιεροσολύμων, τονίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστό από όλους και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» και «τόνισε ακόμα την ανάγκη συνεργασίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και μεταξύ των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, τα οποία φέρουν από κοινού το βάρος της διαφύλαξης της ενότητας και της προστασίας των Ορθοδόξων Χριστιανών».



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Πολιτισμού και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη συνεργασία στην προστασία και συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου.



Σύσταση θέσης Μόνιμου Υπηρεσιακού ΥΦΥΠΕΞ Αναφέρθηκε ακόμη στη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών και το διορισμό στη θέση αυτή, της εγνωσμένου κύρους με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου.



«Πρόκειται για πάγια και διαχρονική διεκδίκηση του διπλωματικού κλάδου, που διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια και ενισχύει το κύρος της Διπλωματικής Υπηρεσίας», επεσήμανε και πρόσθεσε πως η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων, χαιρέτισε με επίσημη ανακοίνωσή της τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας για την προώθηση αυτής της ιδιαίτερα ουσιαστικής θεσμικής ρύθμισης.



Τέλος, αναφορικά με το σύστημα εισόδου-εξόδου που θεσπίστηκε με Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κ. Ζωχιού σημείωσε πως «η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον χώρο Σένγκεν και «δεν υπάρχει περιθώριο απόκλισης από τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού Κανονισμού».



«Περιλαμβάνει πράγματι τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων, η οποία προφανώς βλέπουμε ότι προκαλεί κάποιες καθυστερήσεις στον διαβατηριακό έλεγχο, ιδίως σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι ελληνικές Αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία διατήρησης και ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα, θα προβούν στα απαραίτητα μέτρα, πάντοτε αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία, αλλά βεβαίως και πάντοτε με σεβασμό προς τον εν λόγω ευρωπαϊκό Κανονισμό».

18.06.2026, 16:51