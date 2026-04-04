Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία για Λιβανό και Αραμπατζή, δείτε τους διαλόγους Παπακώστα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

“Είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο"

Η επόμενη συνομιλία του Μελά αφορά την ενημέρωση των υφισταμένων του για τη συγκεκριμένη υπόθεση.: “Αυτός ο Μ. από ό,τι βλέπω, δεν πληρώνεται για τα βόδια του, αυτός ήταν σε ειδικό επιτόπιο έλεγχο μετά από καταγγελία και έχει διαφορά ζωικού κεφαλαίου… Δεν βλέπω καμία διόρθωση, καμία θεραπεία και δεν πληρώνεται, έχει ποσοστό υπέρβασης άνω του δύο τα εκατό.: Είχαμε συνεννοηθεί να πάει στον εμμμ, εε, σε μια συνεννόηση με τον κτηνίατρο εκεί… των Τρικάλων… θα του μείωνε το ποσοστό… Για να, για να μπορέσει να μην έχει την κύρωση.: Εγώ δεν βλέπω καμία μεταβολή στο ζωικό κεφάλαιο.: Έχουν μιλήσει με τον Ζ (κτηνίατρο) και έχει συμφωνήσει να του μειώσει τα επιλέξιμα ζώα μετά τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου.: Αυτό που βλέπω είναι ότι βρέθηκε να έχει διαφορά σε 12 ζώα με το ποσοστό υπέρβασης να ξεπερνά το 20% γι' αυτό δεν πληρώθηκεΕν συνεχεία ο Μέλας καλεί τον γενικό διευθυντή άμεσων ενισχύσεων Φ.Μ. και αφού του λέει αρχικά “ρε παιδί μου εγώ είχα μια περίπτωση που είχα διευθετήσει. Με την Παπακώστα την βουλευτή, μια διόρθωση που είχε κάνει κάποιος μέσα στις αρχές Αυγούστου. Ήταν Τρίκαλα, αυτός ήταν μια πιο παλιά περίπτωση. Πήγε λοιπόν αυτός σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό της, εεε, του κτηνιατρείου Τρικάλων” του ζητά να κοιτάξει το θέμα και γιατί δεν έχει πληρωθεί ο κτηνοτρόφος εφόσον έγινε η διόρθωση στην κτηνιατρική βάση.Ακολουθεί και νέο τηλεφώνημα του κ. Μελά στην βουλευτή.: σε μια πρώτη εικόνα που έχω γι αυτό θα με αφήσει λίγο να το ψάξω μέχρι την Δευτέρα. Γιατί σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε τον Μάιο που δεν πληρώθηκε: Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο Ζ. (Κτηνίατρος) έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον Ζ. Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.: Θα το δω και εγώ: Ναι οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης… η μείωση, η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, εεε ο κύριος Ζ (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο … άρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.: Θα το κοιτάξουμε . Δηλαδή εσύ επωφελείσαι, σε έναν καλό σου, ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά μόνο εκτέθηκα, εντός εισαγωγικών και στο τέτοιο… οπότε ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόθεση υπήρχε πλήρης … και υπάρχει… η δική σου πλευρά θα πρέπει να φανεί ε πολύ νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή σε εκείνον. Της μεσολάβησης που έχει κάνει, εντάξει; Απλά να ξέρει πόσο έχει, εε, εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα… Από το σημείο που έχει γίνει ο έλεγχος.Στην πορεία ο Μέλας ενημερώνεται για την ίδια υπόθεση από τον διευθυντή ενισχύσεων Φ.Μ. . Ο δεύτερος του εξηγεί ότι ο κτηνοτρόφος Μ. ελέγχθηκε κατόπιν καταγγελίας και γι αυτό δεν πληρώθηκε διότι αφενός η απόκλιση που διαπιστώθηκε στον επιτόπιο ξεπερνούσε το 20% και αφετέρου υπάρχει περίπτωση ο καταγγέλλων να έχει ήδη ενημερωθεί για την έκβαση της καταγγελίας και του επιτόπιου ελέγχου.“Μωρέ αυτός με τη βάση το έφτιαξε, με την καταγγελία που υπάρχουν πρακτικά και τέτοια τι θα πούμε; Ότι πήγε, αυτός μας δήλωσε ξαφνικά, γιατί είναι σε, το πρόβλημα είναι, ότι είναι σε καταγγελία, δηλαδή ότι αυτός δήλωσε 70 του βρήκανε 58 και μετά πήγε και έφτιαξε τη βάση και τα κατέβασε στα 58; Δηλαδή αν αυτός που τον κατήγγειλε μάθει ότι πληρώθηκε τι θα πούμε εμείς μετά;” λέει ο διευθυντής επι λέξει.Στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, την 24/8/2021, 27/9/2021 και την 8/10/2021 η Αικατερίνη Παπακώστα βουλευτής Τρικάλων με περισσότερες πράξεις οι οποίες συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, προέβη στην ως άνω υπό στοιχείο 1 (Α) αναφερόμενη επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά (φυσικό αυτουργό) προκαλώντας σε αυτόν με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις εκμεταλλευόμενη την πολιτική και θεσμική της ιδιότητα (“θέλετε να σας υπενθυμίσω;”, “θα εκτεθούμε”, “πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε”) την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούλησή του προς την κατεύθυνση τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξης τελώντας σε γνώση και αποδεχόμενη την τέλεση αυτής. Η ως ανω βουλευτής γνώριζε τον παράνομο και δόλιο χαρακτήρα του αιτήματος της, γεγονός που καταδεικνύεται τόσο από την παραδοχή της ότι υφίσταται κίνδυνος αποκάλυψης (“θα εκτεθούν”) όσο, πρωτίστως, από την ρητή ομολογία της ότι η “τακτοποίηση” του παραγωγού Α. Μπ. βασίστηκε σε μεταγενέστερη, εικονική παρέμβαση του κτηνιάτρου στην Κτηνιατρική βάση δεδομένων.Η βουλευτής λέει ρητά στον Πρόεδρο “Ο κύριος Ζ. Μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε που φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο… άρα αν έγινε όντως, αυτό, σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση…”. Η γνώση και η αποδοχή της αντιχρονολόγησης καταδεικνύει ότι στόχος της. Ήταν να ακυρωθεί πλήρως το εύρημα του επιτόπιου ελέγχου (απόκλιση άνω του 50%) . Παρόλα αυτά, ενεργώντας με άμεση δόλο, προκειμένου να εξυπηρετήσει ψηφοφόρο της τον οποίο όπως δήλωσε είχε “διαβεβαιώσει 99,9%” πίεσε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ φυσικό αυτουργό Δ. Μελά να αποδεχθεί την εικονική αυτή ¨διόρθωση” ως δήθεν νόμιμη και να παρακάμψει πλήρως τα οικεία ελεγκτικά ευρήματα (απόκλιση ζωικού κεφαλαίου >50%).Σκοπός και άμεσο αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της δεν ήταν απλώς η εκταμίευση μιας μεμονωμένης ετήσιας ενίσχυσης, αλλά η πλήρης δομική και οριστική συγκάλυψη της απάτης του παραγωγού, ώστε να παρακαμφθεί η υποχρεωτική ρήτρα των “τεχνικών συνθηκών” και να αποφευχθεί ο οριστικός αποκλεισμός του απο το σύστημα. Τούτο προκύπτει ευθέως από την 24/8/2021 κλήση κατά την διάρκεια της οποίας η βουλευτής αναφέρει: “η διαδικασία από τα Τρίκαλα… έχει ολοκληρωθεί… Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως έχουμε πει θα πρέπει να δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πως…”.Εξ αυτού συνάγεται ότι υπήρχε ένα συνολικό σχέδιο. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε την παρέμβαση στην Κτηνιατρική Βάση και το δεύτερο μέρος την αποδοχή αυτής της παρέμβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής γνώριζε ότι αν ο παραγωγός δεν “καθάριζε” για το έτος 2020, θα αποκλειόταν από τις πληρωμές. Ζητώντας επιτακτικά από τον πρόεδρο να δεχθεί την απατηλή διόρθωση (“πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε”) τον εξώθησε να διατηρήσει ενεργά τα δικαιώματα του παραγωγού στο εθνικό απόθεμα. Πράγματι, ο φυσικός αυτουργός Δ. Μελάς πείστηκε και φέρεται ότι διέπραξε την αξιόποινη πράξη κακουργηματικής απιστίας κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα. Αποδεχόμενος το εικονικό “άλλοθι” που του υπέδειξε η βουλευτής, διέσωσε παρανόμως τα δικαιώματα και τις κατανομές βοσκοτόπων του παραγωγού Α.Μπ. με αποτέλεσμα ο τελευταίος, διατηρούμενος ε4νεργός στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να εισπράξει αχρεωστήτως όχι μόνο το ποσό των 27.800,16 ευρώ για το έτος 2021, αλλά να συνεχίσει να αντλεί παρανόμως ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και κατά τα επόμενα έτη (2022 - 2024) προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημιά συνολικού ύψους 142.249,81 ευρώ στην περιουσία της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου. Τη συνολική αυτή περιουσιακή βλάβη, η οποία αποτελεί άμεση και αιτιώδης συνέπεια της παράκαμψης των ελεγκτικών κυρώσεων που η ίδια αξίωσε, η ως άνω βουλευτής φέρεται ότι προέβλεψε, αποδέχθηκε και επιδίωξε στο ακέραιο”."Στα Τρίκαλα την 2/3/2021 η Αικατερίνη Παπακώστα… προκάλεσε στον κτηνίατρο Σπ. Ζ. (Φυσικό αυτουργό) με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα προτροπές και παραινέσεις την απόφαση να τελέσει τις αξιόποινες πράξεις της απάτης με υπολογιστή εκ της οποίας η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120 χιλ ευρώ και της ψευδούς βεβαίωσης τελεσθείσας με σκοπό να προσποριστεί σε άλλον αθέμιτο όφελος, εκ της οποίας το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120 χιλ ευρώ τις οποίες εκείνος φέρεται ότι διέπραξε, κατά τα ανωτέρω …”.Εκτός αυτού, απόσπασμα της πορισματικής έκθεσης αναφέρεται και στην υπόθεση του κ. Κώστα Καραμανλή. Όπως προκύπτει, δεν υπάρχει απευθείας συνομιλία του βουλευτή, αλλά γίνεται αναφορά στο όνομα του και στο αίτημα που έχει καταθέσει σε επικοινωνία του Δ. Μελά με συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανού.“2. Α. Την 11/09/2021 έλαβε χώρα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημητρίου ΜΕΛΑ του Σταύρου και του Π.Α., συνεργάτη του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (υπ’ αριθ. 1145/DVD 17 τηλεφωνική κλήση), κατά την οποία ο δεύτερος αναφέρει στον πρώτο: «…αυτή η υπόθεση του ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ… που»ενδιαφέρεται ο… που είναι τριάντα επτά (37) άτομα, με έναν εξ με τα βιολογικά [εννοώντας τον Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ του Αχιλλέα, βουλευτή Σερρών από το 2015 μέχρι σήμερα]. Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του λέει πως αφορά τον «ΜΠΑΛΑΦΑ» και ο Π.Α. συμφωνεί. Ο Α. εν συνεχεία ρωτά: «Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;». Ο ΜΕΛΑΣ του απαντά: «Λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, ε… είχε γίνει μία συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι από τον ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ σε μια σύσκεψη… Λοιπόν και είπε ο Υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει. Λέω εγώ λοιπόν τότε επειδή είχαμε στείλει στην εε… ο φορέας που καθορίζει τους εμ… πώς να το πω, το την οποία παρέκκλιση θα μπορούσε να γίνει η την οποία αναγνώριση της παρέκκλισης είναι οοοο, η βιολογική… Εντάξει. Από ‘κει βγήκε. Εμείς ερχόμαστε και εφαρμόζουμε. Την πληρωμή… Λοιπόν.Είπα τότε λοιπόν ότι αφού έγινε αυτό και από πλευράς διαδικασιών έχει αποδεχτεί γιατί είναι ρητό ότι ο παραγωγός ασχέτως ποιόν έχει σαν σύμβουλο αναλαμβάνει μόνος του με προσωπική ευθύνη… Τη δήλωση και ό,τι γίνεται εκεί… Και έληξε αυτό το πράγμα γιατί δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο εεε η μόνη λύση, είχε περάσει και νομοτεχνική για να μπορέσουμε να τον… μήπως μπορούμε να τον βοηθήσουμε, αλλά και η νομοτεχνική είπε ότι με βάση την… το θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Άρα η μόνη λύση που ήταν και είπαμε τότε και είπε και ο Υπουργός ας πούμε ότι φέρε το, ήτανε… Να να κάνουν αυτοί μία Ιεραρχική Προσφυγή στον Υπουργό πλέον. Γιατί δεν είχε λόγο σ’ εμάς.Ο Υπουργός είχε… έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι με την Ιεραρχική Προσφυγή αυτή την κάνει αποδεκτή έτσι όπως είναι, μας την στέλνει και πληρώνουμε ή στέλνει στην Υπηρεσία το θέμα για να το δει πώς είναι και η Υπηρεσία κοιτάει να το στρογγυλέψει λίγο, για να πει ναι μεν προβλέπεται από ‘κει, εντάξει, αλλά εδώ πέρα έχουμε μία περίπτωση που αυτός ο άνθρωπος ξέρω ‘γω είχε πάει, είχε προβλήματα υγείας… Ναι… εεεεμ παρακαλούμε… όχι παρακαλούμε ότι θέτεις στον Υπουργό το θέμα προς δική του αποδοχή ή απόρριψη… Και ο Υπουργός λέει αποδεκτό».Την 05/11/2021 συνομιλούν οι Δημήτριος ΜΕΛΑΣ και Ν. Κ., συνεργάτης του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (υπ’ αριθ. 4693/DVD 38 τηλεφωνική κλήση) σε σχέση με το θέμα του «ΜΠΑΛΑΦΑ», και ο Ν/Κ/ αναφέρει στον Δημήτριο ΜΕΛΑ ότι συμφωνούν με τον ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ [εννοώντας τον Νικόλαο ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ του Δημητρίου, Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων], εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα, να ικανοποιηθεί το αίτημά του. Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του απαντά ότι για κρατικά χρήματα πρόκειται και ο ΝΚ τον ρωτά εάν υπάρχει πρόβλημα με αυτό, όμως ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του απαντά πως δεν υπάρχει.Ο Ν.Κ. συνεχίζει λέγοντας: «Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα, τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερα το θέμα… Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, θα το κάνουμε». Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του αναφέρει στη συνέχεια κάποια προβλήματα μεταξύ των Υπηρεσιών που έχουν ανακύψει σε σχέση με αυτό το θέμα και ο ΝΚ. του απαντά: «λοιπόν Δημήτρη, παίρνεις εε… παίρνεις το οκ. Μπορείς να το φτιάξεις του ανθρώπου; Ήρθε εκεί και χτυπιόταν».Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ συμφωνεί, αλλά του αναφέρει πως έχει γίνει μία Ιεραρχική Προσφυγή στον Υπουργό και πως θα πρέπει να αποσταλεί κάτι που να αναφέρει ότι έχει γίνει αποδεκτή, ώστε να μπορέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να το εντάξει στην πληρωμή. Ο ΝΚ του απαντά: «Ωραία, τι… τι… τι να κάνω τώρα δηλαδή; Τι να κάνω για να προλάβω μέχρι την Δευτέρα;», ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του απαντά πως θα δει τι μπορεί να γίνει διαδικαστικά και ο…”