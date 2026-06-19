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Άγγελος Σικελιανός, ο μυστικιστής ποιητής: Το μεγάλο όραμα των Δελφών, το Νόμπελ που δεν ήρθε ποτέ και το τραγικό τέλος
Άγγελος Σικελιανός, ο μυστικιστής ποιητής: Το μεγάλο όραμα των Δελφών, το Νόμπελ που δεν ήρθε ποτέ και το τραγικό τέλος
Μια ζωή αφιερωμένη στην ποίηση, στα μεγάλα οράματα και στην αδιάκοπη αναζήτηση του πνευματικού μεγαλείου - Έφυγε σαν σήμερα το 1951
Σαν σήμερα, στις 19 Ιουνίου 1951, η Ελλάδα αποχαιρετούσε μία από τις σημαντικότερες μορφές των γραμμάτων της. Ο Άγγελος Σικελιανός, ο ποιητής που επιχείρησε να συνδέσει την ελληνική παράδοση με ένα παγκόσμιο όραμα πνευματικής αναγέννησης, άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα σε ηλικία 67 ετών.
Περισσότερο από ποιητής, ο Σικελιανός υπήρξε μια εμβληματική πνευματική φυσιογνωμία, που επιδίωξε να δώσει στην ποίηση έναν ευρύτερο ρόλο. Να γίνει δύναμη αφύπνισης του ανθρώπου και γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς.
Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 15 Μαρτίου 1884. Ήταν το τελευταίο από τα πέντε παιδιά μιας οικογένειας με έντονη πνευματική καλλιέργεια. Από μικρός ήρθε σε επαφή με τη λογοτεχνία, τη μουσική, τις λαϊκές παραδόσεις και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Ιονίου, στοιχεία που αργότερα θα αποτυπωθούν έντονα στο έργο του.
Το 1900 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει Νομική, όμως η έλξη που ασκούσαν πάνω του η τέχνη και η ποίηση αποδείχθηκε ισχυρότερη. Εγκατέλειψε τις σπουδές του και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη λογοτεχνική δημιουργία, ακολουθώντας έναν δρόμο που λίγοι μπορούσαν τότε να προβλέψουν ότι θα τον οδηγούσε στην κορυφή της ελληνικής ποίησης.
Ο «Αλαφροΐσκιωτος», που γράφτηκε το 1907 και εκδόθηκε δύο χρόνια αργότερα, θεωρείται ένα από τα έργα-σταθμούς της νεοελληνικής ποίησης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ποιητική σύνθεση γράφτηκε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, σε μια όαση της δυτικής ερήμου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του Σικελιανού στην Αίγυπτο.
Η έμπνευση που άντλησε από το ταξίδι, σε συνδυασμό με τη βαθιά σύνδεσή του με τη φύση και τον ελληνικό κόσμο, γέννησαν ένα έργο που καθιέρωσε οριστικά το όνομά του στα ελληνικά γράμματα.
Περισσότερο από ποιητής, ο Σικελιανός υπήρξε μια εμβληματική πνευματική φυσιογνωμία, που επιδίωξε να δώσει στην ποίηση έναν ευρύτερο ρόλο. Να γίνει δύναμη αφύπνισης του ανθρώπου και γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς.
Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 15 Μαρτίου 1884. Ήταν το τελευταίο από τα πέντε παιδιά μιας οικογένειας με έντονη πνευματική καλλιέργεια. Από μικρός ήρθε σε επαφή με τη λογοτεχνία, τη μουσική, τις λαϊκές παραδόσεις και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Ιονίου, στοιχεία που αργότερα θα αποτυπωθούν έντονα στο έργο του.
Το 1900 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει Νομική, όμως η έλξη που ασκούσαν πάνω του η τέχνη και η ποίηση αποδείχθηκε ισχυρότερη. Εγκατέλειψε τις σπουδές του και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη λογοτεχνική δημιουργία, ακολουθώντας έναν δρόμο που λίγοι μπορούσαν τότε να προβλέψουν ότι θα τον οδηγούσε στην κορυφή της ελληνικής ποίησης.
Η πρώτη αναγνώρισηΗ μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τον «Αλαφροΐσκιωτο», ένα έργο που προκάλεσε αίσθηση στους λογοτεχνικούς κύκλους των αρχών του 20ού αιώνα. Μέσα από εικόνες της ελληνικής φύσης, συμβολισμούς και βαθύ λυρισμό, ο Σικελιανός διαμόρφωσε ένα ξεχωριστό ποιητικό σύμπαν, το οποίο σύντομα τον κατέταξε ανάμεσα στους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της γενιάς του.
Ο «Αλαφροΐσκιωτος», που γράφτηκε το 1907 και εκδόθηκε δύο χρόνια αργότερα, θεωρείται ένα από τα έργα-σταθμούς της νεοελληνικής ποίησης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ποιητική σύνθεση γράφτηκε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, σε μια όαση της δυτικής ερήμου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του Σικελιανού στην Αίγυπτο.
Η έμπνευση που άντλησε από το ταξίδι, σε συνδυασμό με τη βαθιά σύνδεσή του με τη φύση και τον ελληνικό κόσμο, γέννησαν ένα έργο που καθιέρωσε οριστικά το όνομά του στα ελληνικά γράμματα.
Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή τουΗ προσωπική ζωή του Σικελιανού υπήρξε εξίσου έντονη με τη δημιουργική του πορεία. Δύο γυναίκες άφησαν βαθύ αποτύπωμα στη ζωή και το έργο του, συνδέοντας το όνομά τους με διαφορετικές περιόδους της διαδρομής του.
Η πρώτη ήταν η Εύα Πάλμερ, η εύπορη Αμερικανίδα που γνώρισε το 1906 και παντρεύτηκε έναν χρόνο αργότερα. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια ενός συνηθισμένου γάμου. Η Πάλμερ έγινε συνοδοιπόρος στα καλλιτεχνικά και πνευματικά του οράματα, μοιράστηκε τις ανησυχίες του και στήριξε οικονομικά τις μεγάλες πρωτοβουλίες που ανέλαβε.
Τρεις δεκαετίες αργότερα, η ζωή του πήρε διαφορετική τροπή όταν γνώρισε την Άννα Καραμάνη, σύζυγο του γνωστού φυματιολόγου Γεωργίου Καραμάνη. Ο έρωτάς τους υπήρξε τόσο δυνατός ώστε οδήγησε στον χωρισμό του από την Εύα Πάλμερ.
Ο γάμος τους τελέστηκε το 1940 και η Άννα παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι το τέλος της ζωής του, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, της φτώχειας και της επιδείνωσης της υγείας του.
Οι δύο τους πίστεψαν ότι οι Δελφοί μπορούσαν να αποκτήσουν ξανά τον συμβολικό ρόλο που είχαν στην αρχαιότητα και να λειτουργήσουν ως τόπος συνάντησης των λαών.
Ο Σικελιανός οραματιζόταν τη δημιουργία μιας παγκόσμιας πνευματικής κοινότητας, στην οποία οι άνθρωποι θα ενώνονταν μέσα από τον πολιτισμό, την τέχνη και τις κοινές αξίες. Η λεγόμενη «Δελφική Ιδέα» υπήρξε το μεγαλύτερο όραμα της ζωής του.
Για τον ποιητή, οι Δελφοί δεν ήταν απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος. Ήταν το πνευματικό κέντρο της ανθρωπότητας, ένα σημείο όπου η αρχαία ελληνική σκέψη μπορούσε να συναντήσει τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Πίστευε ότι μετά τις καταστροφές και τις συγκρούσεις του 20ού αιώνα, οι λαοί είχαν ανάγκη από έναν νέο ηθικό προσανατολισμό.
Από αυτή την ιδέα γεννήθηκαν οι περίφημες Δελφικές Εορτές του 1927 και του 1930. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν παραστάσεις αρχαίου δράματος, μουσική, αθλητικούς αγώνες και λαϊκές τέχνες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον προσωπικοτήτων από ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, το κόστος ήταν τεράστιο και το ζευγάρι δαπάνησε μεγάλο μέρος της προσωπικής του περιουσίας για την πραγματοποίησή τους.
Αυτές οι αναζητήσεις τον έφεραν κοντά στον Νίκο Καζαντζάκη, με τον οποίο ανέπτυξε μια βαθιά σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Οι δύο άνδρες μοιράζονταν κοινές αγωνίες για τη μοίρα του ανθρώπου, τον ρόλο του πνεύματος και τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο.
Σύμφωνα μάλιστα με αφήγηση του Καζαντζάκη, ο Σικελιανός είχε φτάσει κάποτε στο σημείο να επιχειρήσει την «ανάσταση» ενός νεκρού, πιστεύοντας στη δύναμη της πνευματικής ενέργειας. Το περιστατικό παραμένει μία από τις πιο παράξενες ιστορίες που συνδέονται με το όνομά του και αποκαλύπτει το βάθος των μεταφυσικών αναζητήσεων που χαρακτήριζαν τον ποιητή.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, η ποίησή του απέκτησε έντονο πατριωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Μέσα από το έργο του εξέφρασε τον πόνο ενός λαού που βρισκόταν υπό κατοχή, αλλά και την πίστη ότι η ελευθερία θα επιστρέψει.
Η κορυφαία στιγμή αυτής της περιόδου ήρθε στις 28 Φεβρουαρίου 1943, στην κηδεία του Κωστή Παλαμά. Χιλιάδες Αθηναίοι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο ποιητή, μετατρέποντας την τελετή σε μια σιωπηρή πράξη αντίστασης απέναντι στους κατακτητές.
Όταν ο Σικελιανός απήγγειλε το ποίημα «Παλαμάς» γνωστό και ως «Ηχήστε οι σάλπιγγες», το πλήθος συγκλονίστηκε. Για πολλούς ιστορικούς, εκείνη η στιγμή αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις πνευματικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της Κατοχής και μια από τις πιο έντονες δημόσιες εκφράσεις εθνικής αξιοπρέπειας.
Μπροστά στο φέρετρο ο Σικελιανός είπε πως εκεί ακουμπούσε όλη η Ελλάδα, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα συγκίνησης του πλήθους. Και στη συνέχεια απήγγειλε το ποίημα του Παλαμά, που είχε γράψει τα χαράματα της 28ης Φεβρουαρίου προς τιμήν του μεγάλου ποιητή.
«Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τὴ χώρα πέρα ὡς πέρα…
Βογκῆστε τύμπανα πολέμου… Οἱ φοβερὲς
σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στὸν ἀέρα!
Σ᾿ αὐτὸ τὸ φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ Ἑλλάδα! Ἕνα βουνὸ
μὲ δάφνες ἂν ὑψώσουμε ὡς τὸ Πήλιο κι ὣς τὴν Ὄσσα,
κι ἂν τὸ πυργώσουμε ὡς τὸν ἕβδομο οὐρανό,
ποιὸν κλεῖ, τί κι ἂν τὸ πεῖ ἡ δικιά μου γλώσσα;
Μὰ ἐσὺ Λαέ, ποὺ τὴ φτωχή σου τὴ μιλιά,
Ἥρωας τὴν πῆρε καὶ τὴν ὕψωσε ὡς τ᾿ ἀστέρια,
μεράσου τώρα τὴ θεϊκὴ φεγγοβολιὰ
τῆς τέλειας δόξας του, ἀνασήκωσ᾿ τον στὰ χέρια
γιγάντιο φλάμπουρο κι ἀπάνω ἀπὸ μᾶς
ποὺ τὸν ὑμνοῦμε μὲ καρδιὰ ἀναμμένη,
πὲς μ᾿ ἕνα μόνο ἀνασασμόν: «Ὁ Παλαμᾶς!»,
ν᾿ ἀντιβογκήσει τ᾿ ὄνομά του ἡ οἰκουμένη!
Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τὴ χώρα πέρα ὡς πέρα…
Βογκῆστε τύμπανα πολέμου… Οἱ φοβερὲς
σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στὸν ἀέρα!
Σ᾿ αὐτὸ τὸ φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ Ἑλλάδα! Ἕνας λαός,
σηκώνοντας τὰ μάτια του τὴ βλέπει…
κι ἀκέριος φλέγεται ὡς μὲ τ᾿ ἄδυτο ὁ Ναός,
κι ἀπὸ ψηλὰ νεφέλη Δόξας τόνε σκέπει.
Τί πάνωθέ μας, ὅπου ὁ ἄρρητος παλμὸς
τῆς αἰωνιότητας, ἀστράφτει αὐτὴν τὴν ὥρα
Ὀρφέας, Ἡράκλειτος, Αἰσχύλος, Σολωμὸς
τὴν ἅγια δέχονται ψυχὴ τὴν τροπαιοφόρα,
ποὺ ἀφοῦ τὸ ἔργο της θεμέλιωσε βαθιὰ
στὴ γῆν αὐτὴν μὲ μίαν ἰσόθεη Σκέψη,
τὸν τρισμακάριο τώρα πάει ψηλὰ τὸν Ἴακχο
μὲ τοὺς ἀθάνατους θεοὺς γιὰ νὰ χορέψει.
Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τὴ χώρα πέρα ὡς πέρα…
Βόγκα Παιάνα! Οἱ σημαῖες οἱ φοβερὲς
τῆς Λευτεριᾶς ξεδιπλωθεῖτε στὸν ἀέρα!».
Ο Σικελιανός προτάθηκε συνολικά πέντε φορές για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Παρά τη διεθνή αναγνώριση που απολάμβανε και την υποστήριξη σημαντικών πνευματικών προσωπικοτήτων της εποχής, δεν κατάφερε ποτέ να τιμηθεί με τη διάκριση, γεγονός που πολλοί θεωρούν έως σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αδικίες απέναντι στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα.
Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές του 20ού αιώνα, τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε χωρίς οικονομική άνεση. Ένα μεγάλο μέρος των πόρων που διέθετε είχε αφιερωθεί στην πραγματοποίηση της Δελφικής Ιδέας, ενώ οι θυσίες που απαιτήθηκαν για τις Δελφικές Εορτές είχαν εξαντλήσει σημαντικά οικονομικά αποθέματα.
Το τέλος ήρθε με τραγικό τρόπο. Στις αρχές Ιουνίου του 1951, εξαιτίας ενός μοιραίου λάθους της οικιακής βοηθού του, έλαβε απολυμαντικό αντί για το φάρμακό του με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα εσωτερικά.
Έπειτα από ημέρες νοσηλείας, άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Ιουνίου 1951.
Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Άγγελος Σικελιανός εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στο πάνθεον των Ελλήνων ποιητών.
Τρεις δεκαετίες αργότερα, η ζωή του πήρε διαφορετική τροπή όταν γνώρισε την Άννα Καραμάνη, σύζυγο του γνωστού φυματιολόγου Γεωργίου Καραμάνη. Ο έρωτάς τους υπήρξε τόσο δυνατός ώστε οδήγησε στον χωρισμό του από την Εύα Πάλμερ.
Ο γάμος τους τελέστηκε το 1940 και η Άννα παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι το τέλος της ζωής του, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, της φτώχειας και της επιδείνωσης της υγείας του.
Το μεγάλο όραμα των ΔελφώνΗ συνεργασία του με την Εύα Πάλμερ γέννησε ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα του 20ού αιώνα.
Οι δύο τους πίστεψαν ότι οι Δελφοί μπορούσαν να αποκτήσουν ξανά τον συμβολικό ρόλο που είχαν στην αρχαιότητα και να λειτουργήσουν ως τόπος συνάντησης των λαών.
Ο Σικελιανός οραματιζόταν τη δημιουργία μιας παγκόσμιας πνευματικής κοινότητας, στην οποία οι άνθρωποι θα ενώνονταν μέσα από τον πολιτισμό, την τέχνη και τις κοινές αξίες. Η λεγόμενη «Δελφική Ιδέα» υπήρξε το μεγαλύτερο όραμα της ζωής του.
Για τον ποιητή, οι Δελφοί δεν ήταν απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος. Ήταν το πνευματικό κέντρο της ανθρωπότητας, ένα σημείο όπου η αρχαία ελληνική σκέψη μπορούσε να συναντήσει τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Πίστευε ότι μετά τις καταστροφές και τις συγκρούσεις του 20ού αιώνα, οι λαοί είχαν ανάγκη από έναν νέο ηθικό προσανατολισμό.
Από αυτή την ιδέα γεννήθηκαν οι περίφημες Δελφικές Εορτές του 1927 και του 1930. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν παραστάσεις αρχαίου δράματος, μουσική, αθλητικούς αγώνες και λαϊκές τέχνες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον προσωπικοτήτων από ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, το κόστος ήταν τεράστιο και το ζευγάρι δαπάνησε μεγάλο μέρος της προσωπικής του περιουσίας για την πραγματοποίησή τους.
Ο μυστικιστής ποιητής και η φιλία με τον ΚαζαντζάκηΟ Σικελιανός δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος ποιητής, αλλά και μια προσωπικότητα που εντυπωσίαζε όσους τον γνώριζαν. Ενδιαφερόταν βαθιά για τον μυστικισμό, τον ορφισμό, τις θρησκευτικές παραδόσεις και την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Πίστευε ότι η ποίηση μπορούσε να αποτελέσει δρόμο προς μια ανώτερη αλήθεια.
Αυτές οι αναζητήσεις τον έφεραν κοντά στον Νίκο Καζαντζάκη, με τον οποίο ανέπτυξε μια βαθιά σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Οι δύο άνδρες μοιράζονταν κοινές αγωνίες για τη μοίρα του ανθρώπου, τον ρόλο του πνεύματος και τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο.
Σύμφωνα μάλιστα με αφήγηση του Καζαντζάκη, ο Σικελιανός είχε φτάσει κάποτε στο σημείο να επιχειρήσει την «ανάσταση» ενός νεκρού, πιστεύοντας στη δύναμη της πνευματικής ενέργειας. Το περιστατικό παραμένει μία από τις πιο παράξενες ιστορίες που συνδέονται με το όνομά του και αποκαλύπτει το βάθος των μεταφυσικών αναζητήσεων που χαρακτήριζαν τον ποιητή.
Από τους Βαλκανικούς Πολέμους στην Εθνική ΑντίστασηΗ πορεία του Σικελιανού δεν περιορίστηκε στον κόσμο των γραμμάτων. Συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους και έζησε από κοντά τις μεγάλες ανατροπές που σημάδεψαν την Ελλάδα του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, η ποίησή του απέκτησε έντονο πατριωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Μέσα από το έργο του εξέφρασε τον πόνο ενός λαού που βρισκόταν υπό κατοχή, αλλά και την πίστη ότι η ελευθερία θα επιστρέψει.
Η κορυφαία στιγμή αυτής της περιόδου ήρθε στις 28 Φεβρουαρίου 1943, στην κηδεία του Κωστή Παλαμά. Χιλιάδες Αθηναίοι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο ποιητή, μετατρέποντας την τελετή σε μια σιωπηρή πράξη αντίστασης απέναντι στους κατακτητές.
Όταν ο Σικελιανός απήγγειλε το ποίημα «Παλαμάς» γνωστό και ως «Ηχήστε οι σάλπιγγες», το πλήθος συγκλονίστηκε. Για πολλούς ιστορικούς, εκείνη η στιγμή αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις πνευματικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της Κατοχής και μια από τις πιο έντονες δημόσιες εκφράσεις εθνικής αξιοπρέπειας.
Μπροστά στο φέρετρο ο Σικελιανός είπε πως εκεί ακουμπούσε όλη η Ελλάδα, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα συγκίνησης του πλήθους. Και στη συνέχεια απήγγειλε το ποίημα του Παλαμά, που είχε γράψει τα χαράματα της 28ης Φεβρουαρίου προς τιμήν του μεγάλου ποιητή.
«Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τὴ χώρα πέρα ὡς πέρα…
Βογκῆστε τύμπανα πολέμου… Οἱ φοβερὲς
σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στὸν ἀέρα!
Σ᾿ αὐτὸ τὸ φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ Ἑλλάδα! Ἕνα βουνὸ
μὲ δάφνες ἂν ὑψώσουμε ὡς τὸ Πήλιο κι ὣς τὴν Ὄσσα,
κι ἂν τὸ πυργώσουμε ὡς τὸν ἕβδομο οὐρανό,
ποιὸν κλεῖ, τί κι ἂν τὸ πεῖ ἡ δικιά μου γλώσσα;
Μὰ ἐσὺ Λαέ, ποὺ τὴ φτωχή σου τὴ μιλιά,
Ἥρωας τὴν πῆρε καὶ τὴν ὕψωσε ὡς τ᾿ ἀστέρια,
μεράσου τώρα τὴ θεϊκὴ φεγγοβολιὰ
τῆς τέλειας δόξας του, ἀνασήκωσ᾿ τον στὰ χέρια
γιγάντιο φλάμπουρο κι ἀπάνω ἀπὸ μᾶς
ποὺ τὸν ὑμνοῦμε μὲ καρδιὰ ἀναμμένη,
πὲς μ᾿ ἕνα μόνο ἀνασασμόν: «Ὁ Παλαμᾶς!»,
ν᾿ ἀντιβογκήσει τ᾿ ὄνομά του ἡ οἰκουμένη!
Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τὴ χώρα πέρα ὡς πέρα…
Βογκῆστε τύμπανα πολέμου… Οἱ φοβερὲς
σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στὸν ἀέρα!
Σ᾿ αὐτὸ τὸ φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ Ἑλλάδα! Ἕνας λαός,
σηκώνοντας τὰ μάτια του τὴ βλέπει…
κι ἀκέριος φλέγεται ὡς μὲ τ᾿ ἄδυτο ὁ Ναός,
κι ἀπὸ ψηλὰ νεφέλη Δόξας τόνε σκέπει.
Τί πάνωθέ μας, ὅπου ὁ ἄρρητος παλμὸς
τῆς αἰωνιότητας, ἀστράφτει αὐτὴν τὴν ὥρα
Ὀρφέας, Ἡράκλειτος, Αἰσχύλος, Σολωμὸς
τὴν ἅγια δέχονται ψυχὴ τὴν τροπαιοφόρα,
ποὺ ἀφοῦ τὸ ἔργο της θεμέλιωσε βαθιὰ
στὴ γῆν αὐτὴν μὲ μίαν ἰσόθεη Σκέψη,
τὸν τρισμακάριο τώρα πάει ψηλὰ τὸν Ἴακχο
μὲ τοὺς ἀθάνατους θεοὺς γιὰ νὰ χορέψει.
Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τὴ χώρα πέρα ὡς πέρα…
Βόγκα Παιάνα! Οἱ σημαῖες οἱ φοβερὲς
τῆς Λευτεριᾶς ξεδιπλωθεῖτε στὸν ἀέρα!».
Οι υποψηφιότητες για το ΝόμπελΗ φήμη του Σικελιανού είχε ξεπεράσει προ πολλού τα ελληνικά σύνορα. Το έργο του μεταφραζόταν στο εξωτερικό και σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων αναγνώριζαν την αξία του.
Ο Σικελιανός προτάθηκε συνολικά πέντε φορές για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Παρά τη διεθνή αναγνώριση που απολάμβανε και την υποστήριξη σημαντικών πνευματικών προσωπικοτήτων της εποχής, δεν κατάφερε ποτέ να τιμηθεί με τη διάκριση, γεγονός που πολλοί θεωρούν έως σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αδικίες απέναντι στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα.
Το τραγικό τέλος και τα δύσκολα τελευταία χρόνιαΤα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν είχαν τη λάμψη που θα περίμενε κανείς για έναν δημιουργό του βεληνεκούς του. Οι οικονομικές δυσκολίες, τα προβλήματα υγείας και η αίσθηση ότι το δελφικό όραμα δεν δικαιώθηκε όσο ο ίδιος επιθυμούσε βάραιναν ολοένα περισσότερο την καθημερινότητά του.
Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές του 20ού αιώνα, τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε χωρίς οικονομική άνεση. Ένα μεγάλο μέρος των πόρων που διέθετε είχε αφιερωθεί στην πραγματοποίηση της Δελφικής Ιδέας, ενώ οι θυσίες που απαιτήθηκαν για τις Δελφικές Εορτές είχαν εξαντλήσει σημαντικά οικονομικά αποθέματα.
Το τέλος ήρθε με τραγικό τρόπο. Στις αρχές Ιουνίου του 1951, εξαιτίας ενός μοιραίου λάθους της οικιακής βοηθού του, έλαβε απολυμαντικό αντί για το φάρμακό του με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα εσωτερικά.
Έπειτα από ημέρες νοσηλείας, άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Ιουνίου 1951.
Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Άγγελος Σικελιανός εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στο πάνθεον των Ελλήνων ποιητών.
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