Μαρινάκης για την έκθεση κατά της Τουρκίας: Έπεσαν οι μάσκες των ψευτοπατριωτών, δικαιώθηκαν οι ελληνικές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο

Απευθυνόμενος σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είπε ότι «έπεσαν οι μάσκες»

έπεσαν οι μάσκες» για δύο λόγους. Όπως είπε, ο πρώτος αφορά όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.



«Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά “πήγαν στον κουβά” όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε τον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μία τακτική “ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται”».







Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα και στη στάση των Ελλήνων ευρωβουλευτών, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί τον δεύτερο λόγο για τον οποίο «έπεσαν οι μάσκες».



«Ο δεύτερος λόγος που έπεσαν οι μάσκες είναι οι ψήφοι των Ελλήνων ευρωβουλευτών, αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που “διεκδικούν το μονοπώλιο” στην “πατριωτική συνείδηση”, στο Ευρωκοινοβούλιο», ανέφερε.







Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αναλυτικά και στη στάση των Ελλήνων ευρωβουλευτών κατά την ψηφοφορία. Όπως είπε, υπέρ της έκθεσης τάχθηκαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, αρνητική ψήφο έδωσαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αποχή επέλεξαν ο κ. Φράγκος από την Ελληνική Λύση, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σαλβανίδης και κυρία Κουντουρά, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Αλαβάνος, Νικολάου και Παπαδάκης, καθώς και η κυρία Λατινοπούλου.



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Παράλληλα, επεσήμανε ότι αρνητική στάση κράτησε και η ευρωομάδα «Πατριώτες», στην οποία συμμετέχει η κυρία Λατινοπούλου. «Υπάρχει η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στη συζήτηση για το άρθρο 16 και τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ «να σταματήσουν να παίζουν με τις λέξεις». Υποστήριξε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 έχει καθυστερήσει για πολλές δεκαετίες, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη στάση που είχε τηρήσει το ΠΑΣΟΚ πριν από περίπου είκοσι χρόνια.



Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στη θεσμοθέτηση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, ωστόσο εκτίμησε ότι η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει και αλλαγές στο άρθρο 16. «Να σταματήσει η χώρα να αποτελεί και σε επίπεδο Συντάγματος μια θλιβερή εξαίρεση», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι που επιθυμούν να σπουδάσουν σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο εντός Ελλάδας θα πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα.



Πυρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , με αφορμή τη στάση που τήρησαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές κατά την ψηφοφορία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία . Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη διαδικασία ανέδειξε τις πραγματικές θέσεις όσων ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά ζητήματα, ενώ έκανε λόγο για πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που επιχειρούν να εμφανίζονται ως οι μοναδικοί εκφραστές του πατριωτισμού. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «» για δύο λόγους. Όπως είπε, ο πρώτος αφορά όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.«Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά “πήγαν στον κουβά” όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε τον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μία τακτική “ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται”».Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις, απολύτως», διαψεύδοντας -όπως είπε- όσους ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική στα εθνικά θέματα.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα και στη στάση των Ελλήνων ευρωβουλευτών, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί τον δεύτερο λόγο για τον οποίο «έπεσαν οι μάσκες».«Ο δεύτερος λόγος που έπεσαν οι μάσκες είναι οι ψήφοι των Ελλήνων ευρωβουλευτών, αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που “διεκδικούν το μονοπώλιο” στην “πατριωτική συνείδηση”, στο Ευρωκοινοβούλιο», ανέφερε.Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «δικαιώνει απολύτως τις ελληνικές θέσεις» και, όπως ανέφερε, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς όσων κατηγορούν την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα στην εξωτερική πολιτική. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στον διάλογο, χωρίς όμως εκπτώσεις στις εθνικές θέσεις, προσθέτοντας ότι η χώρα ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και επιρροή.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αναλυτικά και στη στάση των Ελλήνων ευρωβουλευτών κατά την ψηφοφορία. Όπως είπε, υπέρ της έκθεσης τάχθηκαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, αρνητική ψήφο έδωσαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αποχή επέλεξαν ο κ. Φράγκος από την Ελληνική Λύση, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σαλβανίδης και κυρία Κουντουρά, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Αλαβάνος, Νικολάου και Παπαδάκης, καθώς και η κυρία Λατινοπούλου.Παράλληλα, επεσήμανε ότι αρνητική στάση κράτησε και η ευρωομάδα «Πατριώτες», στην οποία συμμετέχει η κυρία Λατινοπούλου. «Υπάρχει η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στη συζήτηση για το άρθρο 16 και τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ «να σταματήσουν να παίζουν με τις λέξεις». Υποστήριξε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 έχει καθυστερήσει για πολλές δεκαετίες, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη στάση που είχε τηρήσει το ΠΑΣΟΚ πριν από περίπου είκοσι χρόνια.Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στη θεσμοθέτηση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, ωστόσο εκτίμησε ότι η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει και αλλαγές στο άρθρο 16. «Να σταματήσει η χώρα να αποτελεί και σε επίπεδο Συντάγματος μια θλιβερή εξαίρεση», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι που επιθυμούν να σπουδάσουν σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο εντός Ελλάδας θα πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα.

«Η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία εφαρμογή» Για την ακρίβεια και τη νέα πλατφόρμα «Πόσο Κάνει», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αν επρόκειτο για τη μοναδική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, θα ήταν «άνευ ουσίας». Ωστόσο, όπως είπε, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα, η πλατφόρμα αποτελεί «ένα ακόμα όπλο στον καταναλωτή».



Εξήγησε ότι μέσω της πλατφόρμας ο πολίτης μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο ανά προϊόν και σούπερ μάρκετ, αλλά και για ένα σύνολο προϊόντων, να βλέπει πού μπορεί να το προμηθευτεί φθηνότερα, να κάνει συγκρίσεις από μέρα σε μέρα και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία εφαρμογή. «Αν πιστεύαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη και πιο επίμονη εισαγόμενη ακρίβεια των τελευταίων δεκαετιών με μία εφαρμογή, θα ήμασταν σε άλλο σύμπαν», είπε. Προσέθεσε ότι η βασική απάντηση είναι οι αυξήσεις εισοδημάτων, οι έλεγχοι, τα πρόστιμα και έκτακτα μέτρα, όπως το πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, που ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου.



Αναφερόμενος στο θέμα της ογκολογικής φροντίδας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε σε τρισέλιδο σημείωμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο, όπως είπε, περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία. Σε ερώτηση για το αν υπάρχει αριθμητικός στόχος στελέχωσης, με αφορμή αναφορά ότι η Ελλάδα έχει 641 νοσηλευτές ανά 1.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου έναντι διπλάσιου αριθμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε ότι «τα έχει όλα αναλυτικά το σημείωμα».



Για τα Στενά του Ορμούζ και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να πει, ούτε μπορεί να σχολιάσει επιχειρησιακά ζητήματα, εφόσον δεν υπάρχει κάτι «απτό και συγκεκριμένο από τα αρμόδια όργανα».



Σε ερώτηση για τα εργατικά ατυχήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε δημοσιευμένο πίνακα της Eurostat, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα με τα λιγότερα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη. Τόνισε ότι ακόμη και ένας τραυματισμός ή θάνατος εργαζομένου εν ώρα εργασίας είναι τραγικό γεγονός, αλλά υποστήριξε ότι η πραγματικότητα «δεν έχει καμία σχέση με αυτά που διαδίδονται».



Όταν ρωτήθηκε για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που αποδίδονται σε παθολογικά ή τροχαία αίτια, σημείωσε ότι η μέθοδος διάκρισης ισχύει σε όλη την Ευρώπη και δεν αποτελεί «αυθαίρετη ελληνική εφεύρεση». Όπως είπε, το αν ένα περιστατικό καταγράφεται ως εργατικό ατύχημα ή δυστύχημα αξιολογείται με βάση όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.



Προσέθεσε ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι ανεξάρτητη Αρχή καταμέτρησης και ότι τα στοιχεία αξιολογούνται κεντρικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατηγόρησε μάλιστα όσους επικαλούνται επιλεκτικά στοιχεία της Eurostat ή της ΕΛΣΤΑΤ, λέγοντας ότι όταν τα στοιχεία τούς βολεύουν τα αποδέχονται, ενώ όταν δείχνουν καλύτερη εικόνα για την Ελλάδα τα αμφισβητούν.



Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τις παρεμβάσεις του Προκόπη Παυλόπουλου και του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση σέβεται τη διάκριση των εξουσιών και ότι για κάθε υπόθεση που βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, απαντήσεις δίνει μόνο η Δικαιοσύνη.



«Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε ούτε μια ομιλία, ούτε μια συνέντευξη, ούτε τη Βουλή, ούτε οποιονδήποτε άλλο χώρο σε δικαστήριο», σημείωσε, λέγοντας ότι η υπόθεση έχει πάει στη Δικαιοσύνη, η οποία λαμβάνει αποφάσεις, τις εκδίδει και τις ανακοινώνει.



Σε επίμονη ερώτηση για το Predator και το ενδεχόμενο ξένη εταιρεία ή άλλο κράτος να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα υπουργών, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρωθυπουργός και όχι δικαστής ή εισαγγελέας. Υπογράμμισε ότι και οι νόμιμες επισυνδέσεις και η χρήση κακόβουλου λογισμικού ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, τόσο σε επίπεδο Πλημμελειοδικείου όσο και σε επίπεδο Αρείου Πάγου.



«Δεν είναι δουλειά κανενός πρωθυπουργού, ούτε κανενός εκπροσώπου της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας να κάνει έρευνα και να ζητάει απαντήσεις. Όλα αυτά τα κάνει η Δικαιοσύνη και μόνο», τόνισε.



Για τη 13ωρη εργασία και την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Όπως είπε, η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης κατά την τέταρτη ώρα υπερωρίας αξιοποιείται από «εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό εργαζομένων», συγκεκριμένα από το 0,4% του συνόλου.



Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, με βασικό εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία, όπως είπε, προστατεύει ήδη περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Προσέθεσε ότι η εφαρμογή της έχει οδηγήσει σε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών.



Αναφερόμενος στην έρευνα της ΓΣΕΕ, σημείωσε ότι παρουσιάζει ενδιαφέροντα ευρήματα, μεταξύ των οποίων ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων, το 63,9%, δεν εργάζεται υπερωριακά ή εργάζεται σπάνια. «Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που απαντούν σε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί για τη 13ωρη εργασία», είπε.



Τέλος, επανερχόμενος στο κράτος δικαίου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε στην κριτική του Προκόπη Παυλόπουλου, λέγοντας ότι οι απαντήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών δίνονται μόνο από τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου.



Όπως ανέφερε, η χώρα έχει μειώσει τις συστάσεις από επτά σε τέσσερις και έχει λιγότερες συστάσεις για ζητήματα κράτους δικαίου από 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Κομισιόν λέει ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου σε ζητήματα κράτους δικαίου και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 15 κράτη-μέλη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δουλειά της κυβέρνησης είναι να παρουσιάζει «την αντικειμενική πραγματικότητα και όχι υποκειμενικές απόψεις».

18.06.2026, 15:26