Μητσοτάκης: Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτείται εθνική ενότητα, η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τις δυσκολίες

«Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που παρακολούθησαν την παρέλαση μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το αόρατο νήμα που συνδέει τους Εύζωνες με τα υπερσύγχρονα drones»





Παράλληλα έστειλε μήνυμα για εθνική ενότητα μπροστά στα μεγάλα, τονίζοντας ότι «παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στους ταραγμένους καιρούς η Ελλάδα είναι μια χώρα που προχωρά μπροστά».







Αρχικά ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι «ο βοριάς που φύσηξε δυνατός σήμερα ήταν άνεμος ελπίδας αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που παρακολούθησαν την παρέλαση μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το αόρατο νήμα που συνδέει τους Εύζωνες με τα υπερσύγχρονα drones».







«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να χωρίζουμε τα μεγάλα από τα μικρά που είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός



Καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «θέλω με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χρόνια πολλά, η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της ομογένειας γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε η Ελλάδα είναι μια χώρα που προχωρά μπροστά».



Κλείσιμο Όλη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη Ο βοριάς που φύσηξε δυνατά σήμερα στο Σύνταγμα ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης.



Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν, είτε ζωντανά είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης, τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, γι’ αυτό το αόρατο νήμα το οποίο συνδέει τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα.



Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένα φάρος σταθερότητας σε μία εξαιρετικά ταραγμένη εποχή.



Μία χώρα η οποία δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα. Μία δύναμη ειρήνης. Μία χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον Ελληνισμό της Κύπρου.



«Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις στη δήλωσή του μετά τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας. Παράλληλα έστειλε μήνυμα για εθνική ενότητα μπροστά στα μεγάλα, τονίζοντας ότι «παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στους ταραγμένους καιρούς η Ελλάδα είναι μια χώρα που προχωρά μπροστά».Αρχικά ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι «ο βοριάς που φύσηξε δυνατός σήμερα ήταν άνεμος ελπίδας αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που παρακολούθησαν την παρέλαση μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το αόρατο νήμα που συνδέει τους Εύζωνες με τα υπερσύγχρονα drones».Σημειώνοντας στη συνέχεια ότι «ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς» τόνισε ότι «η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα ώστε η χώρα να είναι ασφαλής και να αποτελεί φάρο σταθερότητας σε μια ταραγμένη εποχή. Μια χώρα που προστατεύει τον ελληνισμό της Κύπρου».«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να χωρίζουμε τα μεγάλα από τα μικρά που είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης» πρόσθεσε ο πρωθυπουργόςΚαταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «θέλω με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χρόνια πολλά, η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της ομογένειας γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε η Ελλάδα είναι μια χώρα που προχωρά μπροστά».Ο βοριάς που φύσηξε δυνατά σήμερα στο Σύνταγμα ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης.Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν, είτε ζωντανά είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης, τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, γι’ αυτό το αόρατο νήμα το οποίο συνδέει τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα.Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένα φάρος σταθερότητας σε μία εξαιρετικά ταραγμένη εποχή.Μία χώρα η οποία δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα. Μία δύναμη ειρήνης. Μία χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον Ελληνισμό της Κύπρου.

Όμως, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ.



Απαιτείται κάτι ακόμα. Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων, από τα μικρά, τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.



Θέλω λοιπόν, επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας, να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά.



Η σκέψη μας είναι, πρωτίστως, στους Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν, και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά.



Χρόνια πολλά και πάλι.

25.03.2026, 12:55