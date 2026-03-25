Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου: Εντυπωσίασαν άρματα, πεζοναύτες και τα μαχητικά

Εντυπωσιακή ήταν η φετινή παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο Σύνταγμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:35 μ.μ.Στην παρέλαση πήραν μέρος μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών, ειδικών μονάδων και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ενώ κατά τη διάρκειά της πέταξαν στον ουρανό της πρωτεύουσας μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.Όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας θαύμασαν τα ελληνικά drones που αποτελούν «κόσμημα» για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Τον ουρανό της Αθήνας «έσκισαν» μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας που πέταξαν σε χαμηλό ύψος πάνω από το ΣύνταγμαΣτον αττικό ουρανό πέταξαν και ελικόπτερα Απάτσι αλλά και μεταγωγικά C-130.Το χειροκρότημα των πολιτών εισέπραξαν και τα άρματα μάχης που αποτελούν δύναμη πυρός του ελληνικού στρατού.H άσφαλτος σείστηκε από το πέρασμα των ανδρών της Προεδρικής Φρουράς.Στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας παρέλασαν και οι σημαίες των όπλων καθώς και οι σπουδαστές της Σχολής Ευελπίδων ενώ από πάνω τους συνέχιζαν τις πτήσεις τα ελληνικά μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας.Ξεχωριστή στιγμή η εμφάνιση των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων και των Μονάδων Υποβρυχίων Καταστροφών.Στην παρέλαση και η στρατονομία αλλά και άλλα όπλα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.Στο κέντρο της Αθήνας παρέλασαν και τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής που έκαναν θόρυβο με τις σειρήνες τους.Το κέντρο της Αθήνας γέμισε από νωρίς από κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση και να τιμήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις.Λίγο πριν ξεκινήσει η παρέλαση στρατιωτικά ελικόπτερα Απάτσι, μαχητικά Rafale και Mirage 200-5 απογειώθηκαν για να πετάξουν στον ουρανό της Αθήνας.Στον αττικό ουρανό θα πετάξουν και ιστορικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.Το επίσημο τελετουργικό της ημέρας ξεκίνησε από πολύ νωρίς, καθώς στις 06:21 έγινε ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ενώ στις 8 έγινε η επίσημη έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.