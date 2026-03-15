Κάλπες σε όλη τη χώρα για την εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών τριγμών
Κάλπες σε όλη τη χώρα για την εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών τριγμών
Περίπου 6.000 υποψήφιοι διεκδικούν 4.000 θέσεις στο συνέδριο, με τις συμμαχίες να αναδιατάσσονται μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και τη συμμετοχή να εκτιμάται έως και 100.000 μέλη
Κάλπες ανά την Ελλάδα στήνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή Συνέδρων, αναζητώντας εναγωνίως και το «αντίδοτο» στη μεγάλη εσωτερική αναταραχή από τα «φάλτσα» της διεύρυνσης, της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και την «ακούνητη βελόνα».
Το μέτωπο κορυφαίων στελεχών απέναντι στη διαγραφή του αντιπροέδρου της βουλής από την κοινοβουλευτική ομάδα παραπέμπει και στην ευρύτερη κινητικότητα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εν’ όψει του Συνεδρίου και αλλάζει διαρκώς τον «χάρτη» των συμμαχιών, παρότι η προεδρική πλευρά προσέρχεται στις κάλπες φιλοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει στην όχθη της το 60% των Συνέδρων και πλέον. Η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου φαίνεται πάντως ότι ενεργοποίησε τις τελευταίες ώρες την υπό διαμόρφωση συμμαχία του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου δια των επιτελείων τους, που στοχεύουν στην αναβάθμιση του αποτυπώματος στο σώμα των Συνέδρων, ενώ και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που διαθέτει δίκτυο πολιτικών φίλων στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια υπολογίζει στην καταγραφή μιας ισχυρής εσωκομματικής δυναμικής προς το Συνέδριο.
Ο Χάρης Δούκας ψήφισε στην κάλπη που έχει στηθεί στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, ο Παύλος Γερουλάνος σε άλλο εκλογικό κέντρο της Αθήνας, ο Γιώργος Παπανδρέου στην Πάτρα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θα κάνει περιοδεία στις κάλπες της Ανατολικής Αττικής, η Άννα Διαμαντοπούλου στη Γλυφάδα, ο Μιχάλης Κατρίνης στην Ηλεία και οι περισσότεροι βουλευτές έχουν προβλέψει επίσης να βρεθούν στις περιοχές τους, δίπλα στους ψηφοφόρους τους. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματίσει να ψηφίσει στη Δυτική Αθήνα και δη στο Περιστέρι.
Οι προβλέψεις λένε ότι η συμμετοχή μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τις 100.000. Παρότι το «κλίμα» για το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική στις δημοσκοπήσεις, η μεγάλη αναμέτρηση για την εκλογή Συνέδρων εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκλέγονται και οι περισσότεροι Σύνεδροι- εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη όπου έχουν στηθεί εκλογικά κέντρα και εκτός των μεγάλων πόλεων. Εως τις 12 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει 23.000 άτομα στις πέντε περιοχές που υπάρχουν τάμπλετ για την ψηφοφορία (Αθήνα- Θεσσαλονίκη - Λάρισα- Ηράκλειο και Αχαϊα).
Οι υποψήφιοι είναι περίπου 6.000 και θα εκλεγούν 4.000 στους οποίους θα προστεθούν και τα αριστίνδην μέλη- ο αριθμός τους ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1000. Η καταμέτρηση το βράδυ θα δείξει την κινητικότητα, τις μεγαλύτερες ή τις μικρότερες συσπειρώσεις γύρω από τους κορυφαίους και ως εκ τούτου το παζλ των συσχετισμών στο Συνέδριο. Αρκετά μέλη του ΠΑΣΟΚ απέφυγαν να θέσουν το προηγούμενο διάστημα υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο λόγω του οικονομικού κόστους για το ταξίδι και τη διαμονή στην Αθήνα τις ημέρες της διεξαγωγής του, από τις 27 μέχρι και τις 29 Μαρτίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι μαζική η σημερινή συμμετοχή στις κάλπες, κάτι που παρατηρείται κάθε φορά στο ΠΑΣΟΚ, όταν οργανώνονται οι ψηφοφορίες για την εκλογή Συνέδρων.
Δείτε ΕΔΩ όλα τα εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα
Το μέτωπο κορυφαίων στελεχών απέναντι στη διαγραφή του αντιπροέδρου της βουλής από την κοινοβουλευτική ομάδα παραπέμπει και στην ευρύτερη κινητικότητα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εν’ όψει του Συνεδρίου και αλλάζει διαρκώς τον «χάρτη» των συμμαχιών, παρότι η προεδρική πλευρά προσέρχεται στις κάλπες φιλοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει στην όχθη της το 60% των Συνέδρων και πλέον. Η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου φαίνεται πάντως ότι ενεργοποίησε τις τελευταίες ώρες την υπό διαμόρφωση συμμαχία του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου δια των επιτελείων τους, που στοχεύουν στην αναβάθμιση του αποτυπώματος στο σώμα των Συνέδρων, ενώ και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που διαθέτει δίκτυο πολιτικών φίλων στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια υπολογίζει στην καταγραφή μιας ισχυρής εσωκομματικής δυναμικής προς το Συνέδριο.
Ο Χάρης Δούκας ψήφισε στην κάλπη που έχει στηθεί στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, ο Παύλος Γερουλάνος σε άλλο εκλογικό κέντρο της Αθήνας, ο Γιώργος Παπανδρέου στην Πάτρα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θα κάνει περιοδεία στις κάλπες της Ανατολικής Αττικής, η Άννα Διαμαντοπούλου στη Γλυφάδα, ο Μιχάλης Κατρίνης στην Ηλεία και οι περισσότεροι βουλευτές έχουν προβλέψει επίσης να βρεθούν στις περιοχές τους, δίπλα στους ψηφοφόρους τους. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματίσει να ψηφίσει στη Δυτική Αθήνα και δη στο Περιστέρι.
Οι προβλέψεις λένε ότι η συμμετοχή μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τις 100.000. Παρότι το «κλίμα» για το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική στις δημοσκοπήσεις, η μεγάλη αναμέτρηση για την εκλογή Συνέδρων εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκλέγονται και οι περισσότεροι Σύνεδροι- εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη όπου έχουν στηθεί εκλογικά κέντρα και εκτός των μεγάλων πόλεων. Εως τις 12 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει 23.000 άτομα στις πέντε περιοχές που υπάρχουν τάμπλετ για την ψηφοφορία (Αθήνα- Θεσσαλονίκη - Λάρισα- Ηράκλειο και Αχαϊα).
Οι υποψήφιοι είναι περίπου 6.000 και θα εκλεγούν 4.000 στους οποίους θα προστεθούν και τα αριστίνδην μέλη- ο αριθμός τους ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1000. Η καταμέτρηση το βράδυ θα δείξει την κινητικότητα, τις μεγαλύτερες ή τις μικρότερες συσπειρώσεις γύρω από τους κορυφαίους και ως εκ τούτου το παζλ των συσχετισμών στο Συνέδριο. Αρκετά μέλη του ΠΑΣΟΚ απέφυγαν να θέσουν το προηγούμενο διάστημα υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο λόγω του οικονομικού κόστους για το ταξίδι και τη διαμονή στην Αθήνα τις ημέρες της διεξαγωγής του, από τις 27 μέχρι και τις 29 Μαρτίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι μαζική η σημερινή συμμετοχή στις κάλπες, κάτι που παρατηρείται κάθε φορά στο ΠΑΣΟΚ, όταν οργανώνονται οι ψηφοφορίες για την εκλογή Συνέδρων.
Δείτε ΕΔΩ όλα τα εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα
