Κάλπες σε όλη τη χώρα για την εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών τριγμών

Περίπου 6.000 υποψήφιοι διεκδικούν 4.000 θέσεις στο συνέδριο, με τις συμμαχίες να αναδιατάσσονται μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και τη συμμετοχή να εκτιμάται έως και 100.000 μέλη