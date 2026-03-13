Μέτωπο κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ κατά Ανδρουλάκη για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου - «Όχι» σε διχαστικές εισηγήσεις για καρατομήσεις

Οι αντιδράσεις των κορυφαίων και η κίνηση-ματ του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που παραιτείται και παραδίδει την έδρα - Δεν προτίθενται να κρύψουν κάτω από το χαλί την υπόθεση οι πρωτοκλασάτοι

ΠΑΣΟΚ η απόφαση Ανδρουλάκη να διαγράψει τον αντιπρόεδρο της βουλής, από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, με φόντο την «ακούνητη βελόνα» και τα «φάλτσα» της επιχείρησης διεύρυνσης.



Ο Αρκάς πολιτικός απάντησε στην ηγεσία με μια κίνηση-ματ δηλώνοντας ότι θα παραδώσει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ καθώς «οι βουλευτές υπηρετούν το λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν», ενώ κορυφαία στελέχη του κόμματος με δηλώσεις τους τάσσονται κατά της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου και κάθε στελέχους που λέει ευθέως και δη σε προσυνεδριακή περίοδο, την άποψή του, όπως αυτή: «Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε σήμερα 20%, δεν θα συζητούσαμε για τον κ. Πελεγρίνη». Πρόκειται για μία από τις δηκτικές αναφορές του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, μία ημέρα πριν από τη διαγραφή του, που κρίθηκε από την ηγεσία ως υπονομευτική και από τους «προεδρικούς» ως «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Έμπειρα στελέχη του κόμματος κάνουν λόγο για μια απόφαση υψηλού ρίσκου που κάθε άλλο παρά θα συμβάλει στη συσπείρωση δυνάμεων και μια «επίδειξη πυγμής» από το Νίκο Ανδρουλάκης οποίος «στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός παραμένει τέταρτος πίσω από την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο.



Οι κορυφαίοι δεν προτίθενται να κρύψουν κάτω από το χαλί την υπόθεση Από την καταιγίδα δηλώσεων που σημειώνεται με αφορμή τη διαγραφή του αντιπροέδρου στη βουλή φαίνεται ότι τα περισσότερα από τα κορυφαία στελέχη δεν έχουν διάθεση να βάλουν την υπόθεση κάτω από το …χαλί και να ακολουθήσουν τη λογική της σιωπής, υπό τον φόβο μιας ακόμη ή και περισσοτέρων διαγραφών. Θεωρούν επιβεβλημένη μια πρωτοβουλία να πέσουν οι τόνοι και να δημιουργηθεί η βάση των συλλογικών δράσεων, απομακρύνοντας από τη διαδρομή «διχαστικές εισηγήσεις για αποκλεισμούς και καρατομήσεις».



Με ευθεία βολή λίγο πριν προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Παπανδρέου υπογραμμίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα» και προσθέτει με δηκτικό ύφος: «Έχει αρχές, αξίες και διαδικασίες. Εν προκειμένω έχει και ανάγκη ενότητας και διεύρυνσης, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Για τώρα όμως, σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης.» Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι: «Η έκφραση διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του, υπήρξε διαχρονικά πλούτος, που, όποτε τον επέλεξε, το οδήγησε μόνο σε νικηφόρες πορείες. Αν η διατύπωση μίας διαφορετικής άποψης και δη σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές, αυτό δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας».



Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, η Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη κατέθεσαν τις ενστάσεις χαρακτηρίζοντας την πρόθεση του διαγραφέντος να παραδώσει την έδρα του «γενναία και υψηλού συμβολισμού».



Το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου είναι ότι θέλει να κρατήσει «στάση αξιοπρέπειας» μετά από τη διαγραφή του, ότι είναι στα χέρια του όλου ΠΑΣΟΚ το στοίχημα υπέρβασης της «ακούνητης βελόνας» κι ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει «παιχνίδια» εις βάρος του. «Εγώ βγαίνω από το κάδρο. Ας τα βρουν. Δεν θα τους επιτρέψω να φτιάξουν αφήγημα εχθρού…», αναφέρει χαρακτηριστικά.



«Φοβική ηγεσία» Ο κ. Κωνσταντινόπουλος παραμένει απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ, εκτός και αν ο κ. Ανδρουλάκης θελήσει να «ξεριζώσει» τη σχέση που είχε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ από τα νεανικά του χρόνια. Κάποιοι ωστόσο δεν αποκλείουν ο κ. Ανδρουλάκης να παραπέμψει ακόμη και στην Επιτροπή Δεοντολογίας την υπόθεση με το αίτημα της αναστολής της κομματικής ιδιότητας του Οδυσσέα και μάλιστα πριν από το Συνέδριο. Ο άρτι διαγραφείς από την ηγεσία με την ΠΑΣΟΚ κι ότι έμεινε τα δύσκολα χρόνια, ενώ αποδίδει την απόφαση Ανδρουλάκη στην άρνησή του να δει κατάματα την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι. «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο κ. Κωνσταντινόπουλος χρεώνοντας στον κ. Ανδρουλάκη φοβικότητα.



«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» αναφέρει σε δήλωσή του το πρωί της Παρασκευής ο



Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος



Κλείσιμο



Με δεδομένο, όπως επισήμανε, ότι κριτική έχουν ασκήσει στον δημόσιο λόγο και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο ο κ. Κωνσταντινόπουλος, «πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών». Και τόνισε:



«Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο την γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον». Αιχμές εναντίον της ηγεσίας άφησε και ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε στην ανάγκη να μην τροφοδοτείται η εσωστρέφεια.



Η



Άννα Διαμαντοπούλου δίνει στήριξη στη Χαριλάου Τρικούπη για την κίνηση διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ωστόσο με δήλωσή της αφήνει ανοιχτό παράθυρο για την «επιστροφή» και τη συμπόρευση του Αρκά πολιτικού στο μέλλον.

«Η αμφισβήτηση του προέδρου, χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει. Από την άλλη πλευρά, η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή είναι ένα δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας ...και ίσως να είναι πολύ νωρίς αλλά δημιουργεί πιθανόν τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον», τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου η οποία δύο 24ωρα πριν είχε ασκήσει σκληρή κριτική στην ηγεσία προειδοποιώντας για τα αποτελέσματα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. χωρίς κανόνες. Με δήλωσή της στον flash 99,4 υποστηρίζει επίσης ότι: «Η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός «Μαξίμου gate», ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του. Και όμως, το ΠΑΣΟΚ καλείται ξανά να αναλωθεί σε μια εσωτερική συζήτηση, με αφορμή τη διαγραφή ενός βουλευτή. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά παραμένει εσωτερικό. Δεν θα συμβάλω στη συνέχισή του».



Ξεσκονίζουν το καταστατικό για τον επιλαχόντα στην Αρκαδία Να σημειωθεί ότι ο κ. Βαγγέλης Γιαννακούρας, πρώτος επιλαχών του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία , είχε αποπεμφθεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, διότι στις περιφερειακές εκλογές στην Πελοπόννησο είχε στηρίξει το ψηφοδέλτιο Τατούλη και όχι το «πράσινο» υπό τον κ. Κατσούλη. Αυτό εξετάζεται σε σχέση με τους κανόνες του καταστατικού και για τους υποψήφιους βουλευτές.