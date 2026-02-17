Ο Τασούλας είδε Σαμαρά, «επανέλαβε την πάγια θέση του για την ανάγκη συνθέσεων στην εξωτερική πολιτική», λένε πηγές της Προεδρίας
Ο Τασούλας είδε Σαμαρά, «επανέλαβε την πάγια θέση του για την ανάγκη συνθέσεων στην εξωτερική πολιτική», λένε πηγές της Προεδρίας
Ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι σε λάθος κατεύθυνση – Τι είπε για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και για τη συνταγματική αναθεώρηση
Τον Αντώνη Σαμαρά υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, που συνεχίζει τον κύκλο των επαφών του με πρώην πρωθυπουργούς.
Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Σαμαράς εξέφρασε ανησυχία για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση και υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση αν η Τουρκία δεν αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
Επίσης, υποστήριξε ότι η Ελλάδα όφειλε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, «πολύ περισσότερο από τη στιγμή που σε αυτό μετέχουν Τουρκία, Ισραήλ, Κύπρος, Βουλγαρία, Ιταλία και άλλες χώρες».
«Ο Πρόεδρος άκουσε τις θέσεις του κ. Σαμαρά και επανέλαβε την πάγια θέση του για την ανάγκη συνθέσεων στην εξωτερική πολιτική», έλεγαν αργότερα πηγές της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
