«Θεσμική τομή» η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή που θα συζητήσει τα αγροτικά, λέει ο Ανδρέας Κατσανιώτης
Επιχειρεί να επαναφέρει τον στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής στο δημοκρατικό κέντρο λήψης αποφάσεων: στη Βουλή των Ελλήνων - Η αγροτική στρατηγική είναι εθνική επιλογή, όχι τεχνική απόφαση
Ως θεσμική αποκατάσταση των διαδικασιών χάραξης εθνικών πολιτικών χαρακτήρισε την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα συζητήσει στρατηγικές ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα ο κ Ανδρέας Κατσανιώτης.
Ο βουλευτής Αχαΐας με τη ΝΔ μιλώντας στην ολομέλεια του κοινοβουλίου επέκρινε την πρακτική ανάθεσης της πολιτικής σε τεχνοκράτες, σημειώνοντας πως:
«Η πρόταση για τη συγκρότηση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα αποτελεί μια σημαντική θεσμική τομή. Και είναι τομή, όχι γιατί προσθέτει άλλη μία διαδικασία στα πρακτικά της Βουλής, αλλά γιατί επιχειρεί να επαναφέρει τον στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής στο δημοκρατικό κέντρο λήψης αποφάσεων: στη Βουλή των Ελλήνων».
«Για χρόνια, ο σχεδιασμός του πρωτογενούς τομέα διαμορφώθηκε σε κλειστά δωμάτια, από τεχνοκράτες και συμβούλους, συχνά χωρίς επαρκή λογοδοσία. Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη της επιστημονικής γνώσης. Αλλά η τεχνοκρατική διαδικασία δεν μπορεί να υποκαθιστά τον ρόλο των εκλεγμένων εκπροσώπων. Η αγροτική στρατηγική είναι εθνική επιλογή, όχι τεχνική απόφαση» είπε για να προσθέσει «Η επιτροπή, λοιπόν, λειτουργεί ως πρόκληση για τη Βουλή. Μας καλεί να αναλάβουμε τον ρόλο της διαμόρφωσης μακρόπνοης, συνεκτικής και διαχρονικής πολιτικής, πέρα από τον κύκλο μιας κυβερνητικής θητείας. Και μολονότι στην επιτροπή θα συνυπάρξουν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε βασικές παραδοχές που αφορούν το μέλλον της χώρας: την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης, την περιφερειακή συνοχή, τη δικαιοσύνη στην κατανομή πόρων και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των αγροτών «απαιτούν συντονισμό, συνέργειες και προσήλωση στον στόχο, όχι αποσπασματικά μέτρα» ενώ πρόσθεσε ότι απαιτούνται εξειδικευμένες ανά περιφέρεια λύσεις και όχι οριζόντιες πολιτικές.
«Ο πρωτογενής τομέας διαφέρει σημαντικά ανά περιφέρεια. Το κόστος παραγωγής στην ορεινή κτηνοτροφία δεν έχει καμία σχέση με την πεδινή αρδευόμενη γεωργία. Οι νησιωτικές ζώνες δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τις παραγωγικά συνεκτικές μεγάλες πεδιάδες. Κι όμως, οι πολιτικές συχνά εφαρμόζονται οριζόντια, δημιουργώντας αδικίες μεταξύ περιφερειών και ενισχύοντας αποκλίσεις αντί να τις μειώνουν» είπε συμπληρώνοντας πως απαιτείται παράλληλη θεσμική αναβάθμιση του ΕΛΓΑ.
