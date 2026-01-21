«Θεσμική τομή» η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή που θα συζητήσει τα αγροτικά, λέει ο Ανδρέας Κατσανιώτης

Επιχειρεί να επαναφέρει τον στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής στο δημοκρατικό κέντρο λήψης αποφάσεων: στη Βουλή των Ελλήνων - Η αγροτική στρατηγική είναι εθνική επιλογή, όχι τεχνική απόφαση