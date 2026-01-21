Χατζηδάκης κατά Ανδρουλάκη: Λέτε ό,τι και οι ψεκασμένοι - Τα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων δεν είναι εγκεκριμένα, θα απαγορεύσουν την εξαγωγή φέτας
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατέθεσε στην Βουλή έγγραφο του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου που αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα και πως αν η Ελλάδα προχωρήσει στην χρήση τους, θα απαγορευτεί η εξαγωγή κάθε γαλακτοκομικού προϊόντος όπως είναι η φέτα
Σφοδρή σύγκρουση για τα αγροτικά ζητήματα και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στους κτηνοτρόφους είχαν στην ολομέλεια της Βουλής οι Κωστής Χατζηδάκης και Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απαντώντας στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος νωρίτερα ζήτησε να επιτραπούν τα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων, κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για σύμπλευση με ψεκασμένους και λαϊκιστές.
Ο κ. Χατζηδάκης κατέθεσε στην Βουλή έγγραφο του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου που αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα και πως αν η Ελλάδα προχωρήσει στην χρήση τους, θα απαγορευτεί η εξαγωγή κάθε γαλακτοκομικού προϊόντος όπως είναι η φέτα.
«Ειλικρινά δεν περίμενα αυτές τις θέσεις από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η έγγραφη απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου στον ευρωβουλετή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Αρβανίτη. Η απάντηση λέει ότι “επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων”. Το διαβάζω για να το ακούσουν οι κτηνοτρόφοι. Έχετε κ. Ανδρουλάκη πλάσει διάφορους μύθους αλλά εμείς οφείλουμε να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Ας μην παρουσιάζετε λοιπόν τα φαντασιακά σας» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης για να προσθέσει: «τι άλλο λέει ο Ούγγρος Επίτροπος; Λέει ότι αν εφαρμοστεί το εμβόλιο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα υπόκεινται στα μέτρα του σχετικού καταλόγου. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα απαγορευτεί η εξαγωγή φέτας. Αυτό προτείνετε κ. Ανδρουλάκη. Προτείνετε να αγνοήσουμε την επιστημονική κοινότητα της χώρας, εσείς το ΠΑΣΟΚ μαζί με ψεκασμένους λαϊκιστές. Και προτείνετε επίσης να απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας».
Πέραν αυτού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι η ΝΔ αναγνωρίζοντας λάθη που της αναλογούν προχώρησε στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την μετάβαση του οργανισμού στην ΑΑΔΕ. «Γνωρίζετε όμως κ. Ανδρουλάκη ότι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και δικό σας, και του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήστε με την γλώσσα της αλήθειας και όχι την ξύλινη μικροπολιτική . Εκτός αν δεν είδατε το βίντεο με τον Πάγκαλο του ΠΑΣΟΚ που έλεγε σε αγροτοσυνδικαλιστές “είπαμε να κάνετε πανωγραψίμματα 2 φορές αλλά όχι 3 και 4”. Μάλλον αυτά δεν τα έχετε δει, όπως δεν είδατε ότι και δικά σας στελέχη πέρασαν από την εξεταστική και ελέγχονται από την οικονομική αστυνομία» είπε.
Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης αρχικά κατηγόρησε την κυβέρνηση που δεν προμηθεύεται εμβόλια για την ευλογιά για να επιτεθεί στην συνέχεια στον Ευρωπαίο Επίτροπο χαρακτηρίζοντας τον «Ιανό» υποστηρίζοντας ότι πέραν αυτού του εγγράφου που εμφάνισε ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχει η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής επιτροπής που συντείνει -όπως είπε- τοπικούς εμβολιασμούς.
Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι είναι σκάνδαλο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ΝΔ. Ο ίδιος πάντως έσπευσε να διευκρινίσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει στις εργασίες της υπό σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον αγροτικό τομέα.
