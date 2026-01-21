Χατζηδάκης κατά Ανδρουλάκη: Λέτε ό,τι και οι ψεκασμένοι - Τα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων δεν είναι εγκεκριμένα, θα απαγορεύσουν την εξαγωγή φέτας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατέθεσε στην Βουλή έγγραφο του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου που αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα και πως αν η Ελλάδα προχωρήσει στην χρήση τους, θα απαγορευτεί η εξαγωγή κάθε γαλακτοκομικού προϊόντος όπως είναι η φέτα