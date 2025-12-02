Μύλος στο ΠΑΣΟΚ λόγω... Γεωργιάδη - Η αναδίπλωση του Παππά και η δηκτική δήλωση Καστανίδη
Οι δηλώσεις του Πέτρου Παππά για την εργατικότητα του Άδωνι Γεωργιάδη επανέφεραν στο προσκήνιο τα διλήμματα του ΠΑΣΟΚ για τις μετεκλογικές συνεργασίες και τις διαφορετικές «γραμμές» στο εσωτερικό του
Στο «κάδρο» με τα διλήμματα για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται συχνά με διαφορετική «γραμμή», ενώ κάποιοι εξ αυτών δεν αποφεύγουν να αναγνωρίσουν θετικά σημεία της κυβερνητικής διαδρομής. Στην περίπτωση βέβαια του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρου Παππά χρειάστηκαν ελάχιστες ώρες για την «επαναδιατύπωση» της άποψής του, αφού στον αμέσως επόμενο τόνο στράφηκε στην αναδίπλωση προσπαθώντας να εξηγήσει και να πείσει ότι είναι άλλο το κυβερνητικό αποτύπωμα και άλλο η εργατικότητα του υπουργού Υγείας.
Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως… pic.twitter.com/SX719BguLL— Petros Pappas (@PetrosPappas4) December 1, 2025
Στο ενδιάμεσο ο κ. Γεωργιάδης – ο οποίος έχει δηλώσει ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά η ΝΔ- έκανε την κίνηση να ευχαριστήσει τον προερχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για τα καλά του λόγια. «Θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή, Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια, αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης ακούγοντας νωρίτερα τον Πέτρο Παππά σε εκδήλωση- συζήτηση να αναφέρει ότι: «Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί, αν όχι ο πιο εργατικός, είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε».
Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι… pic.twitter.com/hGe6IFDZ2p— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 1, 2025
Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε τα έμμεσα πυρά του πρώην υπουργού και βουλευτή, Χάρη Καστανίδη προς τη Χαριλάου Τρικούπη ο οποίος με ανάρτησή του «θύμισε» τα επαινετικά λόγια του κ. Γ. Παπαβασιλείου- που ανέλαβε για … μια μέρα διευθυντής του γραφείου του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ- σχετικά με πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και επιχείρησε την σύγκριση με την αναδίπλωση Παππά. «Συγκρίνοντας τις σχετικές δηλώσεις, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι προ ολίγων εβδομάδων αδικήθηκε, μη αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ο παρ' ολίγον διευθυντής του γραφείου του κυρίου Ανδρουλάκη», σημείωσε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Καστανίδης, υπονοώντας πιθανότατα ότι ο κ. Παππάς εκλήθη από τη Χαριλάου Τρικούπη να δώσει δημόσια εξηγήσεις για τα λεγόμενά του. Κάποιες πληροφορίες άλλωστε επιμένουν ότι έγινε σχετική κρούση στον Πέτρο Παππά, καθώς η «γραμμή» της Χαριλάου Τρικούπη προς την κυβέρνηση ήταν και είναι είναι η μετωπική σύγκρουση.
Έτσι ο κ. Παππάς επανήλθε υποστηρίζοντα ότι κάθε άλλο παρά επαινετικά ήταν τα όσα είπε για την κυβέρνηση. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: Του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση», ισχυρίστηκε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο. Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως "έπαινο", τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».
Κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Χάρης Δούκας επισημαίνουν ότι πρέπει να κλειστεί κάθε χαραμάδα στα σενάρια περί μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ζητήσει μάλιστα να υπάρξει και απόφαση Συνεδρίου που να παραπέμπει σε ένα καθαρό «όχι» στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία τονίζουν και άλλα στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ο οποίος επιπλέον υπογραμμίζει ότι ουδεμία συζήτηση μπορεί να γίνει και με το κόμμα Τσίπρα. ««Κανένα στημένο rebrading δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που πλήγωσαν την παράταξη και τη χώρα», εξηγεί ο κ. Χριστοδουλάκης προσπαθώντας να αναδείξει την πρότασή του σχετικά με την στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα.
