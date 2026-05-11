ALCO: Στις 10,6 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, ποια κόμματα «καταπίνουν» Τσίπρας, Καρυστιανού
Η εταιρεία ανεβάζει στο 36% εκείνους που λένε ότι θα ψηφίσουν για να υπάρξει σταθερότητα - Οριακά κέρδη για το ΠΑΣΟΚ - Πάνω από μία μονάδα χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει κόμματος Τσίπρα - Δείτε την παρουσίαση της έρευνας
Στις 10,6 μονάδες, με ποσοστό 22,8% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων κατέγραψε η ALCO το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Αlpha. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας, στο 12,2%, όπως και το ΚΚΕ, που πάει από το 6,8& στο 7%.
Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιοποιεί την εκτίμηση ψήφου, ωστόσο όλα τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν κάμψη - ενόψει της εμφάνισης των νέων σχημάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού, που σύμφωνα με το αποτέλεσμα της μέτρησης, επηρεάζουν το σύνολο της πολιτικής σκηνής.
Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται με πτώση 1,2 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2023, το 39% δηλώνει ως «πολύ πιθανό» να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα και το 41% «αρκετά πιθανό». Αθροιστικά (πολύ+αρκετά πιθανό να ψηφίσουν) το κόμμα Τσίπρα έχει 25% και 23% στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΜεΡΑ25 αντίστοιχα. Η εταιρεία κατέγραψε για πρώτη φορά τη δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα - και την βρήκε στο 17%, με το 7% να δηλώνει «πολύ πιθανή» την ψήφο του σε αυτό και το 10% «αρκετά πιθανή».
Το ίδιο - αλλά με κόμματα όπως η Νίκη και η Ελληνική Λύση, καταγράφεται και για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού: Στο σύνολο, το «πολύ πιθανό να την ψηφίσω» έχει πέσει στο 4% (από 11%) και το «αρκετά πιθανό» στο 11%(από 10%), ενώ η απόλυτη άρνηση ψήφου έχει ανέβει 6 μονάδες και είναι πλέον στο 65%. Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης η δυνητική ψήφος φτάνει στο 77%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης στο 35%. Χαμηλότερα, στο 12% συνολικά, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά βέβαιης ψήφου κατέγραψε η ALCO θετική στάση για το νέο κόμμα τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και στο κυβερνών κόμμα.
Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε άνοδο εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για την σταθερότητα από το 34% τον Σεπτέμβριο στο 36% σήμερα, αλλά εκείνων που λένε ότι θα ψηφίσουν για να εκφράσουν διαμαρτυρία (από το 57% στο 61%).
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε την έρευνα:
