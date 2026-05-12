Απώλειες πάνω από 1% στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Αντίστροφη μέτρηση για τον MSCI
Απώλειες πάνω από 1% στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Αντίστροφη μέτρηση για τον MSCI
Σημαντική πτώση για τον τραπεζικό δείκτη - Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η αναθεώρηση των δεικτών της MSCI και τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ - Σε σύμπνοια με τα διεθνή χρηματιστήρια και η ελληνική αγορά
UPD:
Σε σύμπνοια με τις διεθνείς αγορές βρίσκεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου λίγο μετά τις 12:00 καταγράφονται βαριές απώλειες 1,32% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών στις 2.264 μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί κατά 2,67%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έχει πτώση 1,39% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά 0,83%. Αντίστοιχα, ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 70 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό, σημαντική πτώση καταγράφει η μετοχή της ΕΤΕ (-3,15%), η Alpha Bank (-2,59%), η Eurobank (-3,25%), η Πειραιώς (-2,09%), η Allwyn (-1,38%) και η Metlen (-0,27%).
Στον αντίποδα, θετικά κινούνται οι μετοχές της ΔΕΗ (+0,05%), της ΙΝΤΕΚ (+3,82%) και των ΕΛΠΕ (+0,56%).
Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκεται και η αναθεώρηση των δεικτών της MSCI, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της αγοράς. Ο δείκτης MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει σήμερα οκτώ μετοχές — Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn και Jumbo — με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της 29ης Μαΐου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ΔΕΗ, η οποία ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο ταμπλό, σημαντική πτώση καταγράφει η μετοχή της ΕΤΕ (-3,15%), η Alpha Bank (-2,59%), η Eurobank (-3,25%), η Πειραιώς (-2,09%), η Allwyn (-1,38%) και η Metlen (-0,27%).
Στον αντίποδα, θετικά κινούνται οι μετοχές της ΔΕΗ (+0,05%), της ΙΝΤΕΚ (+3,82%) και των ΕΛΠΕ (+0,56%).
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος MSCI και ΔΕΗΥπενθυμίζεται, ότι η ελληνική αγορά κατάφερε να κινηθεί ανοδικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας, αφήνοντας πίσω της το αρνητικό κλίμα που επικρατεί διεθνώς μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.295,32 μονάδες με κέρδη 0,67%, παρά τις αρχικές εναλλαγές προσήμου και τη νευρικότητα που κυριάρχησε στις ξένες αγορές.
Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκεται και η αναθεώρηση των δεικτών της MSCI, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της αγοράς. Ο δείκτης MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει σήμερα οκτώ μετοχές — Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn και Jumbo — με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της 29ης Μαΐου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ΔΕΗ, η οποία ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα