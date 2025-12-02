Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
Εκτός από τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής και των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ρίχνεται τώρα και στη μάχη κατά των ρευματοκλοπών, που κοστίζει πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, στο δημόσιο αλλά, τελικά, και στους νομοταγείς καταναλωτές στους οποίους μετακυλίεται εν τέλει η ζημιά.
Η ΑΑΔΕ και ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ εγκαινιάζουν μία νέα περίοδο συμμαχίας, που βάζει στόχο από τις αρχές του 2026 τον εντοπισμό όσων διαπράττουν ρευματοκλοπές με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Μέσω της εφαρμογής «Ενιαία Μητρώα ΔΕΔΔΗΕ», η ΑΑΔΕ στο εξής θα παρέχει φορολογικά δεδομένα από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3, με βάση τον αριθμό παροχής, το φορολογικό έτος και τον ΑΦΜ του υπόχρεου, καθώς και κρίσιμα στοιχεία ταυτότητας ακινήτων. Η διασταύρωση αυτών των δεδομένων με το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ, με τις καταναλώσεις, τους επιτόπιους ελέγχους αλλά και τις καταγγελίες πολιτών, αναμένεται να πολλαπλασιάσει την αποκάλυψη όσων κλέβουν ρεύμα, εις βάρος όλων των άλλων καταναλωτών.
Η είσοδος της ΑΑΔΕ στη «μάχη του μετρητή» αλλάζει τα δεδομένα στο κυνήγι της ρευματοκλοπής, καθώς για πρώτη φορά τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, ο ΑΦΜ, ο αριθμός παροχής και η ταυτότητα του ακινήτου «κουμπώνουν» με τη βάση δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ. Οι στοχευμένες διασταυρώσεις υπόσχονται να αποκαλύψουν περιπτώσεις όπου η χρήση (πχ βιοτεχνία), η ενοικίαση, ο αριθμός των ενοίκων ή τα τετραγωνικά του ακινήτου, δεν δικαιολογούν την -μυστηριωδώς χαμηλή– κατανάλωση, χτυπώντας κυρίως τη οργανωμένη παραβατικότητα και όχι τον πολίτη που απλώς δυσκολεύεται να πληρώσει.
Το φαινόμενο έχει λάβει διαστάσεις και οι «επαγγελματίες» του είδους κερδίζουν εκατομμύρια από τις παράνομες συνδέσεις: Από τις αρχές του 2025 έως το πρώτο πεντάμηνο, μόνο και μόνο από ρευματοκλοπές οι οποίες κατέστη εφικτό να εντοπιστούν, η «ζημιά» για τις εταιρίες αλλά και το κοινωνικό σύνολο εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στον τουριστικό κλάδο (HORECA) τα κρούσματα που διαπιστώθηκαν από 700 ελέγχους άγγιξαν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, πάνω από 15.500 περιπτώσεις ρευματοκλοπής έχουν καταγραφεί φέτος, με τους καλοκαιρινούς μήνες να σημειώνουν αιχμή λόγω της τουριστικής κίνησης.
Οι περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων. Το νησί της Ικαρίας προηγείται με 41,7% διαπιστωμένων ή πιθανών ρευματοκλοπών σε σχέση με το πλήθος των ελέγχων, ενώ ακολουθούν η Μύκονος με 37,8% και η Ρόδος με 22,3%. Άλλα νησιά με υψηλά ποσοστά είναι η Κως (15,7%), το Ρέθυμνο (15%), η Τήνος (12,9%), η Σαντορίνη (12,6%) και η Πάρος (12,5%), ενώ χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν ο Άγιος Νικόλαος (9,4%), το Ηράκλειο (8,3%), τα Χανιά (7,5%) και η Νάξος (5,8%).
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
