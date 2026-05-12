Ο Τσίπρας προανήγγειλε κόμμα τον Ιούνιο και έθεσε ως στόχο την πρωτιά στις εκλογές

Ο σπόρος και ο... θεριστής

«Σύστημα Μητσοτάκη»

Μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας να μην ενέδωσε στις παροτρύνσεις του ακροατηρίου χθες το βράδυ στο Θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι αναφορικά με τα επόμενα βήματά του, εντούτοις θέλησε να σηματοδοτήσει με κάθε τρόπο ότι δεν αργεί η ώρα των επίσημων ανακοινώσεών του για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, θέτοντας παράλληλα υψηλούς στόχους.Μολονότι η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα αναφορικά με τα υπό ίδρυση κόμματα έδινε την εντύπωση μιας σκληρής -δημοσκοπικής και εκλογικής- μάχης για τη δεύτερη θέση, ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ακόμη πιο υψηλούς στόχους χθες, δείχνοντας την πρόθεσή του να διεκδικήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση την πρωτιά. Όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας , «η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μία μεγάλη ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μία ισχυρή παράταξη που θα νικήσει και θα αντικαταστήσει την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη». «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό απαιτεί όχι μόνο βούληση, αλλά και γνώση», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει την μετωπική σύγκρουση, αλλά και σύγκρισή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξοβελίζοντας από το κάδρο το ΠΑΣΟΚ.Στον αντίποδα, «το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι. Ο κ. Μητσοτάκης, όχι απλά δεν θα είναι μόνος, αλλά θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον νικήσει όταν έλθει η ώρα των εκλογών» παρατήρησε με την ίδια στόχευση ο Αλέξης Τσίπρας κι ενώ έκανε λόγο για δεκάδες πυρήνες και πρωτοβουλίες ανά την Ελλάδα, που εργάζονται προς τον ίδιο σκοπό.Μιλώντας, μάλιστα, για τον σπόρο της «ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης» που έπεσε τον περασμένο χειμώνα με την παρουσίαση της "Ιθάκης" στο Παλλάς, «τώρα είναι η ώρα» αντέτεινε ο κ. Τσίπρας ως προς το θερισμό, δείχνοντας το χρονικό διάστημα από τα τέλη του μήνα μέχρι τις αρχές Ιουνίου ως το πλέον ενδεδειγμένο για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα.Στο πλαίσιο αυτό, «οι καρποί από τον σπόρο του έπεσε τον Δεκέμβριο μεγαλώνουν και έρχεται η ώρα του θερισμού: ο θεριστής έρχεται» παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στο διακύβευμα, «μιλάμε για μία ανάγκη που ξεπερνά τα όρια της προοδευτικής παράταξης. Για την ανάγκη να υπάρξει αποκατάσταση στο κράτος δικαίου, στην λειτουργία της δημοκρατίας, στη σχέση των πολιτών με τους θεσμούς, στην δικαιοσύνη. Αυτό υπερβαίνει τα όρια της παράταξης που θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε, αφορά την χώρα», όπως είπε. Επιπλέον, κατά τον κ. Τσίπρα, «η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με τις μετρήσεις, θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι πλειοψηφία οι πολίτες που λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Είναι λοιπόν ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού η ανασύσταση της παράταξης και η αποχώρηση της κυβέρνησης».

Συγκεκριμένα, μιλώντας για το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι «εκείνος που ευθύνεται για την κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια των τραπεζών θέλει και τρίτη εξαετία στη Τράπεζα της Ελλάδας, κάτι που σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν γίνεται» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, ενώ με αφορμή την πρόταση για αλλαγή του χρόνου της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας στις κατατεθειμένες προτάσεις της κυβέρνησης για την Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική ως προς την υπερκομματική στάση του σημερινού Προέδρου.



Παρότι πρόκειται για πολιτειακούς και θεσμικούς παράγοντες, στην οπτική του πρώην πρωθυπουργού αμφότεροι ανήκουν στο «σύστημα Μητσοτάκη», όπως πολλάκις έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αιτιολογήσει την «κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια», αλλά και την κατάσταση των θεσμών.



«Προσπαθούν να υπερασπιστούν επιλογές που καμία σοβαρή κυβέρνηση σε ευνομούμενη χώρα δεν θα έκανε. Είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων που είναι οι υποκλοπές» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, την ώρα που επιτέθηκε τόσο εναντίον της ΔΕΗ, όσο και των τραπεζών, προσδιορίζοντας ότι «θα στοχεύσουμε στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν την μεγάλη κερδοφορία. Εμείς θέλουμε να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους και να φορολογήσουμε το 1% που συγκεντρώνει τον πλούτο», σε περίπτωση ανάληψης της εξουσίας.



Ομιλίες, εκδηλώσεις και... εκπλήξεις Εκτός από τα βέλη που εξακόντισε προς το κυβερνητικό σχήμα, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε προς το συγκεντρωμένο πλήθος χθες ότι «όλα θα γίνουν και θα γίνουν στην ώρα τους» ως προς τον νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος θα παίρνει σάρκα και οστά μέρα με την μέρα. Ήδη η «ομάδα κρούσης» με την συνδρομή στην πλειοψηφία νέων στελεχών έχει ήδη σχηματιστεί, δίνοντας το παρών στα τηλεοπτικά πάνελ, η ιστοσελίδα του νέου κόμματος και η προγραμματική πλατφόρμα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ απομένει η οριστικοποίηση της ημερομηνίας για την παρουσίαση, για την οποία έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.



Στην κατεύθυνση αυτή, η δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα θα πυκνώσει κατακόρυφα, μέσα από μια σειρά από ομιλίες και τοποθετήσεις κάθε βδομάδα, με την σκυτάλη να περνά από τη χθεσινή εκδήλωση στο Χαλάνδρι σε νέα παρέμβασή του την ερχόμενη εβδομάδα με την νεολαία.



Την ίδια στιγμή, η ώρα των αποφάσεων «κοντοζυγώνει» για τον πρώην πρωθυπουργό και αναφορικά με τα πρόσωπα που θα επιλέξει τελικά να τον συνοδέψουν στην νέα πολιτική του φάση με καταβολές από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ο απόλυτος αριθμός όσων λάβουν το εισιτήριο για το κόμμα Τσίπρα, αλλά και η διαδικασία για την ένταξή τους έχει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αποφασιστεί πλήρως και δεν ενέχει στοιχεία μαζικότητας το επόμενο διάστημα.