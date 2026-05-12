Ντυμένη νύφη η Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού που απέσυρε από τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Στο βιντεοκλίπ του «Derti» συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Κόνι Μεταξά και ο Φάνης Λαμπρόπουλος
Ντυμένη νύφη εμφανίζεται η Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού που απέσυρε από τον ελληνικό τελικό της Eurovision.
Το «Derti» που συνδυάζει urban και παραδοσιακά ελληνικά μουσικά στοιχεία, κυκλοφόρησε στο YouTube συνδυάζοντας χιούμορ και ανατροπή στο φινάλε. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται ντυμένη νύφη με λευκό νυφικό και κόκκινο πέπλο, τιμώντας μερικά ήθη και τα έθιμα πριν από τον γάμο. Όταν η ίδια όμως φτάνει στην εκκλησία, μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τον γαμπρό, τον οποίο υποδύεται ο Φάνης Λαμπρόπουλος, τον παπά και τους καλεσμένους.
Στο βιντεοκλίπ συμμετέχουν οι Κόνι Μεταξά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Βασίλης Φορτούνης και Γιάννης Κατινάκης, ενώ τη σκηνοθεσία έκανε ο Nerom που υπογράφει επίσης τη μουσική και τους στίχους.
Δείτε το βιντεοκλίπ
Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη δημοσίευσε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, στο οποίο εξηγούσε το παρασκήνιο της απόφασής της να αποσυρθεί από τον ελληνικό τελικό. Όπως ανέφερε, είχε υποβάλει φέτος τραγούδι στην ΕΡΤ, ωστόσο λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των 28 υποψήφιων καλλιτεχνών αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της.
Αναφερόμενη στους λόγους της απόσυρσης, είχε πει: «Είπα μέσα μου πως, αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και επιλεγούμε εμείς, θα το αντιμετωπίσω. Έφτασε η 4η Δεκεμβρίου, έγιναν όλα αυτά με τις χώρες που αποχώρησαν και κατάλαβα ότι δεν θέλω να συμμετάσχω σε όλο αυτό, γιατί πια ήταν πασιφανές ότι η Eurovision φέτος δεν θα είναι η ίδια. Δεν θέλω, γιατί μπορεί να ανοίξω το στόμα μου και να πω πράγματα που δεν πρέπει εκεί. Δεν λειτουργώ επαγγελματικά σε αυτό, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Εκεί ένιωσα ότι θα πάω σε κηδεία».
Στις 3 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια είχε αναρτήσει βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, με το οποίο γνωστοποίησε αρχικά την απόσυρσή της και στη συνέχεια εξήγησε την απόφασή της. Όπως είχε δηλώσει: «Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών, ένας διαγωνισμός τραγουδιστικός και, ίσως, αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο. Κάτι που δεν με κάνει να νιώθω πολύ άνετα με αυτό».
