Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ με τραυματίες και προσαγωγές, ντοκουμέντο από τη στιγμή των επεισοδίων
Με κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι οι τραυματίες φοιτητές των ΕΑΑΚ - Αμέσως μετά την επίθεση στο πανεπιστήμιο μπήκαν δυνάμεις των ΜΑΤ - 40 προσαγωγές - Δείτε εικόνες και βίντεο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αντιεξουσιαστές οι οποίοι φέρονται να είναι επίσης φοιτητές, επιτέθηκαν με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.


Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:


Επτά τραυματίες

Εντός του ΑΠΘ έσπευσαν ασθενοφόρα και ένας μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους φοιτητές που τραυματίστηκαν. Επτά άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν  στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πρόκειται για 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών. Οι πέντε  φέρουν κακώσεις άκρων και εκχυμώσεις.

Την ίδια ώρα, ένας 27χρονος έχει διαγνωστεί με κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα, ενώ ενας 20χρόνος φέρει κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και κακώσεις κεφαλής και θώρακος και θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Μπήκαν τα ΜΑΤ στο ΑΠΘ μετά την επίθεση

Μάλιστα αμέσως μετά το συμβάν εντός του πανεπιστημιακού ιδρύματος βρέθηκαν δυνάμεις των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες λίγο μετά τις 12:45 η επιχείρηση της Αστυνομίας έληξε και οι Αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε  40 προσαγωγές.

Εν τ μεταξύ αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο ΑΠΘ, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία πρωτοδικών.  Σύμφωνα με την αστυνομία 39 άτομα που προσήχθησαν, στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθερα

Σημειώνεται ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.



Ανακοίνωση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ μία ημέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές εξέδωσαν τα ΕΑΑΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, κράνη και εξοπλισμό επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ και ανένταχτους φοιτητές που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους.

Από την επίθεση, όπως αναφέρεται, τραυματίστηκαν αρκετοί φοιτητές, ενώ τουλάχιστον τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

