Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ με τραυματίες και προσαγωγές, ντοκουμέντο από τη στιγμή των επεισοδίων



Μπήκαν τα ΜΑΤ στο ΑΠΘ μετά την επίθεση

Μάλιστα αμέσως μετά το συμβάν εντός του πανεπιστημιακού ιδρύματος βρέθηκαν δυνάμεις των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες λίγο μετά τις 12:45 η επιχείρηση της Αστυνομίας έληξε και οι Αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε 40Εν τ μεταξύ αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο ΑΠΘ, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία πρωτοδικών. Σύμφωνα με την αστυνομία 39 άτομα που προσήχθησαν, στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθεραΣημειώνεται ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.Ανακοίνωση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ μία ημέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές εξέδωσαν τα ΕΑΑΚ.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, κράνη και εξοπλισμό επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ και ανένταχτους φοιτητές που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους.Από την επίθεση, όπως αναφέρεται, τραυματίστηκαν αρκετοί φοιτητές, ενώ τουλάχιστον τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.